L'ex tennista Carla Suarez Navarro aspetta un bambino: "Io e Olga mamme a giugno 2023"

L’ex tennista spagnolaaspetta un bebè dalla compagna, calciatrice del Dux Logroño. L’annuncio arriva direttamente via social doveposta un paio di scatti molto teneri: nella prima foto ci sono le due future mamme con un quadrettino ricamato con la scritta “” e la data prevista per il parto , ovvero. Nella seconda foto le due donne tengono in mano un paio di. Nel post le due mamme scrivono: “Una nuova tappa che ci sentivamo molto di vivere”. E aggiungono: “. Illuse e felici di affrontare questo grande momento. Molto presto saremo uno/a in più”.L’annuncio della gravidanza arriva dopo che laha fatto l’ecografia del terzo mese. “Sono giàdi enorme gioia. Sia io che Olga, la mia compagna, sentiamo un'enorme responsabilità, è un grande orgoglio per avere fatto questo passo, ed ero entusiasta di condividerlo con tutti voi” scrive ancora sui social l’ex numero 6 del ranking mondiale.Al quotidiano spagnolo “Marca”, l’ex tennista ha raccontato la grande gioia: “Ancora non conosciamo il sesso del bambino. Adesso ciò che conta di più per noi, come accade alle persone che stanno affrontando questo momento, è chee che il bambino sia in perfette condizioni”. E dall’ultima ecografia fatta – quella del primo trimestre - la gravidanza sta procedendo per il verso giusto. La spagnola è molto ansiosa di vivere ledella maternità : “Dopo il mio ritiro dallo sport, visto che siamo ancora entrambe giovani, abbiamo pensato che fosse il momento ideale per affrontare un percorso che ci riempie di. Siamo molto emozionate per tutto quello che stiamo vivendo e per le esperienze che speriamo di vivere presto. Se tutto procede secondo le scadenze fissate dai medici, dovremmo arrivare a. Attendiamo con ansia quel momento” ha detto ancora a “Marca”.Per l’ex tennista questa gravidanza è una ricompensa di inestimabile valore dopo aver combattuto e vinto contro il linfoma di Hodgkin , che l'aveva tenuta lontano dai campi per tutto il 2020. Poi il ritorno nel circuito e il ritiro nel. Ora è tempo di costruire una famiglia.