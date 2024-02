Svizzera, la comunità queer discriminata anche in ospedale. E in molti rinunciano alle prestazioni mediche

Nella relativamente liberale Svizzera le persone Lgbta prestazioni mediche per paura die spesso hanno. E’ quanto emerge da un rapporto approvato nei giorni scorsi dal Consiglio federale, che vuole esaminare quali interventi precoci effettuare per migliorare la situazione. La ricerca è stata condotta dalladi Lucerna su mandato dell'(UFSP) e i risultati dello studio tengono conto non solo dell’orientamento sessuale, ma anche dell’identità di genere (trans/non binaria o cis). Dal report viene fuori che nella comunità queer ci sono persone che soffrono maggiormente di sintomi depressivi pensieri suicidi tanto che alcuni affermano di aver. E a questo proposito il Governo ha già incaricato l’UFSP di approfondire la questione nell'ambito del Piano d'azione nazionale prevenzione del suicidio.Per quanto riguarda la, il rapporto indica che glisono affetti più spesso da malattie sessualmente trasmissibili . Il Programma nazionale HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili (PNHI) permette di implementare misure in quest’ambito già da tempo. Altro dato: rispetto al resto della popolazione in Svizzera, il consumo di alcol e tabacco tra le persone Lgbt è più elevato. Consumano, inoltre, più spesso anche canapa o altre Capitolo discriminazioni. Alcune persone raccontano anche di aver subito discriminazione e violenza nell'ambito dell': la paura di essere discriminate e la mancanza di fiducia nel personale sanitario possono quindi portarle a. Il Consiglio federale “ritiene importante garantire pari opportunità nel campo della salute per tutte le persone che vivono in Svizzera”, dunque anche alle minoranze sessuali o di genere. Per questo “si impegna nell’ambito delle sue possibilità a tenere in considerazione le persone LGBT nelle strategie die nella stesura di rapporti sulla salute”.Al di là di questo studio più di settore, già nei mesi scorsi erano emersiper quanto riguarda leai danni delle persone queer. In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia (17 maggio),(l’organizzazione lesbiche Svizzera e Transgender Network Switzerland) aveva denunciato che nel 2021 le aggressioni contro gay, lesbiche, transessuali (più in generale contro la comunità Lgbtq+) eranorispetto all'anno precedente, mentre un altro studio, pubblicato da Unisanté (il Centro universitario di medicina generale di Losanna), aveva scattato una foto simile: idella comunità queer sono sottoposti a molestie o violenzerispetto ai coetanei eterosessuali.