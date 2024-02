Sanremo 2024, l'anno delle donne: dopo un decennio le favorite sono loro

All’Ariston niente quote rosa

Sanremo 2024

è alle porte e la domanda che impazza è una sola:L’edizione numero 74 del festival della musica italiana è in programma dal 6 al 10 febbraio al Teatro Ariston con la conduzione (e direzione artistica) di Amadeus per il quinto anno consecutivo. E i rumors lo riconfermano anche per l’anno prossimo. In ogni serata, ‘ Ama Nazionale ’ sarà affiancato dae co-conduttrici: si parte con il vincitore del Festival 2023 Marco Mengoni nella prima serata, la cantante Giorgia nella seconda, l’attrice Teresa Mannino nella terza, quindi Lorella Cuccarini nella quarta e Fiorello per la serata finale.Tante le protagoniste femminili che in queste cinque edizioni del festival targato Amadeus hanno calcato il prestigioso palco sanremese per annunciare i cantanti in gara. Già,. E qui le donne, però, sono sempre in minoranza. E soprattutto. Ma il 2024 potrebbe essere l’anno della svolta. Anche perché l'ultima volta che ha vinto una donna è ormai datata, risale a 10 anni fa, quando trionfò Arisa con "Controvento".(il primo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, questo il nome all'anagrafe del celebre conduttore) Elodie , Irene Grandi, Levante , Tosca, Rita Pavone, Giordana Angie ed Elettra Lamborghini . A vincere il Festival è stato - ovviamente - un uomo: Diodato, con "Fai rumore". E sul podio? Ancora uomini: Francesco Gabbani con "Viceversa" secondo e terzi i Pinguini Tattici Nucleari con il brano "Ringo Starr". Nel, l’ormai famoso, i campioni in gara sono stati 26. Bassa, anche in questo caso, la rappresentanza di artiste. Sul palco si sono susseguite Gaia, Malika Ayane, Orietta Berti, Arisa Madame , Annalisa, Noemi e poi California (pseudonimo di Francesca Mesiano) dei Coma_Cose , Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista Francesca Michielin insieme a Fedez.E la vincitrice della quinta edizione di X Factor è arrivata sul podio, seconda, con il brano "Chiamami per nome". L’altra donna sul podio, sul gradino più alto, è stata Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin , la band romana che sbaragliò la concorrenza con "Zitti e buoni"., quella con 25 artisti in gara senza distinzioni di categorie, ha visto la presenza di Giusy Ferreri, Iva Zanicchi, Noemi, Elisa, Emma , Ditonellapiaga & Rettore, Ana Mena, ancora Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista e poi Federica Ferracuti in arte Hu in coppia con Highsnob (Michele Matera). Qualche donna in più ma anche stavolta è stato un podio declinato al maschile con la vittoria di "Brividi" di Mahmood e Blanco e la terza piazza di "Apri tutte le porte" di Gianni Morandi. La potente voce di Elisa con "O forse sei tu", però, si è fatta sentire portando un tocco di rosa sul podio con il secondo posto. Ancheè stato: Marco Mengoni, Lazza e Mr Rain sono stati i primi tre classificati. Su 28 artisti in gara, per trovare la prima donna occorre scendere al sesto posto, quello di Giorgia, seguita da Madame mentre Elodie solo nona.Eppure l’anno scorso la presenza femminile era più nutrita visto che in gara figuravano anche Paola & Chiara , Anna Oxa, Levante, Mara Sattei, Ariete e ancora California (pseudonimo di Francesca Mesiano) dei Coma_Cose.Quest’anno la. Si va dalla ‘debuttante’ Alessandra Amoroso alla giovane Angelina Mango, da Annalisa a BigMama (all’anagrafe Marianna Mammone), da Clara (quella di ‘Mare Fuori’) a Emma, che il festival lo ha già vinto, nel 2012 con "Non è l’inferno". E, ancora Fiorella Mannoia , Loredana Bertè, Rose Villain (pseudonimo di Rosa Luini) e Angela Brambati dei Ricchi e Poveri. Anche se, a conti fatti, c’è(il gara ci sono 30 artisti), Sanremo 2024 potrebbe davvero essere l’anno delle donne. Almeno secondo le previsioni della vigilia. Per, infatti, il podio è tutto al femminile:, con Geolier pronto ad attaccare il terzo posto.Per i– in base ai preascolti dei brani -, davanti ad Angelina Mango e Mahmood, con i Negramaro pronti a insidiare la terza piazza. La Berté, infatti, è data come super favorita per il Premio Sala Stampa. Anchestrizza l’occhio all’universo femminile. ChatGPT, l’ultimo grido in fatto di IA, dà come favoritacon la sua canzone ‘Sinceramente’ mentre Alessandra Amoroso e Loredana Bertè potrebbero facilmente finire tra i primi posti. Non resta che aspettare sabato 10 febbraio e scoprire se Sanremo 2024 si tingerà di rosa.