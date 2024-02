Miss Italia 2022, dalle violenze al bullismo: le finaliste si raccontano nel programma "I fatti vostri"

Le Miss di Molise, Sardegna e Sicilia

Dalle violenze sessuali al bullismo : ledi Miss Italia 2022 si raccontano in tv, nel contenitore Rai “”. Le 21 finaliste delche da 83 anni narra anche la storia d’Italia, per farsi conoscere al grande pubblico, sono ospiti del programma mattutino diedTra le prime a raccontare la sua storia è: 25 anni, di Borgaro Torinese è. Una ragazza sportiva, in passato ha praticato pallavolo a livello agonistico e adesso si dedica ai pesi e al trekking. Dal carattere solare, Cordaro partecipa al concorso di Miss Italia 2022 per una: ha passato anni difficili che le hanno fatto accantonare i suoi sogni e traguardi. Nel 2021 è statada parte di un, denunciato e poi condannato. La violenza , come ha spiegato, avvenne dopo che il dottore le chiese di“È importante, per chi subisce violenze, uscire dall’abisso in cui si rischia di cadere. Pensavo di riuscirci da sola ma la violenza tornava sempre. Nei modi più strani” sono le parole di Cordaro che in occasione dello scorso 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne , tramite social ha spiegato pubblicamente ciò che le è accaduto. “Seanche solo una donna, per me è una vittoria. Lo avrei fatto a prescindere da Miss Italia. A maggior ragione ora,” dice la Miss che preferisce non entrare nei dettagli dello stupro ma incoraggiare le donne a denunciare.e non solo per. La ragazza, 22 anni di Todi studia Filosofia e Scienze Tecniche e Psicologiche e nel tempo libero fa anche la modella. Ha passato l’intera adolescenza a nascondersi dentro un involucro di plastica, il. Due anni fa si è anche operata e ora sta meglio. “Mi chiamavanoper via del busto che portavo per risolvere. Sono stati momenti duri, anni difficili. Ne sono uscita solo grazie a mia madre” dice la finalista di Miss Italia 2022 che ha sofferto molto prese in giro ricevute da bambina a causa del busto, un’esperienza che però l’ha temprata nell’animo.Ilnel passato di. La ragazza, 18 anni, è nata e cresciuta a Roma fino all’età di 13 anni ma ora vive a San Candido (Bolzano). Iscritta alla facoltà trilingue (italiano, tedesco, inglese) di Scienze delle Comunicazioni e Cultura dell’Università di Bolzano, vorrebbe, in seguito, seguire un master in giornalismo sportivo.ed è iscritta al primo anno del corso maestri di sci. Ha vissuto situazioni che l’hanno fatta crescere: in primis il bullismo a Roma negli anni dell'adolescenza, poi il trasferimento di città in un ambiente completamente diverso da quello d’origine. Adesso, però, in Trentino ha trovato la sua dimensione, tanto le amiche la chiamano Heidi perché è innamorata della montagna.A raccontarsi a "", a piccoli gruppi nelle varie puntate del programma, sono andate anche altre finaliste del concorso Miss Italia , 19 anni è di Labico (Roma) con origini molisane tanto che partecipa come. Diplomata all’Istituto per il Turismo, è, pratica i balli caraibici e il reggaeton. È attratta dal mondo della moda e dello spettacolo, ma vuole proseguire gli studi e diventare nutrizionista. La famiglia è per lei un valore imprescindibile, lache deve essere accompagnato da altri obiettivi quali l’istruzione, il rispetto e l’educazione, “perché solo così si raggiunge la completezza”., 24 anni di Arzachena (Sassari), è. Laureata in recitazione di primo livello, sogna di diventare un’attrice. Ama tutto ciò che gravita attorno al mondo del cinema e ritiene che Miss Italia possa aiutarla a realizzare il suo obiettivo., quando fu notata da un casting director mentre danzava, in passato ha praticato tennis a livello agonistico., 19 anni di Modica (Ragusa), è. Frequenta il secondo anno di Letteratura, Musica e Spettacolo a La Sapienza e già da piccola sognava di partecipare al concorso, esperienza che reputa formativa, in grado di migliorare autostima e fiducia in sé stesse. Vorrebbe intraprendere una carriera nel mondo spettacolo come attrice e presentatrice.