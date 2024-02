Giornata mondiale della Salute Mentale: da Cambridge il glossario sui termini inglesi più usati

Il glossario di Cambridge: "Termini giusti per maggiore consapevolezza"

“Trigger”, “coping”, “ADHD” e “mindfulness”. Fino a pochi anni forse non avremmo neanche saputo pronunciarli correttamente. Eppure questisono ormai entrati a far parte del nostro lessico comune (o per lo meno in quello dei più giovani). Complici, indubbiamente, i social network, la globalizzazione e non ultimo – dato chedelle persone – la pandemia che affligge l'intera popolazione mondiale da due anni a questa parte e che ha acutizzato il fenomeno dello stress collettivo . Ecco perché, in occasione della, Cambridge University Press & Assessment (ossia il brand nato dall'unione dell’Ente certificatore della lingua inglese e dalla casa editrice Cambridge University Press) ha ritenuto utile spiegare ial tema, entrati a far parte anche del vocabolario italiano."Abbiamo scelto di fare sensibilizzazione – spiega Nick Beer, direttore di Cambridge University Press & Assessment in Italia – ponendo l'attenzione su alcune parole inglesi relative al benessere mentale che, in maniera sempre più sistematica, stanno diventando di uso quotidiano anche per gli italiani, in alcuni casi anche per l'influenza dei, come nel caso, ad esempio, di FOMO (Fear Of Missing Out). Per parlare di temi delicati come questo bisogna infatti conoscere i termini giusti e il loro peso, così da utilizzarli con maggiore consapevolezza e attenzione. In questo modo, un passo alla volta, contribuiremo ad abbattere i tabù che ancora oggi avvolgono i temi del benessere e della salute mentale". Lo scopo del, dunque, è quello di aumentare lasui problemi legati al benessere psicologico. Da JOMO a mindfulness, passando per burnout e trigger, welness, stress, ADHD, coping , PTSD e relax. 10 termini da conoscere ed approfondire, anche attraverso una serie di curiosità proposte al pubblico nel glossario.Leggiamo, per esempio, sotto la parola " Burnout " che si tratta di un termine traducibile – letteralmente – con “bruciato” o “” e che, nel contesto del benessere mentale, indica unao da una situazione lavorativa logorante dal punto di vista psicofisico. "Nel 2019 – spiegano da Cambridge –, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha riconosciuto ufficialmente il burnout come un '' che oggi compare nell’International Classification of Disease, la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi a loro correlati. Emilia-Romagna, Abruzzo e Sardegna sono le regioni italiane in cui, nell’ultimo anno, il termine burnout è stato cercato maggiormente online, come emerge da Google Trends".Altre curiosità potrebbero riguardare il termine "”, acronimo dell’espressione inglese "fear of missing out", ossia la "". "Si tratta di una forma di ansia caratterizzata dal desiderio dicon le altre persone ed è alimentata dalla paura di essere esclusi da esperienze collettive o eventi particolarmente significativi. Oggi alla FOMO si oppone la JOMO, ossia la ', che invece invita ae il momento presente senza la paura di perdersi qualcosa ritenuto 'migliore'".Non solo termini che evocano stati d'animo negativi, dunque. Nel glossario proposto da Cambridge ci sono anche parole molto amate ed evocative come "": "Una parola che deriva dal latino relaxare ("allentare", "distendere"). Il termine inglese relax è ormai diventato parte integrante del vocabolario quotidiano degli italiani e indica una, specialmente dopo uno sforzo o un evento particolarmente stressante. Secondo Google Trends, dal 2004 a oggi, la parola ha registrato il maggiore numero di ricerche in Bosnia Erzegovina, seguita sul podio da Slovenia e Seychelles. mentre l’Italia è al quarto posto". Come sottolinea Cambridge University Press & Assessment, sarebbero tantissime le parole su cui ponderare, ma la selezione è ricaduta sulle dieci più utili da conoscere, perché si prestano maggiormente ad essere usate anche in italiano. “La terminologia inglese sta permeando anche lai in molti ambiti. Sicuramente ad aver influito è stato il boom dei social network, così come molti termini nascono dalla messaggistica veloce e dalla necessità di scrivere rapidamente. La pandemia, in ultimo – commentano da Cambridge –, ha acceso i riflettori sul tema del benessere psicologico , messo a dura prova dal lockdown e dai lunghi periodi di restrizione sociale”.