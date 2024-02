Linda Riverditi è "la guerriera dal cuore zelante". Fedez: "E' lei la voce di X Factor 2022"

L’urlo liberatorio e psichedelico dei Tropea

vincono X Factor 2022 . Per Linda Riverditi , cantante apertamente queer, l’avventura si conclude con un terzo posto e una pioggia di complimenti e lodi. Per la classifica Beatrice Quinta è seconda e quarti I Tropea. Il verdetto al termine di una serata di festa in scena ale in onda (l’8 dicembre) su Sky, Tv8 e in streaming su Now. Una finale all’insegna della musica:i giudici, con Fedez che presenta in anteprima il suo “Crisi di Stato”, la conduttrice Francesca Michielin regala un medley dei suoi brani più iconici, idanno un assaggio dei loro tour e ifanno ballare tutti. Alla finale, dunque, un concorrente per giudice:del roster di Fedez del roster di Dargen D’Amico, iseguiti da Rkomi e icon Ambra Angiolini. E, a differenza delle passate edizioni, al termine delle tre manches non ci sono eliminazioni: ilè chi prende più voti al termine delle varie prove.Per, la 19enne di Alba, in provincia di Cuneo, una finale tutta in salita. Ma piena di complimenti. “” la definisce la Michielin con cui divide il palco per cantare, nella prova dei duetti, “” di Hozier. La performance, però, prende pochi voti: Linda e i Tropea dividono momentaneamente il quarto posto. Linda, che nella musica trova il suo rifugio, non si lascia sconfortare. “” dice la cantante che nel "Best Of" (seconda prova) cala il d’assi: “” dei Maneskin , “” di Dean Lewis e di “” di Labrinth. “” rivela Linda che con quel pezzo, alle Audition, ha conquistato Fedez e non solo. “” è la lode di Federico Lucia “Hai iniziato diffidando di tutto, anche di te stessa, e chiudi questo percorso affidandoti a tutto ciò che sai e che hai lì dentro.” commenta Ambra che, riprendendo il brano dei Maneskin, definisce Linda così: “”. Nel percorso di X Factor Linda ha trovato un amico,: il giudice è andato ad Alba a conoscere amici e parenti della giovane cantante (figlia di una ex Miss Italia). “” è il commento di Dargen post-esibizione.Al momento dell’inedito di Linda – la struggente “” - scambio di battute tra Dargen e Fedez con il primo che “non ritiene il brano il momento migliore della ragazza” mentre il giudice biondo platino difende la sua ‘allieva’ a spada tratta. “” dice il signor Ferragni. E, in effetti, “” è un brano che esprime insicurezza e autoriflessione, è una, la ricerca di un posto sicuro che possa dare un senso di pace. Le atmosfere rarefatte ed il suono del pianoforte si fondono con l’elettronica. Unacontemporanea con sfumature urban e rap. Ambra – che regala uno show in stile anni Ottanta con la sua iconica “T’appartengo” – si concentra sulla personalità della giovane cantante: “. Hai fatto un percorso emotivo incredibile e questo programma serve anche a questo”. Alla fine per Linda un terzo posto ma “a X Factor ho trovato una grande famiglia”.I Tropea, band di Milano nata nel 2017, è seguita da Ambra Angiolini . Le influenze della musica del gruppo spaziano dall’alternative degli anni 2000, aldi inizi anni ’80, al beat degli anni ’60. Attraverso le loro canzoni esplorano le sottoculture di internet, la vulnerabilità, il cringe e i sogni. Si sono esibiti su tanti palchi prima di partecipare a X Factor e nell’ultimo anno hanno pubblicato vari singoli dove esplorano, muovendosi tra italiano ed inglese. Alle Audizioni di X Factor conquistano i 4 Sì dei giudici con il loro inedito “”, e confermano le aspettative della loro giudice Ambra Angiolini ai Bootcamp con una cover di “Insieme a te sto bene” di, con cui ottengono un pass per le Last Call. È con “Let Me Entertain You” diche superano egregiamente l’ultima fase di selezione, entrando nella rosa dei 12 finalisti di edizione. Una finale ‘sudata’: 5 volte su 6 puntate a rischio eliminazione mettendo a segno il record di ballottaggi.In finale propongono l’inedito “” con un ritornello particolarmente ‘martellante’ : “”. All’apparenza un testo semplice ma nasconde uno sfogo nei confronti del mondo feroce in cui viviamo, un urlo liberatorio e psichedelico. Il “cringe inferno” è, infatti, la, in cui “siamo tutti in arresto con le mani in faccia e la gente che passa non ride più“, un mondo in cui ci si stufa in fretta anche dei sentimenti: “Amore molesto, dici di amarmi tanto, poi mi butti per strada e non passi più“. Per la cronaca: prima della finale, “” era al 24esimo posto della classifica italiana di Radio Airplay e era l’unico brano, tra quelli pubblicati dai concorrenti in gara, nella Top50 generale. Secondo i dati, era dal 2018, con “” di Anastasio, che un inedito fresco di X-Factor non arrivava in queste posizioni ancor prima della finale.