Raffaella Carrà, un'icona senza tempo che fa ancora "Rumore"

Il volto dell'artista sui maxischermi a Times Square

La Spagna e il musical “Bailo Bailo”

La moneta con il ritratto della Raffa Nazionale

Il film sulla vita dell’artista

Il libro “La ragazza perfetta”

Famiglia Cristiana e il ritratto dell’icona "con l’anima"

Musica, tv e cinema: una carriera da vera star

Raffaella Carrà è un'icona senza tempo che fa ancora "Rumore". Avrebbe compiuto 80 anni oggi , 18 giugno,in arte Raffaella Carrà, iconica showgirl italiana ma soprattutto cantante, conduttrice, attrice e ballerina di grande successo.Li avrebbe compiuti se una malattia – un tumore ai polmoni - non l’avesse portata in un’altra dimensione ( è morta il 5 luglio 2021 ) ma grazie al suo carisma, fa ancora “Rumore”. In Italia e nel resto del mondo. Amatissima nel Belpaese e all'estero, in particolare Spagna e Sud America, la bolognese di nascita resta una delledello spettacolo italiano.a tante future colleghe che dopo di lei si sono cimentate nella conduzione e nel ruolo completo di cantante-ballerina- attrice.Famosa per aver ‘svecchiato’degli anni 70 andando in tv con la pancia scoperta esibendo il celebre ombelico e ballando il “” con Albero Sordi, al quale la tv di Stato non poteva certo dire di no. Nota anche per il suo, la capacità di intercettare i gusti del pubblico e di stare con fierezza sempre almeno cinque passi avanti rispetto all'attualità che la circondava.Del celebrenon si è mai liberata, sapeva bene che il pubblico era abituato a quella cascata di capelli che faceva muovere al ritmo di musica in un modo che la rendeva unica. La Carrà, in poche parole, è stata un simbolo di libertà e di parità tra i sessi negli anni Settanta, regina della tv pubblica negli anni Ottanta e icona Lgbtq+ negli anni Novanta . Insomma un mito che supera ogni barriera culturale e generazionale e che il pubblico di tutto il mondo ha amato per oltre 50 anni (e continua ad amare).Tanti gli omaggi resi alla Raffa Nazionale in occasione del compleanno. In America, a New York, suidi Times Square, da qualche giorno, campeggia l'immagine di Raffa Nazionale. L’idea è diche ha scelto l’italiana come ambassador a favore dell' uguaglianza nell'industria musicale Non dimentichiamo, infatti, che l’artista nelle sue canzoni e performance, più volte ha avuto occasione di affrontarerelativi alla libertà femminile e all’omossessualità, argomento quest'ultimo, rappresentato nella nota canzone “”. Il brano è stato scelto da Spotify come titolo di testa della playlist Spotify Equal Italia per tutto il mese di giugno. Sony ha inoltre prodotto: “Fiesta”, “Mi spendo tutto” e “Raffaella 1998”. “Il billboard celebra l’icona mondiale - spiega in un comunicato la Sony - che da sempre ha portato con la sua musica chiari messaggi sulla discriminazione di genere , testimoniando così il lascito di Raffaella Carrà nella società mondiale”.A Madrid, città dove lo scorso anno le è stata dedicata Plaza Raffaella Carrà , in un quartiere centrale, nei giorni scorsi è stato presentatodal titolo “Bailo Bailo” (“ Ballo ballo ” era la sigla di un suo programma tv), con le canzoni da lei portate al successo. Si tratta di uno spettacolo italo-spagnolo, con la regia die prodotto da Valeria Arzenton, che debutterà ufficialmente il prossimo 2 novembre, per poi fare rotta in Sud America, Argentina in primis, e approdare in Italia fra il 2025 e 2026.La trama del musicalma le canzoni sono le sue. Un po’ come succede con il grande musical celebrativo sugli Abba, “Mamma mia”, dove la sinossi è slegata dai brani. Perché la Spagna e perché Madrid? La risposta è presto detta: la penisola Iberica l'ha amata ( e l'ama) molto al punto chea suon di spettacoli e conduzioni di programmi tv. Nel 2018, l'artista era stata insignita dellaDama al Orden del Merito Civil per il suo impegno su temi sociali.E l’affetto degli spagnoli si è visto ancora, a due anni dalla scomparsa, dalla folla assiepata davanti al teatro Capitol dove “” è stato presentato: anziani e giovani incuriositi e ansiosi di conoscere la data del debutto. “Devo ringraziare Valeria Arzenton per due motivi: il primo è per aver voluto fortemente questo progetto; il secondo è perché è stata forse l'unica, dopo la scomparsa di Raffaella, ad aver mantenuto ciò che ha promesso per” le parole di, compagno di vita e di lavoro della Carrà, alla presentazione del musical.E ha aggiunto: “Quando mi ha detto che voleva il debutto mondiale a Madrid ho pensato che questo musical sarebbe statache si potesse immaginare per celebrare i suoi 80 anni. E adesso, come direbbe Raffaella, basta cazzeg*e, lavoriamo tutti per fare tanto rumore!”Pochi giorni fa il ministero dell'Economia e l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato hanno emesso una moneta con il volto di Raffaella Carrà , per la serie “Grandi Artisti Italiani”.Come per le edizioni precedenti, l'artista da celebrare è stata scelta contra i collezionisti registrati al sito e-commerce dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La, dal valore nominale di 5 euro, si presenta in versione proof (emesse esclusivamente per collezioni numismatiche) con una tiratura di 15.000 pezzi. Realizzata dall'artista incisoree prodotta dalle Officine della Zecca italiana raffigura sul dritto, dentro uno schermo televisivo, il ritratto della Raffa Nazionale.Anche il cinema celebra l’icona mondiale con “”, il film originale Disney prodotto da Fremantle, diretto dae scritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino, Salvo Guercio. In arrivo in anteprima nelle sale (elenco a breve su nexodigital.it , giusto per continuare le celebrazioni di quello che sarebbe stato l’ottantesimo compleanno.Il film ripercorre la vita pubblica e privata dell'artista, a partiresegnata dall'abbandono del padre, fino al flirt ‘da copertina’ con Frank Sinatra, i suoi due grandi amori, il rimpianto per una, moltissimi trionfi e qualche insuccesso, crisi e rinascite.Da qualche giorno è in libreria “” di Adriana Pannitteri, per la colllana Femminile Singolare di Morellini Editore.In occasione degli 80 anni dalla nascita della grande showgirl, Pannitteri, giornalista Rai, racconta. Attraverso la narrazione di aneddoti, ricordi e retroscena, l'autrice ripercorredella celebre artista. Unaconosciuta in tutto il mondo, che viene restituita al lettore nella grandezza del suo percorso professionale e umano. Anche con le sue fragilità.Una popolarità e un carisma fuori dal comune quello di Raffaella Carrà, amata e rispettata da tutti perma soprattutto per la grande sensibilità tenuta dietro le quinte attraversoattuate in prima persona. Amata e rispettata anche percome ha recentemente ricordatosu “Famiglia Cristiana”.“C'era un altro amore che Raffaella coltivava in silenzio:verso i quali non si limitava agli aiuti in denaro” racconta Luciano Regolo, condirettore del settimanale paolino. “Andava, nel più totale anonimato, a, voleva conoscerne le storie, guardarli negli occhi, donare sorrisi e speranze. Nessuno, mentre era in vita, lo ha mai saputo” aggiunge Regolo.Con, oltre 500mila ascolti mensili su Spotify, Raffaella Carrà ha fatto numeri che dovrebbero appartenere a chi nella vita, e anche con molto successo, ha fatto solo musica. Ma non è così. Oltre alla musica ci sono la tv e il cinema. C’ è la televisione che con lei ha emozionato come fosse stata musica, l'intrattenimento e il, che grazie a lei è diventato cultura popolare alta.C'è anche laper ridare fiato agli italiani, aprire una parentesi di spensieratezza. Chi non la ricorda agli esordi del suo primo successo discografico, quel suo “Ma che musica maestro!”, sigla del “” del 1970 con Corrado, cantata con il famoso ombelico scoperto che la infila di diritto negli annali della tv. Da lì in poi è tutta una strada in salita che la manderàe metterà tutti d'accordo, visti gli ascolti, nel lasciarla fare. E’ lei a lanciare qualche anno dopo, uno dei primi esempi dicon il brano “Rumore”, pezzo che venderà, sarà tradotto quasi immediatamente in inglese, francese e spagnolo.