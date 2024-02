Chi è Sônia Guajajara, la prima ministra per le Popolazioni indigene della storia del Brasile

Sinto muito honrada e feliz com a nomeação de Ministra. Mais do que uma conquista pessoal, esta é uma conquista coletiva dos povos indígenas, um momento histórico de princípio de reparação no Brasil. A criação do Ministério é a confirmação do compromisso que Lula assume com nós. — Sonia Guajajara (@GuajajaraSonia) December 29, 2022

Sônia Guajajara, guerriera indigena che si batte per l’Amazzonia

Per lanella storia del Brasile è nato il. Luiz Inácio Lula da Silva, che ha vinto le ultime elezioni presidenziali brasiliane superando al ballottaggio il presidente uscente Jair Bolsonaro, in queste ore ha ufficializzato i nomi deidel suo futuro governo (il terzo) che ufficialmente entra in carica dal. E per la prima volta ha creato il ministero per le Popolazioni indigene: la ministra sarà. Inoltre ha nominato la politica e ambientalista(64 anni) ministra per l’, incarico che ha ricoperto dal 2003-2008 fino alle sue dimissioni a seguito di una disputa politica con Lula.Sia Silva che Guajajara hanno unae provengono dadella foresta amazzonica. Il fatto che Lula le abbia scelte per ruoli così importanti è considerato un tentativo diper la tutela dell’ambiente e delle comunità indigene. Dopo la sua nomina, Silva ha ringraziato Lula e ha scritto su Twitter che il Brasile deve affrontare “di salvare e aggiornare l'agenda socio-ambientale perduta”. Guajajara, lei stessa indigena, ha detto di sentirsi “” dopo la sua nomina. Su Twitter parlando dell’incarico ha scritto: “più che una conquista personale, un momento storico del principio di riparazione in Brasile. La creazione del Ministero è la conferma dell'impegno che Lula assume con noi”.Molti ambientalisti e difensori delle popolazioni indigene e dei loro diritti alla terra hanno criticato le politiche dell’ex presidente Bolsonaro sulla base del fatto che "in Amazzonia e causato la distruzione ecologica”. Infatti, durante i quattro anni di governo di Bolsonaro il tasso di deforestazione dell’Amazzonia era aumentato deled erano stati ridotti i diritti delle popolazioni indigene, permettendo lo sfruttamento commerciale delle loro terre. Sull’Amazzonia, lo stesso Lula durante la Cop27 in Egitto a novembre scorso, aveva detto che “per il mondo senza” impegnandosi a salvaguardare la biomassa della foresta. Inoltre, Lula ha promesso di rafforzare gli organismi di ispezione e i sistemi di monitoraggio, nonché di reprimere i “crimini ambientali” e le “” in Amazzonia , denunciando le attività minerarie, di disboscamento e agricole che, ha affermato, hanno influenzato in modo significativo il modo della vita delle popolazioni indigene nella regione amazzonica., è una femminista e attivista nella lotta contro il maschilismo, il neoliberalismo e il massacro delle popolazioni locali. Nata nella terra indigena dell’, nello stato del Maranhão nel 1974, Sônia conosce fin da subito il coraggio e la fierezza di appartenere alla sua stirpe. Tanto da decidere di portarla sempre con sé, non solo nel suo sangue e nel modo di vestirsi e truccarsi secondo il, ma anche nel nome. E, infatti, è conosciuta in tutto il mondo comee il secondo nome, Guajajara appunto, indica proprio il popolo nativo della sua infanzia. Un nome che è diventato una firma, così che tutti possano avere già ben presente la sua identità sin dal primo incontro.Guajajara, nominata tra le persone più influenti del 2022 da “Time Magazine”, ha iniziato a lavorare a soli dieci anni per prendersi cura dei genitori – che non sapevano leggere – occupandosi di tutta la famiglia e sviluppando così quella sensibilità precoce, che ben presto è diventata la spinta morale delle sue rivendicazioni. All'età di 15 anni ha lasciato la casa su invito del Funai (l’agenzia di protezione governativa brasiliana per gli interessi amerindi e la loro cultura) e si è trasferita a, dove ha completato la sua prima formazione in un. Dopo la laurea si è candidata alle elezioni per la presidenza nel 2018. E’ alla guida dell’Associazione dei Popoli Indigeni del Brasile – APIB – e nel 2020 ha vinto il premio Letelier-Moffitt per i diritti umani . Ho passato tutta la mia vita a lottare contro l'anonimato, contro l'invisibilità delle popolazioni indigene. Ho sempre voluto trovare un percorso, un modo per portare la storia e lo stile di vita dellealla luce per la società nel suo insieme” ha detto più volte la donna. Dopo la nomina di Lula, la neo ministra ha dichiarato: “Il Brasile è al centro delle discussioni sulla crisi climatica e, nostro malgrado, le popolazioni indigene sono appena il, siamo responsabili di oltre l'80% della protezione ambientale mondiale. Pertanto, il mio compito di ministro sarà anche quello di citare in giudizio le risorse estere che possono contribuire allae sostenere le richieste di due popoli tradizionali in Brasile e nel mondo”.