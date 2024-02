Fomo, che cosa è la strana sindrome che affligge anche Victoria De Angelis dei Maneskin

“Io ho la peggiore Fomo del mondo., anche se sono stanchissima, perché se no”. Lo ha rivelato, più che celebre bassista dei Maneskin , nel corso di un'ospitata su Radio DJ con il resto della band. Da quel momento in poi si è scatenata la curiosità dei fan, e non solo, riguardo alla “Fear of Missing Out”, termine inglese per indicare quella che letteralmente potremmo definire lao di perdersi qualcosa, come ha spiegato Victoria. A dirci di più su questa strana paura, verosimilmente acutizzata dai tempi “virtuali” in cui viviamo e della quale sembrerebbero soffrire principalmente i giovanissimi, è stato lo psicoterapeuta fiorentino, classe 1978. “Partiamo col dire che la società si modifica nel tempo, dunque anche i comportamenti delle persone che ne fanno parte, così come le problematiche che possono affliggerle - dice l'esperto -. Soprattutto negli Stati Uniti, nasconoche, in realtà, rappresentano una variazione di alcune problematiche esistenti che tendono a combinarsi tra loro. È successo questo anche nel caso della “Fomo”.“In realtà, il DSM 5 - ovvero l'ultima versione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali - non la riporta, ma ciò non toglie che potremmo benissimo incontrarla tra le sindromi ufficialmente riconosciute nel DSM 6, aggiornato con le più recenti novità diagnostiche e grazie al quale vengono ammesse o cancellate nuove o vecchie problematiche relative alla salute umana. Ricordo bene che, nel passaggio dal terzo al quarto manuale, alcune patologie erano state cancellate. Allora, un luminare della pragmatica della comunicazione umana come Paul Watzlawick ebbe la prontezza e l'ironia di commentare la cosa così: 'Bene, da oggi un sacco di persone sono state curate con un colpo di penna'. Un'altra grande verità che Watzlawick ci ha insegnato è che tutto il comportamento umano è comunicazione, e tutta la comunicazione influenza il comportamento umano, compresa quella non verbale. Questo ci riporta alla questione della Fomo, e al fatto che l'esplosione di questa 'nuova' paura potrebbe avere a che fare con l'uso smodato che della tecnologia - e quindi dei social - facciamo ogni giorno. A molti capiterà, infatti, di alzarsi la mattina e, come prima cosa, accendere lo smartphone. Quella che a vari gradi si viene a creare è una specie di dipendenza e la Fomo si nutre anche di questo costante bisogno di essere connessi con gli altri, a danno dei tempi e dei modi con cui tradizionalmente saremmo in connessione con chi ci sta realmente intorno”.“Sì, ossia a un altro aspetto della Fomo. Stiamo parlando di una situazione che può esprimersi in modi diversi: dal bisogno di uscire agli attacchi di panico, dal senso di inadeguatezza alla necessità di trovarsi fuori casa. In alcuni casi si prova un senso di totale insoddisfazione e si ha la percezione che gli altri si divertano più di noi. Di qui è facile immaginare che il target di riferimento per una problematica come la Fomo sia principalmente quello dei giovani, che fanno uso massiccio della tecnologia, ma può interessare anche gli adulti. Tornando a Victoria, il suo disagio viene espresso col bisogno di essere connessa col mondo. Forse avrà una vita bella, ma certo non è una ragazza che - a differenza delle sue coetanee - possa dirsi libera di uscire tranquillamente perché ha sempre gli occhi addosso”.“Ci sono articoli datati 2012, scritti dal polacco Andrew Przybylski, che anche se non ha ancora completamente codificato il problema, ha realizzato delle batterie di test e scale di valutazione per capire se ci si trovi di fronte alla Fomo piuttosto che ad altro. Certamente l'attenzione sull'argomento adesso sarà più alta. Come spesso accade con le situazioni nuove, comunque, sono stati gli americani ad interessarsi rapidamente da un punto di vista scientifico al fenomeno, generando così un termine specifico per questo malessere e, di conseguenza, anche il malato. Un esempio in tal senso potrebbe essere quello del farmaco Ritalin, per curare il disturbo da deficit di attenzione e iperattività' (ADHD) nei bambini e negli adolescenti, che la comunità scientifica ha ritenuto essere un problema su cui intervenire se tale condizione diventa eccessiva e compromette quelle che dovrebbero essere le normali attività di un bambino o di un adolescente. Il farmaco in questione venne messo in commercio addirittura prima che la patologia comparisse sui manuali diagnostici, così può darsi che - se la Fomo continuerà a essere di interesse globale - verranno creati o utilizzati farmaci già esistenti per curarla. Ma tutto quello che, comunque, si potrà fare, sarà tentare di intervenire nella risoluzione delle varie sintomatologie: se il problema principale dovesse essere l'ansia si prescriveranno ansiolitici ecc. Del disagio psicologico oggi giorno se ne parla liberamente a differenza di alcuni anni fa. Sembra che all'improvviso ci ritroviamo a vivere una pandemia di disagi psicologici, dalla quale sembra che neanche i vip siano immuni. Semplicemente c’è più consapevolezza e le persone si sentono più libere di parlarne”.“Diciamo che da sempre le persone hanno sofferto su piani diversi di problemi psicologici più o meno invadenti. Oggi se ne parla più liberamente anche nel mondo dello spettacolo e non credo che l’intento sia quello di cavalcare l’onda di un trend condiviso ma più il risultato di un’emancipazione sia sociale che individuale, oltre al fatto che mostrare la propria umanità rende una persona più accessibile agli altri. Inoltre, come si suol dire, è sempre meglio farne un dramma che farne un mistero”.“Intendo dire che una volta era quasi una vergogna andare da uno psicologo , era una cosa di cui non si parlava, addirittura non si andava dal terapista per paura di essere giudicati male. Ora invece anche i ragazzini vanno dallo psicologo . E questo parlarne tanto è una visione emancipata di certe problematiche. Le nuove generazioni sono molto libere, e la libertà incondizionata di cui dispongono sia nell'agire che nel parlare li porta in alcuni casi a una perdita di controllo. Per molti non avere un confine significa andare a braccio. E il ‘missing out’ è proprio questo: il perdersi, il timore di quello che c'è fuori. A volte si ha la percezione che altri si divertano più di noi, che siano più felici ecc”.“Come dicevo, la sintomatologia è variabile, così come l'importanza della manifestazione dei sintomi stessi. In ogni caso, la soluzione del problema potrebbe essere una terapia comportamentale , o una terapia breve e strategica, attraverso la quale offrire al paziente strumenti e strategie per gestire la propria situazione, piuttosto che essere lui a farsi gestire dalla situazione stessa. Certo, per prima cosa è necessario capire se si soffre davvero di Fomo, in secondo luogo devono essere capite le cause (facevamo l’esempio della tecnologia, ma non è l'unica causa possibile), considerando che spesso questo genere di disturbi si accompagna ad altre problematiche. Condurremo una valutazione per capire quali siano i sintomi predominanti ed ingombranti nella vita della persona. Per esempio, la Fomo si manifesta principalmente con uno stato di ansia ? Allora cominceremo a trattare quel sintomo. Dopo di che valuteremo se ce ne sono altri, per esempio la depressione , in tal caso continueremo la terapia curando quella, e così via. L'importante è offrire strategie mirate alle necessità della persona specifica, per aiutarla a usare strumenti che fino a ora non ha sviluppato o che comunque non ha mai imparato ad usare. In ultimo si dovrà cercare per il cliente il miglior equilibrio possibile, di modo che sia capace di riprendere le redini della propria realtà”.“Victoria ha espresso uno dei tanti volti di questa problematica, ma la Fomo non si esprime solo nel bisogno di connessione con gli altri o nella paura che si divertano di più noi. Ce ne sono molti altri. Situazioni come quella di Victoria possono essere condivise da molte persone, ma diventano problematiche solo nel momento in cui iniziano a diventare invadenti e ingestibili nella vita di una persona. Se un problema supera una certa soglia, da quel momento in poi la situazione potrebbe tendere a peggiorare e sarà la problematica stessa a gestire me, piuttosto che viceversa. Se poi, una volta inquadrato il problema, il paziente invece di curarsi si mette a cercare su internet informazioni avulse - come spesso accade - ecco che il circolo vizioso si rimette in moto. Per molti, la maggior frustrazione è proprio quella di sapere che si tratta di una paura ingiustificata, che però purtroppo esiste. Bisogna arrivare a far percepire al cliente che la paura non esiste, che si tratta solo di un fatto ancestrale ed istintivo, e che come tale può essere domato”.