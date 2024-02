Discriminazioni contro le persone Lgbt+: in otto comuni scattano le multe da 500 euro

Partito Gay Lgbt+: "Queste prime amministrazioni traino per le 'grandi'"

Otto su ottomila, ma qualcosa si muove

La delibera: multe da 500 euro per chi discrimina le persone Lgbtq+

È fatto assoluto divieto, su tutto il territorio regionale/ comunale, ivi comprese piattaforme online e profili attinenti al territorio, di avviare azioni di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. Fatto altresì divieto le azioni di istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità;

è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi o azioni l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità;

è istituita la Giornata contro l’omobitransfobia per il 17 maggio di ogni anno in occasione della Giornata Mondiale contro l’omobitransfobia. In occasione di tale giornata l’Ente si impegna alla realizzazione di iniziative di sensibilizzazione su tali temi in tutto il territorio di competenza. In caso di inosservanza dei divieti al punto 1 e 2 e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito , con l’ammenda di € 500,00”. I fondi recuperati con tale ammenda saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di prevenzione contro l’omobitransfobia.

Scattano le. Una misura che era stata proposta durante la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia , il 17 maggio scorso. Ora in otto città italiane leper i colpevoli di questo tipo di gesti diventano realtà. Un primo passo concreto nel contrasto all' odio basato sull'orientamento o l'identità sessuale , mentre la politica nazionale latita nell'approvare una legge – il Ddl Zan che 'giace' nei cassetti del Senato – ad hoc.Il, che aveva presentato la delibera, esulta. "Un passo importante, perché non si tratta di un'azione solo simbolica. Adesso c'è unaper chi insulta e discrimina" spiega a Today.it il portavoce. "Il 28 giugno sono 53 anni daiche hanno dato vita alle manifestazioni dei Pride e proprio in questa giornata vogliamo ringraziare le prime amministrazioni che hanno approvato la nostra proposta", si legge nella nota sul sito del partito, dove il portavoce aggiunge di sperare che queste prime adesioni "facciano da. In particolare invitiamo tutti i neo sindaci ad approvarla. Anche Tommasi di Verona (neo sindaco uscito dall'ultima tornata elettorale, ndr), se vuole dare un segno di discontinuità con la precedente Giunta e con la Regione Veneto, che si sono distinti sino ad oggi per essere amministrazioni che non tutelano le persone LGBT+, neanche dopo un suicidio come ha fatto l'Assessora regionale di FDI dopo il suicidio della".Sono, dunque, idove chi discrimina, con gesti o parole,verrà multato con una sanzione da 500 euro. La proposta, però, è stata inviata a tutti le ottomila amministrazioni cittadine in Italia e a tutte le Regioni. "Oggi è in fase di analisi in 2000 Consigli – prosegue Marrazzo –. È stata approvata al Comune di Morterone (LC) dove siamo in maggioranza,(PZ),(VB), Ferla (SR),(CS),(OR),(SA),(CS). In altre realtà è stata presa in carico. Invece, ile la giunta didicono di non averla approvata perché non applicabile, ma come detto siamo disponibili a fornirgli un parere legale per dimostrarne l'applicabilità, e se hanno a cuore i diritti LGBT+ la potranno approvare senza problemi", commenta il portavoce del Partito Gay Lgbt+Ecco cosa prevede la proposta della delibera anti omobitransfobia che multerà chiunque discrimini a parole o con le azioni gay, lesbiche, bisex e trans*:"Finora sono state sempre approvate– continua Fabrizio Marrazzo –. Importanti sì, ma senza conseguenze concrete. Adesso invece c'è una sanzione. Rispetto alla, che è del 1993, si sono fatti passi in avanti perché la delibera prende in considerazione le manifestazioni discriminatorie che avvengono online . Pensiamo agli insulti subiti quando una coppia omosessuale pubblica una foto Facebook. Ecco un'azione del genere potrà essere perseguita".