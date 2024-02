Harvey Weinstein condannato per altri tre reati di violenza sessuale

L'ex produttore di Hollywoodè stato giudicato colpevole di stupro e di due accuse dinel processo in corso a Los Angeles, reati per i quali rischia Weinstein (70 anni) si trova già in prigione, dove sta scontando unadopo essere stato giudicato colpevole di stupro e aggressione sessuale nel processo di due anni fa a New York. La sentenza è arrivata al termine di un processo durato più di un mese cone una camera di consiglio di due settimane, al termine della quale la giuria non ha raggiunto un verdetto unanime su tutti i capi d'accusa.Weinstein doveva rispondere di due accuse di stupro e cinque di aggressione sessuale in episodi che riguardavanoe che sarebbero avvenuti in alberghi di Los Angeles. Tra le vittime c’è ancheche vive in Italia di cui non è stato diffuso il nome: secondo il tribunale Weinstein la stuprò in una camera d’albergo di Los Angeles, durante un festival di cinema. Di due vittime non si conosce l’identità, mentre la terza e la quarta sono, documentarista e moglie del governatore della California Gavin Newsom, e, modella e sceneggiatrice. Il tribunale di Los Angeles lo ha dichiarato, e solo ai danni di una delle quattro donne: l’ex boss di Miramax è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale che riguardava una delle donne in questione, una massaggiatrice, mentre sulle accuse fatte da Newsom e Young i giudici non sono riusciti a mettersi d’accordo. Ora la procura dovrà decidere se riproporre l’accusa e far partire un altro processo.Fino al 2017 Weinstein era conosciuto come undi Hollywood, con un gran fiuto per gli affari e una spiccata capacità organizzativa. Poi decine dilo hanno accusato, soprattutto attraverso articoli usciti sul “New York Times” e sul “New Yorker”, di averle molestate sessualmente. Proprio da queste accuse prese avvio il #metoo , il movimento collettivo con cui molte donne in tutto il mondo denunciarono le molestie sessuali subite e fino a quel momento taciute. Tra le donne che nel tempo lo hanno accusato di violenze ci sono Gwyneth Paltrow Cara Delevingne e Asia Argento. Ilcontro di lui era iniziato a gennaio del 2020 e si era concluso un mese dopo, quando era stato prosciolto dalle accuse più gravi ma dichiarato colpevole di violenza sessuale per due episodi avvenuti nel 2006 e nel 2013, venendo condannato a 23 anni di carcere. Per ora ne hae ha presentato un appello contro la condanna. Gli anni di carcere che verranno stabiliti per questo secondo processo si aggiungeranno a quelli che sta già scontando. Leggendo la sua arringa conclusiva, la vice-procuratore distrettualeaveva descritto Harvey Weinstein come un” e uno “stupratore degenerato”, che attirava le sue ignare vittime nelle camere d'albergo prima di masturbarsi di fronte a loro, palpeggiarle o stuprarle: “Gli hotel erano le sue trappole. Confinate tra quelle pareti, le vittime non avevano possibilità di sfuggire alla sua massa imponente. Nessuno sentiva le loro grida, nessuno le vedeva mentre si rannicchiavano”. Per tutta risposta gli avvocati di Weinstein avevano sostenuto che alcuni di quei rapporti fossero avvenuti per ottenere avanzamenti di carriera , altri non erano mai esistiti.