Ucraina, bambini con disabilità abbandonati negli istituti. La denuncia: "Lasciati a morire!"

Il report di Disability rights international

Le testimonianze

Nell'orrore dellac’è un dramma ancora più grande, che è quello dei bambini . E tra i bambini, soprattutto i più deboli e indifesi , a cominciare da quelli con disabilità . Una situazione atroce e poco conosciuta. I minori che riescono a scappare con o senza le proprie famiglie, infatti, vanno in Europa, quelli con una disabilità più grave non ce la fanno: rimangono ad aspettare le bombe , senza medicine, senza personale in grado di occuparsi dignitosamente di loro. Lo denuncia un report di, stilato al termine delle ispezioni effettuate a fine aprile in alcune strutture dell’Ucraina occidentale. In particolare DRI ha visitato tre edifici che accolgono persone dai sei anni fino all’età adulta, e una casa per bambini dalla nascita ai sei anni.“I bambini disabili dell'Ucraina, con le, vivono in condizioni atroci, completamente internazionali e ricevono poco sostegno dall'estero . Per un osservatore esterno, i bambini e gli adolescenti a letto durante il giorno o legati su una sedia possono non sembrare terribili. Ma questi bambini hanno bisogno di interazione sociale, di stimoli. Seduti immobili, le loro braccia e gambe si atrofizzano letteralmente. Da un punto di vista sia psicologico che fisico questo” si legge nel documento. Gli investigatori di DRI hanno osservato “in quasi totale inattività, tenuti in stanze buie, scarsamente ventilate e con così poco personale da essere avvolti da odori di urina e feci. I bambini si dondolano avanti e indietro ocome risultato di anni di trascuratezza emotiva. Il personale non ha risorse o conoscenze. […] In alcuni casi, le cure di base come il trattamento dell'idrocefalo erano carenti, lasciando i bambini a morire di”.Paradossalmente sono gli stessi meccanismi del soccorso a. Molti bambini degli istituti nelle zone orientali dell'Ucraina devastate dalla guerra sono stati evacuati, ma mentre i piccoli con disabilità meno gravi o 'normodotati' dello stesso istituto sono stati trasferiti in Polonia, Italia e Germania, i bambini e gli adulti con maggiori esigenze di sostegno sono stati lasciati negli istituti.Le testimonianze raccolte nel report sono un pugno nello stomaco "I bambini con i problemi più gravi di due istituti sono venuti qui. Molti di questi bimbi sono costretti a letto. I più capaci di muoversi sono andati all'estero", racconta il direttore di una delle strutture ucraine visitate da Disability Rights International. "Ile se n'è andato come topi da una nave che affonda", afferma un altro. Prima della guerra, negli istituti dell’Ucraina c’erano. ". Nessuno vuole qualcosa di grave e difficile come questo. Li hanno scaricati dal treno come cadaveri", dice uno dei direttori citati nel report di DRI. "I bambini che vengono qui rimangono tutta la vita.. Non c'è altro posto dove andare. Questa è una degradazione dell'umanità". Un abbandono, quello denunciato dall’organizzazione, “in totalesui diritti umani, a partire dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità” dice Vincenzo Falabella, presidente della Fish, - Federazione Italiana per il Superamento dell'handicap.