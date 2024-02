Basta un clic per trovare il partner ideale per mettere al mondo un figlio. Senza amore, senza legami

Il sogno di avere un figlio e lo scorrere dell'orologio biologico

Ma come funzionano queste App?

Dalle parole ai fatti

Dalla risoluzione di piccole e grandi problematiche, passando per l’intrattenimento fino alla ricerca del(Tinder docet): lefanno ormai parte della vita quotidiana di ognuno di noi. Comode, pratiche, veloci e intelligenti,e in pochi minuti si ottiene il risultato desiderato. E siccome le vie della tecnologia sono infinite, oggi con una App si può cercare anche unper mettere al mondo un bambino (pazienza se l’amore non c’è).Due vecchi amici, una coppia infertile , un donatore e una coppia di donne , una madre surrogata e una coppia omosessuale, oppure due sconosciuti che sentono il, maledetto, correre più veloce di quello sentimentale. E arrivano alla conclusione che un concepimento sia meglio di una vita senza figli. Tecnicamente si chiamaquando due (o più) persone scelgono di mettere al mondo un bimbo senza avere alcuna relazione sentimentale tra loro. Come per la messaggistica o gli incontri, anche di App per procreare senza legami affettivi ne esistono di tutti i tipi. L’apripista del settore è stato “”, un vero e proprio successo, tanto che nel giro di pochi anni sono nati servizi simili in tutto il mondo. Tra i più famosi "TheStork", "Familybydesign" e "CoParents", con oltre 100mila utenti, di cui esiste la sua costola italiana "". Ma anche le più recenti "Copaping" e "Family4Everyone" che arrivano dalla Spagna.“Nel 2011 ho fondato Modamily dopo una serata fuori con alcuni amici a New York City” racconta, fondatore e Ceo di Modamily. E spiega: “Tutti noi avevamo circa 30 anni, ancora single senza figli. Le mie amiche in particolare sentivano lache ticchettava. Erano frustrati dalle tradizionali app di incontri casuali e volevano un posto dove incontrare qualcuno che potesse aiutarli a. Ho notato che c'era una tendenza generale di persone che hanno figli più tardi nella vita e una generazione più giovane che è diventata più disillusa dai modelli familiari tradizionali e alla ricerca di alternative”. Nel corso degli anni, Modamily è cresciuta fino a diventare una comunità di oltre 100.000 persone in tutto il mondo con “in tutto il mondo da persone che si sono incontrate sulla piattaforma” dice ancora Fatovic spiegando che negli anni ha potenziato il sito internet, creato l’App e ampliato le sue offerte di prodotti includendo unper coloro che cercano un co-genitore (romantico o platonico) o un noto donatore di sperma.Una volta scaricata la App, occorreindicando età, altezza, peso, colore degli occhi e dei capelli, reddito e lingue parlate, segno zodiacale e religione, hobby e sport praticati. Insomma, tutto ciò che può essere utile ma anche necessario per trovare il partner. Spesso, a pagamento, è disponibile un profilo Premium (circa 50 euro al mese), quello che permette di chattare. Queste App funzionano come tutti i corteggiamenti 2.0 : ricerca online, scambio di messaggi per iniziare la conoscenza che nel caso da virtuale diventa reale. La differenza è l’obiettivo, ovvero fare un figlio. Quindi, gli utenti vanno dritti al punto. Molte donne specificano di preferire l’(tradotto: niente sesso ) e non vogliono che il donatoredi implicazione genitoriale (anche se un domani il donatore potrebbe presentarsi davanti al giudice e chiedere di essere riconosciuto come padre). Gli uominispesso lo fanno per, altri per un inconscio, in pochi per generosità. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica “Human Reproduction” dell’Università di Oxford, circa ilai portali sono omosessuali (sui 40 anni e culturalmente elevati), spessoin cerca di una donna che porti avanti la gravidanza (pratica vietata in Italia) oin cerca di un donatore.Dopo la conoscenza e la ricerca tramite la App, se le due parti trovano l’accordo, arriva la. Sono due le vie per l’inseminazione : il rapporto sessuale oppure la fecondazione “casalinga”(in Italia quella medicalmente assistita è permessa solo alle coppie etero infertili o portatrici di malattie genetiche). Si comprano i(dai 10 ai 30 euro) e si introducono gli spermatozoi del donatore nell’utero della madre durante l’ovulazione. A questo punto ioppure i co-genitori possono scegliere di, ovvero ognuno a casa propria. Nell’accordo, che viene stipulato prima dell’inseminazione, vengono messi nero su bianco (ma non ha vero valore giuridico) una serie di questioni che vanno dalla gestione del figlio alle spese, dai tempi di visita e altre situazioni pratiche della quotidianità. Compresa l'del figlio.