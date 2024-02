Leonardo DiCaprio investe nelle scarpe vegane prodotte dai rifiuti di plastica recuperati negli oceani

I am proud to be an investor in LØCI, a brand dedicated to minimizing its environmental impact, and centered around creating cruelty-free, ethical footwear. #LociPartner — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) October 25, 2022

Il divo amico del Pianeta

La star di Hollywood, da anni, è in prima linea per la difesa dell’ambiente . E adesso investe anche nelle. L’attore 48enne, è stato infatti nominato “” per il marchio di calzature britannico(dal latino “centro”), noto per le sneakers vegane minimaliste-chic prodotte con i rifiuti di plastica recuperati dagli oceani Le scarpe, avvistate ai piedi di Ben Affleck , Olivia Wilde,ed Eva Longoria, sono piaciute anche al protagonista di “ Don’t Look Up ” che, dopo averle sfoggiate, ha deciso di scommettere nel nuovo brand:nelle finanze del marchio in modo che possa “amplificare la propria missione raggiungendo una platea più vasta e”, si legge nel comunicato.Fondato a Londra nel 2021 dagli imprenditori(gli stessi dietro alla firma di scarpe da donna vegane Butterfly Twists), Løci produce in Portogallo con unain modo da evitare la sovrapproduzione e realizza ogni tomaia con l’equivalente di 20 bottiglie di PET (polietilene tereftalato) recuperate dagli oceani e dalle coste africane e del Mediterraneo. Le solette interne, invece, sono in, la fodera è ine la suola in. Tutti materiali sono reperiti all’interno dell’Europa e per ogni acquisto, il 10% del prezzo di ciascuna sneaker viene devoluto a varieimpegnate nella tutela dell’ambiente (tra cui "Mission Blue", "S ee Turtles ", "British Divers" e "Sea Shepherd").Løci non è il primodi DiCaprio nel settore fashion . L’attore ambientalista, qualche tempo fa, aveva già scommesso su “”, brand responsabile di sneaker inmolto noto sul mercato Usa. A maggio scorso, l’attore ha anche finanziato “”, una startup che lavora allo sviluppo di, attraverso le biotecnologie, mirando a un futuro a basso impatto ambientale (le emissioni di CO2 legate agli allevamenti bovini , infatti, sono tra le più alte del pianeta). Non è un caso, infatti, che DiCaprio sostenga anche le(prodotta in laboratorio) ecome " Mosa Meat ", "Aleph Farms and Wildtype", oltre che la catena di cibo vegano "Neat Burger".Basta dare un’occhiata al profilo Instagram diper capire che oltre l’attore e il produttore c’è un uomo fortemente. “Da bambino sognavo di diventare un esploratore o un biologo marino, di viaggiare in luoghi esotici” ha raccontata l’attore in un’intervista a “Forbes” aggiungendo che la persona che lo ha più ispirato è stato, l’ex vicepresidente degli Stati Uniti e ambientalista. Nato a Los Angeles l’11 novembre 1974, DiCaprio è diventato famoso da giovane con il “” (1997). E proprio subito dopo quel successo ha fondato la “”, un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla promozione della. Sebbene sia interessato a tutte le aree dell’ ambiente , l’impegno del divo si è fin da subito concentrato sul riscaldamento globale , preservando la biodiversità della Terra e sostenendo l’energia rinnovabile. La DiCaprio Foundation supporta l’organizzazione per la protezione della vita marina “” nella lotta per salvare i mammiferi marini più piccoli del mondo, i vaquita. Sul tema, DiCaprio ha prodotto il documentario ed eco thriller “” in cui mostra gli ultimi vaquita e cosa viene fatto per salvarli dai bracconieri.Negli anni si dedica ai viaggi, soprattutto in Sud America, realizzandoche illustrano ledella Terra. Poi apre il proprio sito web ufficiale in cui ampio spazio è dedicato all'ambiente e agli animali in pericolo di estinzione , partecipa a conferenze mondiali sull’approvvigionamento idrico sempre più scarso e sul disboscamento selvaggio . Il premio Oscar (per il film “Revenant – Redivivo”), negli anni, ha fatto cospicue donazioni: nel 2010 ha donato un milione di dollari al Wwf pere proteggere il loro habitat, e un milione a Haiti in seguito al. Nel 2013 ha devoluto tre milioni per la salvaguardia di 3.200 tigri del Nepal. Per salvare leha contribuito con 15 milioni di dollari alla campagna del Wwf. Nel luglio 2014 ha organizzato a Saint-Tropez una raccolta fondi in cui sia lui sia altre celebrità hanno messo all'asta oggetti personali: ha raccolto 25 milioni di dollari ‘dirottati’ sullaNel luglio 2016, la sua fondazione ha stanziatodi dollari per aiutare a proteggere lae i diritti dei nativi americani, insieme alla lotta ai cambiamenti climatici. Nel 2017, tramite la sua fondazione, ha donato un milione di dollari allementre nei primi mesi del 2019 si è mobilitato per sostenere la petizione lanciata da Change.org, perdetenuti in piccole gabbie sovraffollate sulla costa orientale della Russia.Sempre nel 2019 ha creato un’altra fondazione, l’ambientalista “”, con cui ha donato cinque milioni di dollari per salvare ladevastata da incendi. Nel gennaio 2020, sempre grazie alla sua fondazione, ha donato tre milioni di dollari per gli incendi in Australia . “Mi preoccupa molto vedere troppe persone che. L’urgenza della situazione è chiara e problemi come ilci hanno dimostrato che siamo alla soglia della catastrofe. Eppure, la gente continua a ignorare tutto questo. Paradossalmente, la stessa cosa è accaduta con la pandemia: non avrei mai immaginato che la gente potesse non credere agli scienziati e pensare che il virus non esistesse” sono le parole di DiCaprio a “Forbes”.