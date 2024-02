Iran, il calciatore simbolo Mehdi Taremi: "Chiedo il rilascio dei prigionieri"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mehdi Taremi (@mehditaremiofficial9)

Torna ad alzare la voce il calciatore iraniano Mehdi Taremi . L’e della nazionale dell' Iran , ha chiesto il rilascio di tutte le persone arrestate durante le proteste antigovernative degli ultimi mesi. “Come iraniano,” scrive su Instagram l'atleta, come riporta Bbc Persian, in riferimento alle manifestazioni esplose lo scorso settembre dopo la morte di Mahsa Amini , la 22enne di origine curda che ha perso la vita dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto . Secondo l'agenzia degli attivisti iraniani per i diritti umani Hrana, da quando le proteste sono iniziate sono state arrestate almeno. Recentemente il portavoce della magistratura iraniana aveva affermato che quasi tutti gli arrestati nella provincia di Teheran erano stati rilasciati.che l’attaccante 30enne si spende pubblicamente per il suo Paese, l'Iran . Nelle settimane scorse, infatti, aveva lanciato un duro attacco contro il regime di Teheran sostenendo che “”. In twitter aveva detto: “Quale società troverà pace con spargimento quotidiano di sangue ed esecuzioni?”. E aveva aggiunto: “Abbiamo tanti criminali in carcere, il cui processo dura diversi anni. Ma poiché questi giovani oppressi provengono da famiglie deboli, li giustizierete per tre capi d'accusa? Quando è troppo è troppo”.Se il calciatore simbolo dell’ Iran torna a chiedere giustizia, la, 22 anni, dice addio al suo Paese. “” è il messaggio postato su Instagram dall'atleta di sci, che ha lasciato il suo Paese e ha chiesto asilo in Germania. La sportiva aveva preso parte alle Olimpiadi del 2022, come unica sciatrice del suo Paese, portando la bandiera dell'Iran all'inaugurazione.In un video sui social media, Ahmadi ha rivelato che il suo cuore è per la sua patria e che avrebbe desiderato di stare accanto alla gente, in particolare nelle proteste anti-sistema in corso , ma che è dovuta partire per iche ha incontrato nello sport "". "Prometto al popolo iraniano e alla mia famiglia che mi impegnerò duramente per ottenere la posizione che merito" ha detto. Il capo della Federazione sciistica iraniana,, da parte sua ha affermato che Ahmadi ha preso una decisione personale.