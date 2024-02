Seducente, volitiva e femminile: la regina della transessualità ha il volto di Eva Robin's

Lei, il mito. Lei. Esplosiva, incantevole,per trasformarsi nell’immagine potente di un poster dai colori acrilici alla Andy Warrol. Psichedelica e attraente conturbante e sexy . Bella da guastare il sonno a molti., esageratamente femmina con forme così pronunciate e ben fatte da fare invidia a ogni donna., lei che ha fatto sognare generazioni, rimasta seducente di un fascino morbido e lelousciano, è stata e rimane il. La superficialità dei tempi l’aveva bollata con, commettendo un errore dal punto di vista scientifico. In realtà Eva è la proiezione onirica e poetico fumettistica di un ragazzino bolognese tradotta in realtà. E che realtà! Dicevano che somigliasse in modo sorprendente al personaggio di Diabolik, e lei su quell’immagine ci ha lavorato, quasi divertendosi, rendendola viva e. Attrice di cinema e teatro, showgirl e cantante, Eva continua a calcare le scene recitando ine impegno. La sua figura di oggi sembra sfumata, il suo volto un po’ flou, l’esuberanza di un tempo addolcita dal tempo. Ma è nel timbro della sua voce che la natura sagittariana si fa largo, imponendosi, non permettendo pause, infilandosi dritta nelle esitazioni di un attimo, andando veloce al punto. È il segno inequivocabile di unache ha sempre deciso cosa essere e cosa fare. E per questo Eva non vive affatto di rimpianti, non ne ha neppure uno. Forse con qualche eccezione: le volte in cui. Ma solo per imparare quanto fossealla svelta e diventare ancora più forte e assai più determinata di prima."Se immaginiamo che questo concetto implichi qualcosa di poco chiaro è una cosa che non mi appartiene affatto. Sono stata sempre una persona fin troppo nota per la mia chiarezza e mi è sempre piaciuto spiattellare tutto senza nessuna remora, a ogni costo. Anche per quanto concerne le mie scelte sessuali ho usato la stessa coerenza, senza la minima esitazione a esibire con orgoglio la mia natura. Ecco, una persona sessualmente ambigua potrebbe essere Amanda Lear , che ha giocato molto sul dire e non dire, sulla vaghezza, proprio per costruire la sua immagine"."Beh, quando mi rivedo riconosco che ero proprio una bella gnocca. Quella di oggi ha certo più acciacchi ed è molto meno sfrontata perché grazie all’età si cominciano a dare più buoni consigli che cattivi esempi. Poi bisogna per forza fare i conti con l’ammutinamento degli organi, con l’augurio che la centralina continui a funzionare al meglio nel suo lavoro di organizzazione fisica e mentale. In ogni caso la Eva di ieri era molto meno saggia rispetto a quella del presente: forse sono diventata più timorosa, o meglio in molti casi assai guardinga e prudente".“Per me innamorarmi è stata sempre una specie di catastrofe. Un abisso in cui sono precipitata con tanta difficoltà a riemergere. Amori che, in ogni caso, mi hanno insegnato molto ma che di solito si sono rivelati parecchio ustionanti, tanto che se qualcuno volesse augurarmi qualcosa di veramente spiacevole potrebbe farlo auspicando un nuovo amore. Diciamo che Eva è adesso innamorata della vita, del suo lavoro, dei suoi amici e della sua micia. Eva ha senz’altro tantissimi amori. La verità è che non mi lascio più coinvolgere"."Sono sfumature diverse. A volte il movimento di una mano maschile è più erotico per me di un gesto esplicito. Il fascino sensuale in una donna deve essere invece sottile, mai sfacciato e deve fluire come un’onda naturale. La mia percezione dell’ erotismo è intrinsecamente maschile anche se a prevalere sono le mie forme esteriori capaci di mitigare questo aspetto della mia natura, a volte nascondendolo del tutto. Quindi in me convivono le due inclinazioni, anche se l’immagine femminile è quella che ho curato meglio perché più aderente al mio ruolo. Diciamo che ho dovuto sempre tenere a freno una certa esuberanza se non prepotenza di marca prettamente maschile per non spaventare gli uomini che in fatto di erotismo non vogliono mai prevaricazioni perché sono convinti che la parte del cacciatore spetti a loro"."Il fatto di essere stata fin da giovanissima una persona fondamentalmente sana soprattutto dal punto di vista mentale mi ha aiutato molto. Mai presi psicofarmaci, né in nessun caso ho fatto ricorso ad artifici di alcun genere. Gestisco me stessa in totale e piena serenità. Solo una volta, quarantenne, mi sono rivolta a una psicoterapeuta in un periodo difficile dopo una terribile esperienza affettiva. Il fatto è che mi ero buttata in modo totale nelle braccia di un manipolatore despota , padrone assoluto del mio cuore. La psicanalista non mi è stata per la verità di grande aiuto perché dopo avermi invitata a raccontare i particolari della mia storia con quel giovane uomo, ne è rimasta letteralmente sconvolta. Rossa in viso per la rabbia ha cominciato a urlare dicendosi indignata, che tutto quello che le stavo dicendo era indecente e scandaloso. Decisamente poco professionale. Me ne sono andata e ho capito che avrei dovuto farcela solo con le mie forze"."Mi ha aiutato molto: amo molto il silenzio delle chiese e la loro bellezza spesso opulenta mi incanta. In realtà la mia istruzione l’ho ricevuta da monache e preti, tanto che a un certo punto avevo deciso di vestire l’abito talare. Poi ho capito che ad attrarmi era proprio quella veste lunga, la tonaca. Un abito in qualche modo più femminile che maschile. Non voglio neppure pensare che prete sarei stato, certamente la mia presenza sarebbe stata gradita a molti. Con qualche disappunto!""Non so se negli ultimi decenni ci sia stata una recrudescenza del fenomeno oppure un tempo non se ne avevano notizie per via della scarsa informazione. A ogni modo credo che l’ emancipazione femminile sia ancora una espressione teorica. La donna di questo millennio è ancora troppo legata e sacrificata a causa del valore eccessivo che le istituzioni attribuiscono al matrimonio , che a mio avviso è null’altro che una specie di rito funebre della coppia. La montagna di sogni costruiti ad arte attorno a questa usanza contrattuale spesso crolla di fronte alle evidenze della realtà quotidiana. Da qui il patatrac e il possibile scatenarsi di reazioni senza controllo"."Sono assolutamente sincera nell’affermare che non ho mai subito violenze, a meno che non le abbia richieste. Ma in quel caso si trattava di un gioco deciso assieme. La mia difesa dipende da quel ‘campanellino d’allarme’ pronto a squillare tutte le volte che anche solo vagamente va delineandosi una situazione potenzialmente pericolosa. Un istinto naturale, quasi animalesco, che mi spinge ad allontanarmi prima che qualcosa di brutto e irreparabile possa accadere. Inoltre mi ha aiutato saper ‘pensare da uomo’ ma anche aver appreso sui set cinematografici aspetti di vita molto verosimili e decisamente istruttivi"."C’è una grande confusione a questo proposito. Il coinvolgimento dovrebbe essere totale ma solo con il tempo puoi renderti rendere conto se eri solo invaghita o realmente innamorata. Io sono attratta sessualmente da un uomo ma la mia affettività è diretta verso le donne. Senza dubbio il maschio che c’è in me pretende la sua parte"."Con il pannolone! E forse con un bambino che mi faccia da badante… Scherzo, naturalmente: il mio futuro è questo mio presente. E finché mi reggono le gambe resisto"."Alla creatività. Una qualità troppo legata al mio modo di esprimermi per poterci rinunciare. Ad esempio nello spettacolo ‘Le Troiane’ che stiamo portando in giro ho creato con le mie mani il diadema di Ecuba. A un’altra cosa non potrei mai rinunciare: ad avere un animale in casa, purché non sia un uomo. Io con la mia gatta ho un rapporto morboso"."Le donne sono uomini che riescono a piangere".