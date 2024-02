Eugenia Roccella, neo ministra della Famiglia: "L'aborto una disperata via di fuga, non un diritto"

Basta slogan femministi, promuoviamo la maternità

Bonino: "Continuiamo a lottare per i diritti civili!"

La replica della Roccella: "L'aborto un male necessario, disperata via di fuga"

"L'inverno demografico rischia di diventare un". Poche ore prima aveva recitato il giuramento al Quirinale, diventando a tutti gli effetti la neo, un incarico "strategico per il futuro del nostro Paese". Poi, inè entrata subito nel merito, sostenendo che "il calo delle nascite in Italia è drammatico" e che "Un Paese che non fa figli è un Paese con meno capacità di innovazione, meno energia, meno speranza nel futuro, meno solidarietà tra le generazioni, l'immigrazione non basta a colmare questo vuoto". Fin qui, insomma, nulla di nuovo. Sono i dati a certificare in Italia il record negativo dei nuovi nati , che quest’anno – stando alle previsioni degli esperti – scenderanno a sole 385 mila unità, cifra più bassa mai attestata. E un numero addirittura peggiore di quello dell'anno scorso, quando i parti erano stati appena 399 mila. Una situazione sicuramente preoccupante, che ci pone tra i peggiori Stati anche a livello europeo. E ancora, la ministra Roccella sottolinea che "Avere un figlio può essere un, qualcosa che è visto come impedimento al lavoro e alla realizzazione di sé". Anche in questo caso, effettivamente, i problemi nel rapporto tra maternità e lavoro sono reali.Poi però dichiara: "Noi vogliamo rovesciare questa prospettiva con i fatti", e sembra rivolgersi direttamente a chi teme ora un arretramento nella tutela dell'interruzione volontaria di gravidanza. "Nessuno ha, ma semmai di ampliarli. Nessuno a sinistra si accorge che il vecchio' è totalmente", prosegue, definendo le critiche delle ultime ore "attacchi puramente strumentali". Nessun cambiamento in arrivo sulla 194 , assicura infatti Roccella, perché "Le politiche sull' aborto non hanno nessun contatto con quelle per la natalità.". La legge che tutela le IVG "non è attaccata dalla destra, ma dalla sinistra che vorrebbe smontarla", accusa ancora. ", con la pillola Ru486 , abolendo l'obiezione di coscienza e l'obbligo di legge di eseguire gli interventi in strutture pubbliche". Ecco dunque che così facendo la 68enne bolognese torna a incalzare un dibattito mai davvero sopito.In effetti il ferro dove continua a battere il martello dello scontro tra maggioranza e opposizione, proprio la legge 194, è ben caldo. "Da ex compagna di strada, Roccella si esprime adesso- evidenza, leader di Più Europa, in un'intervista a Repubblica -. Io sono preoccupata per i diritti civili , per lo ius scholae , per il matrimonio egualitario , per fine vita e eutanasia, per la legge contro l' omotransfobia , per il suicidio assistito . L'impostazione di Roccella- aggiunge -. Perciò bisogna continuare a lottare". "Il mondo femminile è molto variegato: c'è chi parla di diritto all'aborto e chi di scelta di maternità responsabile. Ma le diversità sono una ricchezza. Dice la signora Roccella che, ma la lotta all'aborto clandestino lo è - conclude Bonino -. E mi auguro che questo Roccella se lo ricordi come memoria della sua formazione"."ha ripetuto fino alla nausea che, e io non solo non ho nessuna volontà di farlo, ma non ne avrei nemmeno il potere, visto che dell'applicazione della legge 194 si occupa il ministero della Salute insieme alle Regioni" ribatte in una lettera a La Stampa la ministra della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità Eugenia Roccella. Tra le critiche al disegno di legge Gasparri, alle proposte avanzate anche a livello locale da politici di centro-destra, le lettere in prima serata da personaggi di spettacolo e le polemiche che si alzano a più riprese da esponenti politici e attivisti, non si parlava così tanto di aborto da circa 40 anni. Da quelle battaglie negli anni '70 condotte anche dalla ministra, di cui secondo lei "nessuno ha più memoria, e se oggi si parla di aborto è solo per usarlo comeche non è di sinistra e non è nemmeno tecnico (un peccato assai grave), e bisogna agitare lo spauracchio dell'attacco ai diritti delle donne". La verità è complessa, "Non ho rinnegato proprio nulla - aggiunge -. Anche alloranon era la nostra massima aspirazione, ma, per non essere schiacciate in un ruolo che chiudeva le donne in una gabbia di oppressione e subalternità. Al di là del clima gioioso che c'è sempre nelle manifestazioni, l'aborto non era vissuto come una rivendicazione orgogliosa, piuttosto come, non un diritto, ma un potere iscritto nel corpo. Non è al Mld (Movimento di liberazione della donna) che ho imparato che l'aborto, ma attraverso il femminismo della differenza". Insomma quando si dice che la pezza è peggio del buco. Ecco l'esempio.