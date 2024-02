Francesca Michielin con i suoi "Maschiacci" per lottare contro le discriminazioni e gli stereotipi di genere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Il Ddl Zan per cominciare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Dieci anni di carriera e non solo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Per cosa lottano le persone discriminate oggi? E' la domanda che si pone la cantautrice che torna con la seconda stagione del podcast "" (prodotto da Dog-Ear), disponibile in dodici puntate a partire dalin esclusiva per Spotify.Se nella prima edizione di "Maschiacci" la vincitrice della quinta edizione di "", talent che adesso (dal 15 settembre) la vede alla conduzione dell'edizione numero 16, aveva affrontato il tema delle discriminazione femminile con ospiti del calibro di Matilda De Angelis , Carlotta Vagnoli, Maura Latini, Michela Murgia Beatrice Venezi e La Rappresentante di Lista, adesso va alla ricerca di nuovi spunti di riflessione chiedendosi e chiedendo "". Il podcast, ideato e condotto dalla stessa cantautrice di Bassano del Grappa, vede la partecipazione di uomini e donne con punti di vista differenti, con cui la Michielin dialoga su argomenti di estrema attualità facendosi rappresentante di una generazione contro gli stereotipi . "La domanda stavolta è in senso più ampio: 'Da grandi privilegi derivano grandi responsabilità' recita l’introduzione, perché è tempo di rimboccarsi le mani, tutti, tutte e tuttз, nessuno escluso, per un futuro (e un presente) più paritario e egualitario" sostiene la cantante veneta ricordando che solo costruendo una società in cui l’uguaglianza va di pari passo con la libertà, e in cui ilè solo una delle differenze esistenti tra gli esseri umani, si potrà dire di vivere in un mondo giusto.Il podcast si focalizza, anche in questa seconda stagione, sul. Senza l’utilizzo di immagini, "Maschiacci" vuole combattere patriarcato e maschilismo, riflettendo sulla potenza e sul peso delle parole. "Al centro c’è sempre lui, lo strumento più potente: il linguaggio.. I protagonisti e le protagoniste della seconda stagione aiuteranno a dare spazio e visibilità a tutte le categorie marginalizzate, in un confronto continuo per abbracciare la complessità che caratterizza, e arricchisce, la nostra società" sostiene l'artista.Le nuove puntate di "Maschiacci" partono dal quesito della prima stagione "Per cosa lottano le donne oggi?" e lo estendono a una dimensione. La domanda ora è "Per cosa lottano le persone discriminate oggi?": oggetto dei dibattiti non saranno dunque solo le donne, ma tutte le persone appartenenti alla comunità LGBTQI+ afrodiscendenti , con disabilità , e tutti coloro che devono combattere quotidianamente con qualsiasi tipo di discriminazione.Apripista d’eccezione nella prima puntata è, politico e attivista che da anni porta avanti la sua battaglia a favore dei membri della comunità LGBTQI+ con attività come la promozione e l’ottenimento del primo registro anagrafico italiano delle coppie di fatto esteso anche alle coppie omosessuali, o l’ideazione del Ddl Zan per l'inasprimento delle pene contro crimini e discriminazioni nei confronti di omosessuali, transessuali, donne e disabili. "Sono onorata di iniziare la seconda stagione con il deputato Alessandro Zan" dice la Michielin via social, ricordando che la sua "". Tra i prossimi ospiti la cantante Emma e l'ex calciatore Claudio Marchisio. Nella prima puntata, quindi, la conduttrice e il politico, partendo dal ricordo del momento in cui i parlamentari hanno applaudito al blocco del Ddl in Senato riflettono sull’accaduto e su ciò che da quel momento in poi si è attivato all’interno della società. “I diritti non sono una coperta corta, ma approvare i diritti per tutte e tutti rende più giusta e più equa la società.: le persone sono più consapevoli dei loro diritti , anche se abbiamo perso il primo round, la vittoria è solo rimandata” spiega Zan. Parole che trovano piena approvazione da parte della cantautrice che a sostegno della legge ribadisce un concetto fondamentale:". E, ancora: "La forza della speranza non si è spenta, la speranza deve essere coltivata e diventare azione, dobbiamo continuare a lottare perché quell’applauso venga smentito".Francesca Michielin è nata il 25 febbraio 1995 a Bassano del Grappa. Ha cominciato a cantare nel coro delladel suo paese e da allora non si è più fermata. Nel 2011 ha partecipato alla quinta edizione di "X Factor" nella squadra "Under Donne" capitanata da, vincendo il programma. A dieci anni da quel primo successo, l'interprete di "Nessun grado di separazione" è impegnata con la conduzione del talent show di Sky, con la seconda edizione del podcast "Maschiacci" e ha rilasciato nel mese di luglio il nuovo singolo "" che dà anche il nome al "Bonsoir! - Michielin10 a teatro", il tour prodotto da Vivo Concerti che datoccherà i teatri delle principali città d’Italia.Accanto a questo, il 2022 l'ha vista esordire come scrittrice con la pubblicazione del romanzo "" (Mondadori) e come conduttrice con la guida di " Effetto Terra " su Sky Nature, programma che fatto conoscere al grande pubblico tutto il suo impegno per l'ambiente . Altro debutto: è tornata sul palco delin qualità di direttrice d'orchestra per dirigere l'amica Emma Marrone, in gara con il brano "Ogni volta è così".