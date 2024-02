Zahra Amir Ebrahimi, chi è l'attrice iraniana vittima di un sex tape per cui ha rischiato la lapidazione

Il film “Holy Spider”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Academy Two Distribuzione (@academy_two)

Il riscatto di Zahra Amir Ebrahimi

La carriera di Zahra Amir Ebrahimi

La storia diè un’incredibile storia di: è scappata dal suo Paese, l’Iran, dove la sua carriera di attrice e la sua stessa vita sono state messe a repentaglio da unpubblicato online senza il suo consenso per il quale ha rischiato. Ma ha trovato la forza di fuggire e ricominciare una nuova vita fino alla, la Palma d’Oro come miglior attrice al Festival di Cannes per il ruolo di Rahimi, giornalista senza paura: Zahra Amir Ebrahimi (42 anni) è unairaniana residente in Francia. E da qui sta sostenendo pubblicamente le proteste guidate dalle donne iraniane in seguito alla morte di Mahsa Amini . Nel 2022 è apparsa nella lista dellecome una delle donne più stimolanti e influenti dell’anno e sempre nel 2022 è diventata laa vincere il “Prix d’interprétation féminine” al Festival di Cannes per la sua interpretazione in “”, film che arriva nelle sale italiane ilIl film, diretto dal regista, è ispirato al serial killer iraniano Saeed Hanaei, noto anche come Said Hanai, responsabile tra il 2000 e il 2001 dell'uccisione per strangolamento di. La pellicola, infatti, è ambientata in Iran nel 2001 e racconta la storia di un uomo di nome Saeed (l’attore Mehdi Bajestani), un padre di famiglia alle prese con la propria ricerca religiosa. Saeed è intenzionato a compiere una: purificare la città santa di Mashhad, cercando di sradicare del tutto la prostituzione , simbolo di. Il modo che sceglie per portare a termine questa impresa è l'eliminazione fisica delle donne. Dopo aver mietuto già qualche vittima, Saeed si ritrova però in preda alla disperazione, perché le persone non sembrano interessate affatto alla sua missione divina. Nel frattempo, Rahimi (interpretata da Zar Amir Ebrahimi), giunge in città persullo spietato serial killer, rendendosi conto che le autorità locali non sembrano avere fretta di trovare il colpevole.La vittoria dellaa Cannes è una sorta diper le difficoltà incontrate nella vita. L’attrice e regista, infatti, ha dovuto lasciare l’Iran per evitare, quando è stato diffuso unal quale è seguito una campagna diffamatoria sulla sua vita privata. Così nel 2008 si è trasferita a Parigi, ha fondato la sua società di produzione “Alambic Production” e ha continuato a costruire una carriera impressionante sia davanti che dietro la macchina da presa. Oltre al film “Holy Spider”, al momento è la protagonista di “Shadya” della regista Noora Niasari , presentato nei giorni scorsi al “”.Zahra Amir Ebrahimi, dopo aver studiato teatro all’Università di Azad, ha iniziato la sua carriera realizzando cortometraggi. La sua prima regia è del corto “” (2000), quando aveva solo diciotto anni. Un anno dopo ha fatto il suo debutto cinematografico in “” diretto da Mohammad Nourizad. Dal grande schermo, poi, è passata al piccolo schermo recitando in varie serie tv. Nel 2006 è entrata nel cast della serie di successo “” diretta da Sirous Moghaddam e questo le ha datooltre a farle vincere l’Hafez Award. Lo stesso anno, Amir Ebrahimi ha recitato nel film drammatico acclamato dalla critica “” diretto da Mojtaba Raie, pellicola presentata in anteprima al 34esimo Fajr Film Festival dove ha vinto il premio “Best Art & Experience Film”.Mesi dopo la trasmissione dell'episodio finale di “Nargess”, Amir Ebrahimi si è ritrovata al centro di uno: è stato, infatti, divulgato su Internet un sex tape fatto in casa dove appare insieme a un uomo. A causa dello scandalo, le è stato vietato di apparire nei film e nella televisione iraniani per 10 anni. E anche il film “Trip to Hidalou” è stato bandito. Lei è stata condannata al carcere e a novantanove frustate . Così è fuggita in Francia, a Parigi, dove vive in esilio dal 2008. In Francia ha ripreso in mano la sua vita ripartendo dalla commedia di Mohamad Rezaierad Silent “” insieme a Shabnam Tolouei. Ha fatto poi teatro, documentari e corti. Il ruolo importante è arrivato nel 2016: ha interpretatonel film drammatico svedese “” (2016) diretto da Reza Rahimi, ruolo che le ha permesso di ottenere il premio come migliore attrice protagonista in un film in lingua straniera al "Nice International Film Festival" 2018.