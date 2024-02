Afghanistan, i talebani vietano alle donne l’accesso a palestre, hammam e parchi pubblici

Stretta sui diritti delle donne. In Afghanistan alle donne neidi Kabul. Divieto anche di accedere allee agli, i bagni pubblici. "Le palestre sono vietate perché gli allenatori sono maschi e", fa sapere il portavoce del ministero della Prevenzione del vizio e della promozione della virtù, Sadeq Mohajir. Per quanto riguarda gli hammam - i bagni pubblici tradizionali arabi - "ogni casa ha una stanza da bagno, non ci sarà alcun problema per le donne" riferisce il responsabile. Tali divieti sono stati imposti la settimana passata - dopo che nei mesi scorsi era stata imposta la- e dà un altro colpo alle libertà delle donne dopo il ritorno al potere dei talebani in seguito al ritiro Usa. Finora le donne potevano accedere ai parchi– domenica, lunedì e martedì – mentre gli uomini potevano andarci gli altri quattro. Secondo il, tuttavia, in molti parchi venivano violate sia le regole sulla presenza alternata tra uomini e donne, sia quelle sull’obbligo del velo, nel mancato rispetto delle(l’insieme di principi morali e giuridici islamici che i talebani applicano in una forma estremamente radicale). “Negli ultimi 15 mesi abbiamoper gestire la questione, anche destinando specifici giorni. Ma ci sono luoghi, in realtà dobbiamo dire molti luoghi, in cui le regole sono state violate” sono le parole di, portavoce del Ministero per la Prevenzione dei vizi e la Promozione della virtù. Sempre Sadeq Mohajir spiega che “(di uomini e donne, ndr), l’hijab non è stato rispettato, ecco perché è stata presa questa decisione per ora”.La notizia è stata accolta condalle donne afghane . “Non ci sono scuole, non c'è lavoro... dovremmo almeno avere un posto dove divertirci” sostiene una madre, che ha chiesto di essere identificata solo come Wahida, mentre guarda i suoi bambini giocare in un parco attraverso la finestra di un ristorante vicino. E aggiunge “Siamo solo, le nostre menti sono stanche”. Anche Raihana, 21 anni, che studia la Sharia all'Università, è contraria al provvedimento: “L'Islam ovviamente consente di uscire e di andare nei parchi.”. Arrabbiati del provvedimento anche gli operatori del luna park. Infatti, la ruota panoramica e la maggior parte delle altre giostre del Parco Zazai, che offre una vista spettacolare sulla città, si sono fermate improvvisamente per. Prima del divieto di questa settimana, poteva ospitarenei giorni in cui le donne portavano i propri figli per le riunioni di famiglia.Il divieto di accedere ai parchi di Kabul è solo l’ultima tra leintrodotte per isolare e segregare le donne da quando il regime fondamentalista ha ripreso il potere in Afghanistan , nell’agosto del 2021. Tra le altre cose, le donne afghanese non accompagnate dai loro mariti o da altri maschi della famiglia e in tutte le occasioni pubbliche sono obbligate dallo scorso maggio a indossare il burqa e non possono mostrarsi senza lo hijab . Inoltre, nonostante le promesse dei talebani, la maggior parte delle scuole femminili secondarie , l’equivalente di medie e superiori italiane, è ancora chiusa.