Raffaella Carrà, un vuoto incolmabile. A luglio sarà un anno senza di lei

"Il volto televisivo per eccellenza"

"L'arte di essere Raffaella Carrà" e tutte le altre biografie

Da showgirl internazionale a icona gay

"Io ho avuto tantissimo dalla vita, la fortuna di maestri incredibili che mi hanno fatto dono del loro tempo e della loro esperienza, che mi hanno insegnato l’umiltà e l’amore per questo mio mestiere". Oggi la Carrà avrebbe spento 79 candeline e fra poco - il 5 luglio - sarà un anno che non c’è più., in arte Raffaella Carrà . L’artista, che era nata a Bologna iled è scomparsa a, ha lasciato sicuramente un vuoto incolmabile in quel mondo dello spettacolo che ha contribuito a innovare con le sue trovate fuori dagli schemi, con delle intuizioni che hanno svecchiato un mondo paludato e bigotto, come quello della tv in bianco e nero e rivoluzionato il modo stesso di presentarsi alla ribalta. Ma, per certi versi, anche quello di stare al mondo. Non è infatti un caso che The Guardian l’abbia definita. In questo giudizio forse il quotidiano londinese ha probabilmente calcato un po’ la mano, ma non c’è dubbio che la Raffa sia stata la nostra Wonder Woman, unacon il suo vorticoso, eppure elegante, moderno, modo di aggredire la ribalta, diAveva iniziato in Rai nel 1961, partecipando alla trasmissione tv di, ma è soprattutto daglichedel suo tempo e dei tempi a venire, visto che la sua lezione di vita è ancora oggi viva e vivace. Grazie a questa regina degli show del sabato sera sono ancora in tanti a mettersi in gioco senza avere rimpianti. Tanto cheha definito Raffaella uno stile di vita, mentre ilha sottolineato, in occasione della sua morte, il suo eclettismo e il suo garbo: "ha trasmesso con la sua bravura e simpatia un messaggio di eleganza, gentilezza e ottimismo". Alta 1,68, emblema sorridente della gioventù, poi della femminilità e della maturità. Fisico slanciato, ma non lanciatissimo, eppure suadente, scattante quando serve, pronto a dare il via a danze moderne che ancora ci ricordiamo come mitiche portatrici di charme. Dietro a quel caschetto biondo svolazzante, c’era un cervello davvero pensante, quello diche in questi anni ci ha spronato a reagire e ci ha fatto divertire con garbo e intensità, lanciando tormentoni che ancora oggi colpiscono nel centro o ballando sul mondo con coreografie inventate per infrangere la noia del quotidiano.Non è certo un caso se a questa antesignana dellesono stati dedicati libri che ne ripercorrono la carriera e sottolineano la sua genialità relazionale. Alla biografia del 2019diper Gremese Editore, si è aggiuntadi, edizioni Clichy, 2021 edi, Libreria Pienogiorno, 2021, nonché l’intuizione diautore, sempre nel 2021 (con Roberto Mancinelli) didedicato interamente all’inossidabile showgirl, ma c’è anchedi, pubblicato a gennaio 2022 da Bulzoni e «, pubblicato da Agenzia Alcatraz, nell’aprile di quest’anno «, diper Francesco D’Amato Editore. L’ultimo libro, pubblicato il 1 giugno 2022, èl’ironico e intelligente volume cheha realizzato per Blackie Edizioni . A questo manuale per essere liberi, felici e rumorosi hanno collaborato attivamente e detto la loro Vanessa Incontrada Vladimir Luxuria , Michele Masneri, Daniela Collu, Rossella Migliaccio, Laila Al Habash, Giovanni Benincasa, Raquel Peláez, Marinetta Saglio Zaccaria, Thierno «Billo» Thiam. Tanti personaggi che hanno unito il loro coro di interventi a quello dell’autore per ricordare con affetto e stima uno dei personaggi più iconici di sempre della nostra cultura popolare e non. Mito del mondo LGBTQIA+ , quanto della classica casalinga romagnola, apprezzata, donna dal carattere estroverso, sempre disponibile al dialogo e alla risata. Raffa ci è rimasta nel cuore perché era, che non si è mai fatta sedurre da pose bacchettone, che ha più volte invitato il suo pubblico". Come ha giustamente messo in evidenza la colonna sonora del film Oscar di", che nelle scene della discoteca vede Jep Gambardella e la sua corte ballare all’incessante ritmo elettronico del remix didel brano" con in bella evidenza il campionamento della voce di Raffaella Carrà che canta alla sua maniera. A testimonianza della verve gioiosamente dissacratoria della Raffa ricordiamo che anche il" è stato un tormentone assai virale e che quel ballo conlanciato nel 1971 a, dopo tanto clamore, riuscì a sfuggire alle censure e alle polemiche grazie a una mitica esibizione televisiva conChe dire poi dell’ombelico scoperto che fu una delle trovate più azzeccate della stessa trasmissione nel 1969 -70, che lo evidenziava sin dalla sigla iniziale. Il tutto senza malizia, ma con una spiccata, anche quando in trasmissione, affiancavain "", quando sfoggiavao quando lasciava librare nell’aria la sua caratteristica risata argentina. Oggi può sembrare strano, ma allora davvero l’ombelico del mondo era quello di Raffaella e, se si parla di liberazione di costumi , di, negli anni ’70 non si poteva prescindere dalla coinvolgente e sbarazzina verve dell’attrice, cantante e soubrette bolognese e daldi una creativa che già allora veniva considerata un’icona gay (la Carrà ricevette ilnel 2017).La sua carriera è stata un successo guadagnato con pervicacia e ostinazione. Merito di mentori attenti e premurosi comeche la lanciò, del costumistae del parrucchiere, che inventò il suo caschetto biondo con frangetta, ma anche la Raffa ci ha messo davvero molto del suo. Anche nel reinventarsi costantemente, in Italia e negli amati paesi latini divertendosi a stupire anche quando non era più giovincella al grido di battagliaBuon compleanno Raffaella, ovunque tu sia!