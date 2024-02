La Fina dice No! Per le nuotatrici transgender sarà impossibile gareggiare nelle gare d'élite femminili

71% dei voti da 152 membri della Fina, è stata descritta come "solo un primo passo verso la piena inclusione" per le La nuova politica, approvata con il, è stata descritta come "" per le atlete transgender

"Dobbiamo proteggere l'equità competitiva nei nostri eventi": la giustificazione del presidente della Fina

Brent Nowicki, direttore esecutivo dell'organo di governo. Il presidente della Fina Husain Al-Musallam ha affermato: "Dobbiamo proteggere i diritti dei nostri atleti a competere, ma dobbiamo anche proteggere l'equità competitiva nei nostri eventi, in particolare la categoria femminile alle competizioni Fina." "L'approccio di Fina nella stesura di questa politica è stato completo, basato sulla scienza, inclusivo e, soprattutto, ha enfatizzato l'equità competitiva", ha affermatoIl presidente della Finaha affermato: "Dobbiamo proteggere i diritti dei nostri atleti a competere, ma dobbiamo anchein particolare la categoria femminile alle competizioni Fina."

Una nuova categoria aperta: l'obiettivo concreto della Federazione

Durante il congresso generale straordinario svoltosi ai, in corso a, è stata presa una decisione che cambierà gli scenari per le nuotatrici transgender . Lahaalle atlete transgender di. Secondo le nuove direttive, per accedervi devono avere completato la transizione di genere entro i, eventualità molto remota dati i tempi tecnici e psicologici che necessita un percorso di questo tipo.In precedenza i membri della Fina avevano ascoltato un gruppo scientifico composto da medici, soprattutto endocrinologi, e da esperti di legge, di discriminazioni e di sportdi genere che entrerà in vigore da oggi.Questa mossa fa sì che Lia Thomas , che a marzo è diventata la prima nuotatrice transgender a vincere un importante titolo di college nazionale statunitense,con effetto immediato. Nata come Will Thomas,della sua università ma, dopo aver completato, è entrata a far parte della squadra femminile vincendo, a fine febbraio, la Ivy League Universities: la competizione in cui gareggiano gli atleti delle otto università più prestigiose degli Stati Uniti. E, nella competizione, Lia ha anche battuto i record precedenti. A marzo, poi, altre polemiche dopo la sua vittoria della gara delle 500 yard stile libero dei campionati universitari americani NCAA, disputatisi al “McAuley Aquatic Center” di Atlanta. Prestazioni che hanno suscitato non poche polemiche tra gli addetti ai lavori e non, con strascichi anche nella politica. A distanza di una settimana, infatti, il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, aveva rifiutato il verdetto riconoscendo Emma Weyant, medaglia d'argento nei 400 misti ai Giochi di Tokyo di sei mesi fa, come reale vincitrice della gara. L'annuncio della Fina arriva due settimane dopo che l'organo di governo del ciclismo, l'Uci, ha votato per raddoppiare il periodo di tempo prima che un corridore che passa da maschio a femmina possa competere. Oltrehanno firmato unadi Thomas a marzo, ma altri atleti e organizzazioni hanno espresso preoccupazione per ciò che vedono come i progressi fisici delle atlete transgender che gareggiano negli eventi femminili.L'altro obiettivo che si è posta la Federazione è quello di creare unaper i nuotatori e le nuotatrici la cuie, a tal fine, istituirà un ulteriore gruppo di lavoro che nei prossimidefinirà le modalità di creazione di essa. La Fina ha anche chiarito che gli atleti transgender da donna a uomo potranno competere nelle categorie maschili, ma negli sport di tuffo alto e pallanuoto dovranno presentare undi 'e si consiglia di chiedere consiglio sulla loro capacità fisica. Al-Musallam ha aggiunto: ". La creazione di una categoria aperta significherà che tutti avranno l'opportunità di competere a livello d'élite. Non è stato fatto prima, quindi la Fina dovrà aprire la strada. Voglio che tutti gli atleti si sentano coinvolti nella possibilità di sviluppare idee durante questo processo."