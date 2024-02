Iran, le star di Hollywood sui social: "Basta esecuzioni capitali". Marisa Laurito guida la mobilitazione italiana

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Najafi (@nicolenajafi)

Nuove esecuzioni in Iran

. Mentrecontinuano la mobilitazione per sostenere il popolo iraniano , nel Paese le violenze non accennano a diminuire tanto che nelle ultime ore sono stati Cate Blanchett , Jason Momoa, Samuel L. Jackson, Jada Pinkett Smith e Bryan Cranston sono tra gli oltre 50 attori e rappresentanti dell'industria dell'intrattenimento mondiale scesi in campo per sostenere pubblicamente la campagna che chiede di porredi manifestanti anti-regime in Iran . In un videomessaggio diffuso sui social le star vengono ritrattementre reggono in mano un cartello con l’hashtag. Il video è ideato e prodotto dadello spettacolo iraniane: la sceneggiatrice iraniano-americana, la regista, scrittrice e produttricee l’attrice-autricenella sua lotta per la libertà si legge nel video. “Migliaia di manifestanti sono stati arrestati. Alcuni sono già stati giustiziati . Molti altri sono in pericolo . Ma il mondo sta guardando”, avverte la campagna. Il testo che accompagna la mobilitazione ricorda i fatti accaduti durante gli ultimi mesi: “Dal settembre 2022, il popolo iraniano ha guidato unaper rovesciare la brutale dittatura iraniana. Gli iraniani hanno protestato nelle strade con un coraggio insondabile. In risposta, il regime ha ucciso più di 500 persone, ne ha arrestate più di 20.000 e ora si è rivolto al suo ultimo strumento di repressione:. Questo è l'ultimo disperato tentativo del regime per salvarsi e terrorizzare il proprio popolo fino alla sottomissione.. Sta a noi, comunità internazionale, prendere posizione contro queste violazioni dei diritti umani. Diffondere la consapevolezza di ciò che sta accadendo è il modo in cui riteniamo responsabile questo regime crudele. Aiutaci a diffondere la parola. Stare con il popolo iraniano che sta lottando per la democrazia e le. #StopExecutionsinIran”.E anche gli artisti italiani si mobilitano : è partito dal cuore di Napoli "Donna Vita Libertà", dal teatro Trianon Viviani, il primodel mondo dello spettacolo italiano per il popolo iraniano, a sostegno delle donne e dei giovani iraniani che lottano per la libertà, promosso da Marisa Laurito Nelle ultime ore sono stati giustiziatiin seguito alle manifestazioni di piazza nate dopo la morte di Mhasa Amini . I due erano stati accusati di averun paramilitare durante le proteste che da mesi sfidano il regime teocratico di Teheran e sono stati uccisi tramite impiccagione (facendo diventare quattro le persone giustiziate dall'inizio delle manifestazioni di settembre). “, i principali autori del crimine che ha portato al martirio di Rouhollah Ajamian, sono stati impiccati questa mattina” ha riportato “Mizan Online”, l’agenzia di stampa vicina alla magistratura. Ruhollah Ajamian era un membro delle forze Basij, l’organizzazione fondata dopo la rivoluzione del 1979 da Khomeini per islamizzare la società iraniana. Secondo quanto spiegato dalle autorità iraniane,facevano parte di un gruppo diche avrebbero preso parte a una cerimonia in occasione del 40esimo giorno dall'uccisione da parte delle forze di sicurezza di un altro manifestante, Hadis Najafir. Per cinque di loro è scattata lamentre gli altri 11, tra cui tre minorenni, sono stati condannati fino a 25 anni di carcere.