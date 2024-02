Annie Ernaux e la letteratura come "luogo di emancipazione" dove "Scrivere per vendicare il mio sesso"

"Scrivere per vendicare la mia razza"

La letteratura "luogo di emancipazione"

L'appello contro ideologie di ripiegamento

Il docufilm "I miei anni super 8"

La, impugnata da una femminista della prima ora. Scrive per "vendicare la mia razza", per "". Nei suoi libri - da "Gli armadi vuoti", il romanzo d'esordio a "L'evento", in cui racconta l'aborto -, ma le storie che scorrono tra le pagine, tra le righe tracciate con schiettezza, senza lasciare spazio a fronzoli o frivolezze narrative, possono essere - e forse sono - quelle di. Quel sesso che la scrittricevuole vendicare, riscattare, attraverso la sua scrittura e il pensiero, l'esperienza che c'è dietro. Dal discorso che l'82enne di Lillebonne ha pronunciato in occasione della consegna del prestigioso riconoscimento a Stoccolma, visibilmente emozionata ma suicura nel pronunciare quelle poche ma significative parole, emerge questo suo, nella sua scrittura, questo mettersi allo scoperto senza riguardi, senza veli, raccontando l’infanzia e la prima giovinezza, la maturità e l’età matura, quando finalmente la sua spietata sincerità viene riconosciuta come merito di eccellenza, tanto da essere scelta dall’ Accademia di Svezia che le consegnerà la medaglia sabato 10 dicembre."Da dove incominciare?", ha esordito durante la cerimonia di accettazione del premio, per poi citare una frase tratta dal proprio diario personale, di sessant'anni fa: "". È il grande poeta francese Arthur Rimbaud, a suggerirle, con una sua citazione - "Sono di una razza inferiore da tutta l'eternità" - questa frase, una dichiarazione d'intenti per la giovane donna, che sarebbe poi diventata pilastro della letteratura mondiale odierna. All'epoca, ha spiegato la Ernaux davanti al pubblico attento all'Accademia svedese, "avevo 22 anni. Studentessa di lettere in una facoltà di provincia, tra femmine e maschi in larga parte della borghesia locale. Pensavo orgogliosamente e ingenuamente che scrivere dei libri,senza terra, di operai e di piccoli commercianti, di gente disprezzata per i loro modi, il loro accento, la loro ignoranza,della nascita. Che una vittoria individuale potesse cancellare secoli di dominazione e povertà".Figlia della provincia francese, oggi studiata e pubblicata in tutto il mondo, Annie Ernaux - consacrata in Francia dall'editore Gallimard - ha reinventato il genere dell'autobiografia, adattandolo alla sua esistenza e trasformando il racconto della propria vita in uno strumento di. Lo racconta ancora una volta, durante la cerimonia, quando parla degli esordi, quando dice di aver successivamente voluto "agganciare" la narrazione di questa "ferita sociale" alla situazione che si era trovata a vivere da, quando ", il ricorso all' aborto clandestino ". "Volevo descrivere tutto ciò che era successo al mio corpo di bambina, la scoperta del piacere, le mestruazioni", afferma, portando la discussione su un tema attuale ancora oggi, anzi forse oggi più che mai, in tutto il mondo: la sessualità femminile , la questione ancora aperta dei diritti riproduttivi , ma anche i tabù legati al ciclo mestruale e soprattutto la questione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Argomento che la vede apertamente schierata: per l'autrice, infatti, l'aborto è la " matrice della libertà delle donne ". Di qui la scoperta del suo campo letterario, "al tempo stesso. Vendicare la mia razza e il mio sesso sarebbero diventati una cosa sola", ha proseguito, definendo la letteratura come "".Intervistata dalla France Presse, Ernaux aveva detto che il. "Si manifesta attraverso il gusto di una tradizione, nei costumi. Mi sembra che il legame con la tradizione sia forse più mascolino, in fondo ci si trasmette il potere così". "Nel mondo attuale, dove la molteplicità delle fonti di informazione , la rapidità di sostituzione di immagini con altre immagini, inducono ad una certa indifferenza,- ha aggiunto -. Ma, al tempo stesso, esiste in Europa, ancora nascosta dalla violenza di una guerra imperialista condotta da un dittatore alla guida della Russia, l'affermarsi di una, che si sparge e guadagna continuamente terreno in Paesi fin qui democratici". La scrittrice francese Premio Nobel per la letteratura ha quindi il discorso a Stoccolma per dire la sua, affondare la sua penna, sulla facilità dei media, degli intellettuali, di passare indifferentemente da un accadimento all'altro per correr dietro alla notizia del momento, mentre dall'altro lato si assiste adconservatrice, tradizionalista, di chiusura appunto, ", l'abbandono di chi è economicamente debole, sulla" che impone a le e a "tutti coloro per cui il valore di un essere umano è lo stesso, ovunque e dappertutto, un".La scrittrice francese 82enne che ha vinto il Nobel per la Letteratura 2022, ha aperto il baule dei ricordi decidendo di farne un film. Un piccolo gioiello documentario questo "", diretto dalla stessa Annie Ernaux con il figlio David Ernaux-Briot. Presentato alla Quinzaine des Realisateurs a Cannes a maggio, poi a ottobre alla Festa di Roma e ad Archivio Aperto a Bologna, è uscito nelle sale il 6 dicembre con I Wonder Pictures. "Mi affascinava rendere sia ciò che era intimo sia ciò che era più generale, e anche interrogarmi. Mi interrogo molto quando scrivo e spesso porto queste domande anche nella scrittura dei miei libri. Qui volevo anche. Cosa stava cercando mio marito durante le riprese? E noi, cosa ci aspettavamo? La conservazione dei momenti felici è ovvia e, allo stesso tempo, credo che ci sia questo desiderio, condiviso da molti, di costruire una fiction familiare attraverso le immagini". Nel film ci sono i scene riprese dal marito Philippe a partire dal 1972, con la cinepresa super 8 appena acquistata per documentare le loro vacanze nel Cile di Salvador Allende, in Albania e altri luoghi. Finiti nel dimenticatoio della memoria, il figlio David ha sollecitato per utilizzare questi filmati: 5 ore di materiale girato diventati un film di un'ora, con la voce della Nobel a raccontare il passato.Undi mezzo secolo di storia (proprio come accade coi suoi libri), intercettando i grandi cambiamenti sociali in atto nella Francia e nel mondo di quegli anni. "Rivedendo i nostri filmini super 8, girati tra il 1972 e il 1981, mi è venuto in mente che potessero valere non solo come archivio di famiglia, ma come testimonianza dei passatempi, dello stile di vita e delle aspirazioni di una classe sociale nel decennio successivo al 1968. Volevo incorporare queste immagini mute in una storia che - ha precisato l'autrice -, per trasmettere il gusto e il colore di quegli anni". La scrittrice, prima donna francese ad essere insignita del Nobel per la letteratura, è da sempre. Un impegno ancora oggi più che mai valido: per lei, nata in Normandia nel 1940, "responsabilità" significa infatti anche "considerare che la", magari "non immediata", ma attraverso ciò che semina "tra i lettori", nella società. Il suo rapporto con il cinema, per quanto episodico, non è all'esordio: da un suo celebre libro, il romanzo autobiografico "L'evento", è stato tratto un film, "", diretto da Audrey Diwan e interpretato da Anamaria Vartolomei, vincitore del Leone d'oro a Venezia 2021.