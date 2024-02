Nancy Brilli, no alla violenza: "L'adolescenza segnata da donne che non amavano le donne"

La carriera

Ha lavorato in film diretti da importanti registi come Pasquale Squitieri , Carlo Verdone e Ricky Tognazzi e a fianco di attori famosi del calibro di Gigi Proietti ed Enrico Montesano. Attrice versatile di cinema, televisione e teatro,con un aspetto dai lineamenti dolci ed espressivi, tali da evocare molto da vicino la collega americana, ha incantato il pubblico sin dai suoi precocissimi esordi.la figlia del regista Squitieri, Vittoria, la presenta al padre che impressionato dal talento naturale fa debuttare la giovanissima Nancy in ‘’, assegnandole la parte diDa quel momento la carriera dell’attrice romana è stata un susseguirsi di successi che hanno suscitato l’interesse di pubblico e critica ma anche l’accendersi di pari passo di una attenzione talvolta eccessiva sulla sua vita privata., come il suo segno zodiacale esige. Lei, ariete in tutto, si è scontrata con il mondo sin da bambina. Ha lottato contro un destino non sempre amico, ha avuto la sua rivincita ed è rimasta sempre in prima linea. Il tono della voce è guardingo all’inizio, il dialogo breve, tende a svelarsi a fatica, lo fa a poco a poco: ma proclama di, lo fa sapere ed è una specie di patto d’alleanza. Poi il timbro si ammorbidisce, fa pensare al suo viso, a quel modo particolare di strizzare gli occhi, all’espressione birichina. E si capisce come chi ha sofferto tanto, tenda a difendersi con unghie e denti. E ne ha tutto il diritto.“La contemporaneità. E’ l’accento che occorre mettere su tutto, offrendosi specialmente a questo periodo in modo totale e con sguardo aperto. Ci dobbiamo rendere conto che dobbiamo considerare e apprezzare sempre le varie potenzialità umane, declinate nella loro diversità. E questo accertandosi di non farsi mai condizionare dai pregiudizi.”“Certo.e aver vissuto gran parte della mia adolescenza cone avere imparato precocemente quanto certe mentalità non andassero affatto bene, è stato un insegnamento precoce e feroce. In molti casi sono stata così testimone di situazioni che avrebbero dovute essere classificate come decisamente insopportabili e invece erano fatte passare sotto silenzio. Diciamo che i tempi erano assolutamente diversi.”“Per fortuna non ho mai subito vere e proprie violenze. Ma questo non chiude il discorso. Infatti ie non li dimentico certo. Gli affronti peggiori li ho subiti da persone arroganti, tutti atteggiamenti che mi hanno ferito parecchio e che considero insulti indelebili. Da buona nativa dell’ariete proprio in questi casi parto in quarta, a testa bassa ed è difficile fermarmi. Non sono affatto una persona accomodante o remissiva e se vengo offesa non mi passa tanto facilmente. Sono davvero intransigente con chi non è gentile, con chi mi manca di rispetto. Mi spiego meglio: puoi dire la stessa cosa in maniera garbata o in modo aggressivo. E questo fa la differenza.anche solo verbalmente non è una persona che può fare per me.”“Perché no. Direi che lascio che facciano i conti con la propria coscienza. Ed è giusto che ciascuno paghi le conseguenze delle proprie azioni.”“Credo di essere stata abile e ferma nel. Tuttavia è indiscutibile che quell’ambiente era e resta spiccatamente maschilista e potenzialmente ‘pericoloso’. E’ inutile dire quante volte ci hanno provato con me sin dagli esordi della mia carriera e come in altrettanti casi mi sono trovata a dover rispondere in maniera ferma, e comunque. Poi con il passare del tempo si impara a gestire meglio determinate situazioni e l’esperienza insegna a, potendo contare su più strumenti a disposizione per poterti difendere all’occorrenza".“Per prima cosa di frequentare tantissimo i cinema e i teatri senza stancarsi mai di guardare e riguardare quanto è stato realizzato, e possibilmente: cosa che io non ho fatto subito come invece avrei dovuto. E’ vero che nonostante quella mia trascuratezza sono stata lo stesso fortunata perché ho lavorato con i migliori attori in assoluto, capaci di insegnarmi tutto, e questo si è tradotto in un enorme vantaggio. Ovviamente trovo più saggio iniziare con il piede giusto, non dimenticando quanto sia fondamentale la.”“Ecco, se si trovano di fronte al presunto ‘’ che esordisce con un bel ‘…’ sappiano che hanno sicuramente sbagliato indirizzo. Non esiste proprio una cosa del genere. I provini si fanno in luoghi appropriati e non appartati, mai a casa dei registi e men che meno in luoghi apertamente sospetti, bensì in studi accreditati e alla presenza di assistenti e personale professionalmente adeguato.”“Tutt’e due le cose. Mi ha avvantaggiato molto nel rapporto con la gente disposta ad apprezzarmi anche per il mio aspetto: è scontato che se sei appena fotogenica e appari in molti servizi la gente comincia ad elogiare la tua immagine. Forse anche per questo sono diventata una specie di beniamina del pubblico. Ma il cinema dal canto suo, abituato a appiccicare etichette frettolose quanto inappellabili, mi ha bloccato in unache non potevo proprio sopportare. Per questo ho preferito di gran lungai, in grado di mettere in risalto quel che sapevo fare ben oltre l’esclusiva. Racconto questo aneddoto: Virna Lisi , che era una mia cara amica, aveva smesso per dieci anni di accettare quelleche compulsivamente continuavano ad offrirle. Fino al giorno in cui Lattuada le propose di lavorare nel film ‘’ , il cui ruolo era quello di una. Allora lei accettò con entusiasmo.”“No, l’infanzia direi di no. Finché c’è stata mia madre è andato tutto bene.. Dopo la morte di mia madre sono stata costretta a vivere con questa nonna paterna di cui ho raccontato in altre occasioni e che si è rivelatain generale, la castrazione di qualunque possibile, per quanto lecito, desiderio. Il mio impossibile rapporto con lei era infarcito da uncome risposta a qualunque mia futile richiesta. Erano solo ‘no’ e basta.”“Credo nella evidenza della materia ma anche nella possibilità di una. Ho speranza in un ‘oltre’ che non è necessariamente coincidente con il concetto della cultura cattolica in cui sono nata. Non penso che tutto finisca con la nostra vita fisica, nonostante non possa esserne sicura. Ma non mi interessa che tutto abbia necessariamente una spiegazione Diciamo che.”. Purché grande, incommensurabile. Attenzione: non in quello romantico e sdolcinato ma in quello assoluto e ‘universale’ capace diche ti fa fare bene le cose, con un occhio rivolto al mondo. Quanto all, forse sì. Chissà? Evitando categoricamente di perdere la testa.”