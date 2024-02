"Cherchez la femme!": la presenza femminile nel nuovo Parlamento è ridicola. Chi sono le elette

“È la democrazia, bellezza!”. Le lunghe e barocche strade per dare vita a un governo

, soprattutto dentro il centrosinistra, con relativeal fulmicotone, un buon numero nel Terzo Polo. Poche pure dentro i 5 Stelle. Un numero non eclatante, dentro il centrodestra. Non si può proprio dire che le donne, a far di conto, ci abbiano guadagnato, in termini di rappresentanza di genere e, dunque, "quote rosa" alle, quelle del 25 settembre. Era difficile fare peggio dello stato attuale, ma i partiti sono riusciti aogni aspettativa. La XIX legislatura che si sta per aprire avrà meno donne in Parlamento di quella precedente: dal 35% del 2018, infatti, si è passati al, sul totale delle elette. Ovvero appenacontro i. E, per la prima volta in 20 anni, la percentuale decresce, invece che aumentare. Infatti, se dal 2001 in poi, si erano registrati graduali incrementi ogni volta che si eleggevano le nuove Camere, da quest’anno la tendenza è tutta all’inverso e si scende anche sotto la media Ue (32,8%).I numeri sono chiari e impietosi per l’intera classe politica. Come ricorda l’agenzia Ansa, nel 2001, anno della vittoria della Casa delle libertà, le donne elette furono il. Da quel momento in poi però, la crescita fu costante: infatti, nel 2006 furono il 15,94%, nel 2008 il 19,63%, nel 2013 il 30,11% e nel 2018 il 35%. Fino ad arrivare alla situazione paradossale attuale, quella del 2022: l’Italia si prepara ad avere la prima presidente del Consiglio donna , ma il, invece di migliorare la parità di genere , la peggiora… Ora, al netto del fatto che, soprattutto a sinistra, amano lamentarsi degli errori compiuti, ma solo dopo averli fatti (oggi, nel dibattito precongresso del Pd, che si è già aperto dopo le, seguite alla batosta elettorale subito, sono diverse le donne – da Elly Schlein a Paola De Micheli – che si ‘candidano’ a guidare il partito), ovviamente, più del numero, conta ‘chi’ fa ‘cosa’ e, cioè, come si muoveranno e cosa produrranno, le donne, all’interno del. Ma come sarà, dal punto di vista qualitativo, si vedrà meglio solo più avanti. Bisogna ancora conoscerli, misurarli, sottoporli alla prova del fuoco, capire bene ‘chi’ sono e da dove vengono. Sia le donne che, ovviamente, anche gli uomini.I nuovi(400) e i nuovi(200, esclusi i sei senatori a vita, veterani dell’aula di palazzo Madama) devono ancora entrarci, nel Parlamento della Repubblica, che inaugurerà la suadell’era repubblicana il prossimo. Quel giorno vi sarà la proclamazione dei nuovi eletti, la formazione dei gruppi parlamentari e, infine, l’elezione dei suoi nuovi organi di comando: le due presidenze, quattro vicepresidenze per ogni aula, otto segretari d’aula cadauno, tre questori a testa, etc. Ci vorranno, tra un tira e molla e l’altro, due giorni, se tutto va bene. Per il, dunque, le nuove Camere saranno completate in tutto e per tutto e si potrà procedere – ma al Quirinale – alle consultazioni per formare il nuovo governo. Infatti, come da tradizione, ilconvoca i gruppi parlamentari e ‘anche’, ma solo informalmente, i, al seguito dei primi. Poi, finalmente, il rito delle consultazioni (i neo presidenti delle due Camere ‘salgono’ al Colle per primi), l’affidamento dell’incarico, poi le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato (che accetta sempre “con riserva”), l’eventuale scioglimento della stessa, la presentazione, al Capo dello Stato, del nuovo governo, il(al Colle) del presidente del Consiglio e dei suoi ministri, la(il passaggio di consegne dal vecchio al nuovo governo) e, infine, l’insediamento del nuovo governo. Finisce qua? No, perché il nuovo governo deve ottenere la(per convenzione politica, ma non – si badi bene - istituzionale, deve cioè ottener: 201 voti alla Camera, 104 al Senato, causa la presenza dei 6 senatori a vita che fanno ‘media’) e, una volta incassata quella, entrare in funzione. Segue la nomina di. Infine, il governo entra nella pienezza dei poteri. Procedure lunghe, barocche, assai complicate? Vero, ma “è la democrazia, bellezza! E tu non puoi farci nulla!” direbbe Humprey Bogart… Morale, fino a quando il centrodestra cambierà la Costituzione, introducendo il presidenzialismo, si fa così e stop. Persino il centrodestra, a oggi, ‘ci deve stare’. Sarà un nuovo governo a guida Giorgia Meloni , e politicamente di centrodestra, quel governo, il 68esimo dell’era repubblicana (quello Draghi è fino a oggi, infatti, il 67esimo)? Molto probabilmente, se non sicuramente, sì.Trattasi, in buona sostanza, delche verrà guidato da una donna. Donna il cui profilo abbiamo già descritto su queste stesse pagine ( leggi qui ). Quindi, non ci dilungheremo su chi è Giorgia Meloni, che tipo di donna è e neppure su che governo farà. Quello che si chiama, in gergo, il totoministri. Anche se, ovviamente, nel gioco che appassiona molto i retroscenisti e molto poco i concittadini – i quali vogliono sapere di come il nuovo governo combatterà il, l’inflazione, gli aumenti esponenziali delle bollette, la guerra in Ucraina e, quindi, che genere di manovra economica farà – la questione dellapeserà. Quante saranno le donne, nel suo governo? Certo, già la stessa presenza di una premier donna pesa eccome, nel computo. In ogni caso, nomi di donne, nel toto-ministri, ne girano, e parecchie:, entrambe di Forza Italia,ed Erika Stefani (Lega), Isabella Rauti (FdI), ma anche altre tra cui(nome tecnico). Pare tramontata, invece, l’idea Letizia Moratti. Potrebbero esserci, in totale, 6/7 donne ministre.Ma qui il record, a oggi ineguagliato, spetta al primo e unico governo guidato da(erano otto ministre su dodici, ergo perfetta parità di genere, anche se poi scesero a sole sei). Insomma, prima del governo Renzi, mai nessuno aveva avuto il 50 per cento di ministri donne. Ma il cinquanta rivendicato da Renzi – e, all’epoca, da(Riforme), veniva meno se si allargava lo sguardo all’intera squadra di governo. Considerando le cariche di viceministri e sottosegretari, la rappresentanza femminile del governo Renzi scendeva, infatti, al: meno di tre donne su 10. Ma una quota uguale, o superiore, non è stata poi registrata da nessun esecutivo successivo. Né da Gentiloni (5 donne su 18 ministri), né dal Conte I (5 su 18 all’insediamento, poi salite a 6 su 18), né dal Conte II (7 su 22 all’insediamento, poi salite a 8 su 23) né, tantomeno, dall’attuale governo di Mario Draghi , che ne conta appena otto rispetto ai ben 15 ministri uomini in carica. Per quanto le quote di genere , il governo Draghi resta squilibrato, ma è comunque da tenere presente che gli esecutivi precedenti non avevano fatto meglio. Se si considerano i ministri a inizio incarico, dal terzo governo Andreotti (il primo con una donna ministro:, Dc, che era titolare del Lavoro, 1976-1979), la quota di donne presenti nel governo Draghi segue solo il governo Renzi, che, appunto, all’atto della sua nascita, aveva il 50% di ministre donne. Si vedrà solo tra alcune settimane ‘quante’ donne saranno presenti all’interno del governo Meloni.Ma torniamo al tema delle. Con la vittoria netta del centrodestra, la geografia del Parlamento, alla luce della riduzione dei seggi rispetto alla scorsa legislatura, è profondamente cambiata. I nuovi gruppi, come si diceva, sono pronti a formarsi. Ilelegge in tutto, cioè fa il pieno. Ilraccoglie le briciole: porta a Montecitorio appenae a Palazzo Madama. Ecco la composizione in termini assoluti dei vari gruppi che, appunto, si formeranno formalmente il 13.Alla guida della coalizione c'è il partito di Giorgia Meloni, che a Palazzo Madama avrà un gruppo di 66 senatori e a Montecitorio conterà su 119 deputati.Al Senato il partito guidato da Matteo Salvini formerà un gruppo di 29 eletti mentre alla Camera ci saranno 67 deputati.Silvio Berlusconi porta a Palazzo Madama una truppa di 18 senatori. Gli azzurri alla Camera saranno invece 44.Il Movimento associativo italiani all'estero elegge un senatore e un deputato (due uomini).La lista Noi Moderati, che ha corso in coalizione col centrodestra, avrà a Palazzo Madama un solo senatore, mentre alla Camera la compagine sarà di 7 deputati.Per Coraggio Italia del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, un solo senatore e nessun deputato.Il partito guidato da Enrico Letta (ancora per poco) porta a Palazzo Madama 40 senatori e a Montecitorio 69 deputati.La lista che metteva insieme Sinistra Italiana e i Verdi ha eletto 4 senatori e 12 deputati.Il partito di Emma Bonino porta in parlamento solo due deputati, entrambi maschi e entrambi grazie ai collegi uninominali dati dal Pd.. Impegno Civico, la neonata formazione politica guidata da Luigi Di Maio, ha eletto un solo deputato, l’ex dc Bruno Tabacci.Per la lista in coalizione con il centrosinistra è stato eletto un solo deputato.Il partito guidato dall'ex premier Giuseppe Conte, che nella scorsa legislatura aveva numeri alti, porta a Palazzo Madama 28 senatori e alla Camera 52 deputati.La lista dei due partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi ottiene 9 senatori e 21 deputati: registra il più alto numero di donne.Il partito autonomista trentino della Svp porta alla Camera 3 deputati, al Senato 2 senatori.“Sud chiama Nord” di Cateno De Luca, ex sindaco di Messina, ha eletto un deputato e un senatore. Due maschi.Tirando le somme, se si guardano le performance dei singoli partiti, gli unici ‘fuori dal coro’, in quanto a rappresentanza femminile, sono stati Azione-Iv e Movimento 5 stelle: il partito diha eletto il 46% di donne (14 su 30 parlamentari), mentre ilne elegge il 45% (35 su un totale di 79 parlamentari). Ma, considerando che il Terzo Polo partiva e ha preso percentuali molto più basse (7%), sapendo bene che sarebbe finita così, e il M5s molto più basse, sapendo invece che avrebbe sfondato il 15%, il palmares delle quote rosa spetta al Terzo Polo. Male, molto male, il Partito Democratico, con appena il(36 su 109) e(30%), due partiti che sulla parità di genere e i diritti delle donne hanno imbastito gran parte della loro campagna elettorale. “Abbiamo un problema”, ha scritto la deputata dem, neo eletta, su Twitter: “Dobbiamo cambiare radicalmente la cultura patriarcale che ancora sopravvive nel Pd”. Non che le cose vadano meglio a destra. Bloccato al 30%, c’è Forza Italia, ma anche lo stesso Fratelli d’Italia, l’unico partito che può vantare una leadership tutta al femminile. Peggio di tutti, infine, il Carroccio, che non supera quota 29%.Gli annosi guai di rappresentanza femminile nelle stanze del potere politico italiano sono ormai noti. E, a peggiorare la situazione ci si è messa una, il Rosatellum, che seppur formalmente introduca le quote di genere (in percentuale di 60/40 per l’alternanza donna/uomo nelle liste elettorali), concede alcuni espedienti capaci di annullarne qualsiasi effetto. Le liste, infatti, devono essere formate seguendo l’, è vero. Ma questo non per forza consente alle donne di avere. Dato che sono state autorizzate le pluricandidature (fino a cinque per ogni lista nei collegi plurinominali, quelli che vengono eletti con sistema proporzionale, detti anche listini ‘bloccati’, e non a caso…), basta candidare la stessa donna in più collegi e, se viene eletta, in uno di questi, dovrà ‘lasciare’ il posto ai candidati uomini in lista dietro di lei. Ma non c’è solo ila giocare contro le donne: le dirigenze dei partiti o, più genericamente, i vertici stessi continuano a essere nella maggior parte dei. Non sorprende, quindi, che, in un Parlamento con molti meno posti a disposizione, ad andare avanti siano stati ancora loro: i candidati… uomini. Al di là di promesse e proclami, è molto chiaro a chi bisogna chiedere contro dell’arretramento: la colpa è, ancora una volta, tutta e solo dei. Lo ha ribadito la sociologa, qualche giorno fa, sul quotidiano La Repubblica: “L’uguaglianza di genere nell’accesso alle responsabilità politiche continua a essere lontana. Non si può dire che siache preferiscono scegliere uomini, dato che l’orrendo sistema elettorale in vigore lascia in mano ai partiti ogni decisione su chi ha più o meno chance di passare. Evidentemente tutti i partiti, chi più, chi meno, incluso quello della Meloni,”. E, di nuovo, pure stavolta non c’è alibi che regga.