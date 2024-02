Mondiali Qatar: il nuovo scontro con la Fifa riguarda ancora una volta i diritti Lgbtq+

La campagna One Love

Uniti contro la discriminazione

Un fondo per i lavoratori morti

Ci sono cose. Sembra strano da dirsi, se riferito al mondo del calcio, dove la Coppa del Mondo rappresenta a tutti gli effetti il premio più ambito, oltre che la competizione più attesa. Ma anche chi sogna il massimo trofeo sa che, fuori dal campo di calcio, e in particolare fuori dagli stadi di Paesi come il Qatar, che ospiterà l'edizione del 2022,a causa della politica ultraconservatrice e repressiva della loro nazione.Per questo un gruppo disi è rivolto alla FIFA e agli organizzatori dei Mondiali dichiarando di voler faral braccio con disegnato un cuore arcobaleno , come parte di una campagna anti-discriminazione , sia durante l'evento che si svolgerà in, sia nelle partite internazionali. Tra le nazionali che hanno aderito all'iniziativa Inghilterra, Germania e Francia, che faranno indossare il simbolico indumento su cui sarà presente il disegno della campagna "", simile - ma non identico - alla nota bandiera dell'orgoglio Lgbtq+. La federazione calcistica olandese, che ha svolto un ruolo di primo piano nella campagna, ha dichiarato che otto squadre europee che si sono qualificate per il Qatar vi prenderanno parte e che altre due indosseranno le fasce nelle prossime partite della Nations League. Il gruppo di federazioni nazionali comprende infatti anche le squadre di Belgio, Danimarca, Norvegia, Galles, Svezia e Svizzera.Per la, queste fasce sono soltanto l'ultimo episodio di polemica per un torneo che ha suscitato forti controversie e preoccupazioni da quando, nel dicembre 2010, il Qatar si è aggiudicato i diritti di ospitarlo. Anche squadre dei Paesi che gareggeranno hanno dovuto affrontare le pressioni dei tifosi, dei gruppi per i diritti umani e di altri soggetti interessati affinché prendessero posizione controe ilattuato nei confronti diche hanno contribuito alla realizzazione della prima Coppa del Mondo del Medio Oriente. Nell'emirato sono vietate per legge le manifestazioni di affetto – perfino le carezze – fra persone dello stesso sesso e il governo ha lanciato in questi mesi vari avvertimenti perché durante il campionato non vengano esibiti simboli che rimandino alla comunità Lgbtq+. Per questo "Indossando insieme la fascia al braccio a nome delle nostre squadre, invieremo unquando il mondo ci guarderà", sostiene il capitano dell'Inghilterrain un comunicato.Le fascedall'organo di governo del calcio, la FIFA, che ha regole severe sul tipo di divise delle squadre nazionali e sull'espressione di temi politici e sociali sul campo di gioco. "Siamo in competizione sul campo, ma siamo", ha aggiunto Kane, uno dei giocatori più rappresentativi del panorama mondiale. "Ciò diventa ancora più rilevante in un momento in cui la divisione è ricorrente nella società". "Il calcio è per tutti e ilche in tutto il mondo sono vittime di discriminazione ed esclusione", afferma anche il portiere della Germania, Manuel Neuer , già protagonista della stessa protesta durante i campionati europei del 2021 . "Sono orgoglioso di lanciare questo messaggio insieme ai miei colleghi delle altre squadre nazionali.".La federazione calcistica inglese ha poi annunciato che farà pressioni per rafforzare i diritti dei lavoratori migranti nell'emirato e ha espresso il suo sostegno per il risarcimento di eventuali infortuni e morti durante la fase di realizzazione della Coppa del Mondo. Questo impegno si affianca a quello di diverse associazioni per i diritti umani, che hanno chiesto alla FIFA di creare unper i lavoratori. Secondo i dati raccolti dagli attivisti più di 6.000 operai sono morti in progetti di costruzione legati al Mondiale. I responsabili dell'evento hanno invece fissato il numero a tre, limitando la loro responsabilità a coloro che sono morti per la costruzione degli stadi.