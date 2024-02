L'estate 2022 si tinge di arcobaleno: gli sportivi a sostegno della comunità LGBTQ+

Gli esempi a sostengo della comunità arcobaleno

"Ci sono questioni che vanno sostenute": il precedente di Manuel Neuer

Un' estate arcobaleno . Possiamo riassumerla così con lo sport che sventola bandiere arcobaleno . Lo ha già fatto negli anni scorsi, ma in quest'estate ancora di più concon orgoglio e tenacia.Lanei giorni scorsi, ha fronteggiato la Cina nei quarti di finale scendendo in campo con unahanno indossato la maglietta con il logo della(sponsor delle Nazionali) di. L’obiettivo era quello di lanciare un, per un mondo senza barriere, né fisiche, né mentali, per andare, affinché le nuove generazioni possano vivere in un mondo più sostenibile. Qualche settimana fa invece, unasi è consumata a, dove un(di origine iraniana e probabilmente con idee vicine a quelle jihadiste) ha compiuto un attentato nel quale sono statementre altre dieci sono rimaste gravemente ferite: di mira, laalla vigilia di una importante manifestazione legata al Gay Pride . Lanon è rimasta indifferente al fatto, enella gara vinta contro la Nuova Zelanda, ha esultato sollevando alla suain onore delle vittime dell’attentato di Oslo.Anche laha colorato quest'estate di arcobaleno. Questo il messaggio della società: "La Juventus lancia questo progetto che mira a delle azioni concrete e a far sì che la diversità e l’inclusione diventino gli strumenti capaci di. Il logo, espressione universale dell’essenza di Juventus, si tinge con i, dando vita a una nuova serie di prodotti caratterizzata dalla t-shirte da tre patches con il logo Juventus in un’inedita veste grafica. Queste ultime sono applicabili negli store sulla maglia gara, sulla t-shirt o sulla maglia More Colorful Together. Ed è proprio indossando e abbinando le esclusive patches che ognuno di noi può, unicità e celebrare insieme il Pride. Questa iniziativa diventa l’occasione ideale per sostenere progetti a impatto sociale per la comunità LGBTQIA+ ". A seguire la Juventus spiega cosa farà per supportare il, il fondo istituito dache si impegna nel creare una società più accogliente, inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti e che ha l’obiettivo di aiutare chi vive situazioni didentro e fuori la comunità LGBTQIA+: "Nel mese del Pride per ogni t-shirt More Colorful Together acquistata, la Juve raddoppierà l’importo a supporto del Rainbow Social Fund, perché è attraverso la solidarietà che passa l’affermazione dei diritti".Se quest'anno l'estate si è colorata perfettamente di arcobaleno, è giusto portare alla luce il messaggio che il portiere della nazionale tedesca, Manuel Neuer , lanciò un anno fa durante gli europei. "È un segnale importante, che ha trovato il sostegno del pubblico. In passato la nazionale non prendeva troppe posizioni politiche, o comunque venivano dati degli indirizzi generali. Oggi, invece, anche grazie ai social, ogni singolo ha maggiore influenza. Come nazionale vogliamo dire che oltre il calcio, siamo degli esempi per i giovani. Siamo solidali con loro. In Bundesliga non abbiamo questo tipo di manifestazione ma è un argomento di discussione. Noi siamo per il rispetto,e siamo contro ogni forma di violenza, razzismo e discriminazione. Siamo per la difesa dei diritti umani ed è per questo motivo che continuerò a."