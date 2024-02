Aborto Usa, Biden firma un ordine esecutivo per difendere il diritto: "Dai giudici decisione politica"

Biden: "Dai giudici decisione politica. Votate per avere una legge sull'aborto"

Estendere servizi di emergenza: contraccettivi e aborto farmacologico

Gli stati che hanno vietato l'aborto

Una, che non ha alcun fondamento nella Costituzione americana ma è un mero esercizio di potere politico". Sono parole di pesante accusa quelle dela due settimane dalla scioccante sentenza della Corte Suprema che ha abrogato il diritto all'aborto rovesciando la sentenza Roe v. Wade che lo aveva promosso nel 1973. Biden l'8 luglio ha anche firmato un ordine esecutivo che mira a tutelare il più possibile l'interruzione di gravidanza per le donne americane. Non abbastanza, tuttavia, per l'ala più a sinistra del Congresso Usa: secondo i parlamentari liberal, al di là della retorica più forte rispetto agli inizi, si tratta di misure inadeguate a contenere lo tsunami scatenato dal massimo tribunale Usa. Durante la conferenza stampa di annuncio dell'ordine esecutivo, nonostante la gravità del momento, c'è stato spazio anche per l'ilarità, con una. Biden, infatti,che i suoi collaboratori avevano scritto sul gobbo per rendere più efficaci le sue dichiarazioni: "". Subito si è scatenata l'ilarità sui social, dove il miliardario('chi controlla il gobbo è il vero presidente!', ha scritto) e il consulente strategico repubblicano Greg Price lo hanno paragonato al personaggio del giornalista Ron Burgundy, interpretato da Will Farrell nel film 'Anchorman', che non riusciva a deviare dal discorso preparato e messo sul gobbo, nonostante errori grammaticali e frasi senza senso. È toccato alla vice portavoce della Casa Bianca , Emilie Simons, provare a mettere una pezza sull'accaduto: "" ha scritto su Twitter rispondendo a Price.Il presidente Usa, dalla Sala Roosevelt della Casa Bianca, ha lanciato un duro attaccato: "Non possiamo permettere che una" ha detto, esortando gli americani ad andare ai seggi per le elezioni di Midterm in novembre: "È l'unico modo per fare la differenza:. Biden ha inoltre invitato il Congresso ad approvare, in mancanza di una tutela giuridica, sull'aborto, una delle questione su cui più preme parte del Partito democratico. "La firmerei all'istante" ha assicurato, definendola "la via più rapida" per. "Questa Corte ha fatto capire chiaramente che non proteggerà le donne, ma io lo farò", ha aggiunto il presidente, che ha firmatocon il quale dà mandato al Dipartimento della Salute di proteggere ed espandere, in linea con le indicazioni della Food and Drug Administration.Se le cliniche dove praticare gli aborti, in gran parte degli Stati Uniti, chiuderanno o sono state già chiuse, in seguito all'approvazione di leggi federali che vietano la procedura, la speranza di milioni di donne risiede nelle, su cui lo stesso Joe Biden aveva fatto una promessa subito dopo l'abolizione della storica sentenza Roe v. Wade, lo scorso 24 giugno. Il presidente ha chiesto anche a Xavier Becerra, il ministro della Salute, di ampliare il più possibile l'accesso ai, quindi alla contraccezione , alla fecondazione assistita e altri servizi riproduttivi. E, infine, diuna volta al mese sull'andamento di queste operazioni. Il procuratore generale e i consulenti legali dell'amministrazione sono stati poi incaricati di creare unche forniscanoin eventuali future controversie. Tra i problemi più gravi emersi dopo la decisione di abolire la tutela federale all'interruzione di gravidanza c'è infatti quello dei costi, ad esempio, per, rischiando anche pene o sanzioni pesanti. Biden ha infine chiesto al presidente della Federal Trade Commission di adottare misure per proteggere la privacy delle pazienti che cercano informazioni online e di non divulgare i loro dati registrati su app o siti. È presto per capire se queste misure avranno effettivamente un impatto contro l'onda conservatrice, ma idel partito democratico le hanno già bocciate. Tra questied, che premono su Biden affinché prenda, come allargare la Corte Suprema o aprire cliniche per l'aborto su terreni federali.Sono giàma, secondo il Center for reproductive rights - l'associazione che ha difeso l'unica clinica abortista in Mississippi nel caso 'Dobbs v. Jackson Women's Health Organization' -, il numero è destinato ad aumentare drammaticamente nelle prossime settimane. Anche quelli in cui un giudice locale aveva inizialmente bloccato il divieto all'igv, come la Louisiana, si sono dovuti arrendere alla volontà dei politici repubblicani pro life. Il tribunale in questione ha stabilito che una causa intentata dal Center for reproductive rights contro la legge che innescava il divieto deve essere discussa da un altro tribunale. Lo riferiscono gli avvocati dell'organizzazione pro-choice in una nota.