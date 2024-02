"O Anche No", il programma di inclusione e disabilità dove il calcio è davvero per tutti

Il programma completo

Un programma di inclusione per chi vive a tu per tu con la disabilità. Si chiama "", è stato realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità, e andrà in onda domenicaa partire dalle ore 10.15 (e in replica lunedì 20 febbraio 2023 alle ore 1.05 su Rai 3). Durante questa puntata, condotta da, una persona nata cieca , commenterà una partita di calcio, per tutti, vedenti e non . Perché l'amore per lo sport, in questo caso il calcio, non conosce confini.Cassioli, pluripremiato atleta paralimpico, aveva già commentato come inviato speciale l'ATP Finals di tennis a Torino , raccontando come guarda una partita una persona cieca. Questa volta il 36enne è andato invece allo Stadio Olimpico, per raccontare la gara Roma-Empoli di Serie A, ma non da solo, bensì insieme a uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani:. L’iniziativa, a cura della AS Roma, parte da un servizio lanciato dal club al termine della scorsa stagione perdi tutti i tifosi con disabilità che necessitino di aiuto negli spostamenti.Oltre al racconto della gara di Daniele Cassioli, la conduttrice Paola Severini ha intervistato il Ministro dello Sport, il Presidente della Figc Gabriele Gravina , l’Amministratore delegato della Lega Serie A, e il Presidente di Sport e Salute, su temi quali l’ accessibilità agli stadi, il ruolo del calcio per un’inclusione a 360 gradi e il diritto allo sport . Oltre a loro, nella puntata di domenica, prenderanno parola il Ceo della Roma Pietro Berardi sull’iniziativa "Superiamo gli ostacoli" e su altri progetti della società per l’accessibilità e l’inclusione. Infine interverranno anche l’amministratore delegato dell’Empoli, Rebecca Corsi e il Ceo di Kinto, Mauro Carruccio. Completano la puntata iin una interpretazione de La leva calcistica della classe ’68 di Francesco De Gregori, un cameo di Andrea Maestrelli, autore dell’inno dell’Empoli e Stefano Disegni in veste di "tifoso" speciale. Ricordiamo che tutte le puntate e le stagioni precedenti di "O Anche No" sono disponibili su Raiplay: http://www.raiplay.it/programmi/oancheno