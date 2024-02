Chi è Fernanda Maciel, la donna che ha scalato di corsa il Monte Vinson

L'impresa dell'ultratrailer

È un'esperienza piuttosto folle e difficile, ma l'Antartide è un ambiente di straordinario isolamento e le montagne sono imponenti.

Chi è Fernanda Maciel

Una vigilia di Natale ad alta quota . E' così chebrasiliana 42enne, ha deciso di trascorrere la festività raggiungendo la vetta più alta dell’ Antartide , il, una delle "Seven Summits", nel tempodi 6 ore e 40 minuti.Già conosciuta per i suoi record mondiali femminili di salita e discesa di corsa dell’Aconcagua (6.962 metri), in Argentina nel 2016 e del Kilimanjaro (5.895 metri) in Tanzania nel 2017, la donna ha superato di nuovo se stessa. Sebbene di solito siano necessari tra i cinque e i sette giorni per scalare la vetta, Fernanda ha scelto di raggiungerla. Situato a meno di 1.200 km dal Polo Sud e con un’altezza dimetri sul livello del mare, il Monte Vinson è molto isolato. Qui ci sono solol’estate, in cui il sole non tramonta mai, e l’inverno in cui è sempre notte e proprio per questo a dicembre, le condizioni meteorologiche erano proibitive con temperature che sono scese finoPartita dal Campo Base del Vinson sul ghiacciaio Branscomb a 2.100 metri alle 11,30 con una temperatura di -25 gradi, ha affrontato la prima parte in maniera tranquilla. Dal Campo Basso ha poi raggiunto il Campo Alto (3.770 metri) usando delle. Da qui alla vetta mancavano circa 7 km per un dislivello di oltre mille metri su pendii ripidi anche di 40 gradi. Una volta raggiunta la vetta è poi discesa in meno della metà del tempo rispetto alla salita. Il percorso totale è stato diil tutto affrontato senza mai fermarsi, tranneNonostante le temperature gelide, l'ultratrailer ha voluto rendere omaggio a queste montagne così imponenti: "Sapevo di non potermi fermare un minuto durante la mia corsa verso la cima del Monte Vinson.Amo lache soltanto cime così alte possono regalarmi". E ha aggiunto: "Ho sofferto molto a causa dell’altitudine, e il freddo è stato pazzesco; anche i venti hanno reso tutto più difficile, e le temperature variavano da -30 a -50 gradi. Il percorso è stato duro, con alcune pareti molto ripide e sezioni di roccia più difficili di quanto pensassi inizialmente", ha raccontato la 42enne che ha dovuto far fronte anche ad un. Durante la salita infatti ha rotto un rampone e i suoi occhiali si sono ghiacciati. Inoltre, a causa della difficoltà tecnica della montagna, diverse restrizioni non le hanno permesso di correre da sola, così ha fatto squadra con la guida alpina e corridoreper il quale ha lasciato un messaggio: "E' stato divertente fare la scalata con Sam. Insieme abbiamo avuto un ritmo pazzesco coprendo circa 30 chilometri di corsa".Nata a, classe 1980, è una delle trail runner più forti del pianeta. Amante della natura , è sempre pronta ad affrontare nuove sfide outdoor. E dopo aver viaggiato il mondo in lungo e in largo, ha deciso di andare a vivere tra i Pirenei spagnoli. Ha iniziato a correre all’età die da allora non si è più fermata, diventando nel 2012 la prima donna a correre l’autentico Camino de Compostela, ovvero 860 km in 10 giorni. E poi tanti podi nella gare più prestigiose, e le imprese compiute sull’Aconcagua nel marzo del 2016, e sul Kilimangiaro nel settembre del 2017, correndo i 45 chilometri dall'ingresso del Parque Provincial Aconcagua fino alla vetta dell’Aconcagua (6.691 metri) e ritorno, in 22 ore e 52 minuti, stabilendo il nuovo record. Mentre l’impresa sull’ha portata a infrangere il record femminile di salita e discesa dal monte africano. Recentemente ha stabilito un nuovo primato completando in 13 ore e 15 minuti la traversata di 80 chilometri dello Hielo Continental in Patagonia.