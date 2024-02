Mondiali Qatar, chi è Kibue, la guardia di sicurezza precipitata dal tetto dello stadio

"Non abbiamo i soldi per ottenere giustizia, ma vogliamo sapere cosa è successo"

L'invettiva del cantante contro gli influencer in Qatar

Altra vittima ai Mondiali di Qatar 2022 . Unaè precipitata dall’ottavo piano del Lusail Stadium mentre stava lavorando in preparazione della semifinale tra Argentina e Olanda. Si tratta di, keniano di 24 anni, giunto nel piccolo emirato comeproprio in occasione del prestigioso evento calcistico. Il giovane è morto all’di Doha, dov’era stato ricoverato in terapia intensiva con un grave trauma cranico, fratture facciali e fratture pelviche.Il decesso è stato confermato dal Supreme Committee for Delivery and Legacy , organizzatori del torneo: "Sabato 10 dicembre, John Njau Kibue, una guardia di sicurezza al Lusail Stadium, ha subito una grave caduta mentre era in servizio. Le squadre mediche dello stadio sono immediatamente arrivate sul posto e hanno fornito cure di emergenza prima che fosse trasferito all'unità di terapia intensiva dell'Hamad Medical Hospital in ambulanza. Siamo spiacenti di annunciare che, nonostante gli sforzi del team medico, è purtroppo deceduto in ospedale martedì 13 dicembre , dopo essere stato in terapia intensiva per tre giorni, i suoi parenti prossimi sono stati informati". La vicenda è ancora avvolta nel mistero ma i suoivorrebbero far luce sul caso: "Non abbiamo i soldi per ottenere giustizia , ma vogliamo sapere cosa è successo. Non ci hanno mai inviato una foto per mostrarci da dove è caduto, né ci hanno fornito altre informazioni", l'appello della sorella di Njau Kibue, Ann Wanjiru. Le indagini sembrerebbero essere partite come testimoniano gli organizzatori del controverso torneo: "Stiamo indagando con urgenza sulle circostanze che hanno portato alla caduta e forniremo ulteriori informazioni in nel momento in cui avremo l'esito delle indagini. Ci assicureremo inoltre che la sua famiglia riceva tutte le quote e i soldi dovuti."Nonostante le polemiche iniziali e ildelle ultime settimane, i Mondiali stanno giungendo al termine. Durante la manifestazione sportiva quello a cui sicuramente abbiamo assistito è stato il tentativo di influenzare l'opinione pubblica, soprattutto attraverso personaggi famosi. È il caso del cantante Fedez che, insieme alla sua moglie Chiara Ferragni , durante una diretta Instagram ha spiegato il tentativo a loro fatto per pubblicizzare l'evento, decidendo poi di declinare l'offerta: "Ci avrebbero pagato per andare in Qatar, abbiamo detto di no. Vedere fashion icon mette un po' tristezza. Si parla tanto di diritti e poi… anche brand italiani che poi si sono esposti, non ha senso vederli lì. Non ha molto senso secondo me".