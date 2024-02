M&M'S debutta con la prima confezione di caramelle tutta al femminile per sostenere l'emancipazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M&M'S (@mmschocolate)

Il trio femminile Purple, Brown e Green

Il restyling delle caramelle

Le caramelle M&M’S in pacchetti tutti al femminile per celebrare l’emancipazione delle donne. Mars, la casa madre di M&M, nei giorni scorsi, ha debuttato sul mercato con ledi caramelle ‘femministe’, presentando esclusivamente ledell'azienda:Il pacchetto tutto al femminile, in edizione limitata, presenta ilsulla confezione per “celebrare le donne di tutto il mondo che stanno”, tanto che sul sito delle caramelle c’è anche un concorso per segnalare le donne in grado di rivoluzionare il mondo . “Il marchio M&M’S ha la missione di utilizzare il potere del divertimento per creare connessioni mirate e per creare un mondo in cui tutti si sentono rappresentati” fa sapere, chief marketing officer di Mars Wrigley North America, in un comunicato stampa. Le confezioni - già sul mercato - sono disponibili in tre opzioni: cioccolato al latte, burro di arachidi e arachidi. Mars fa sapere che una parte dei profitti sarà destinata a organizzazioni che “ promuovono l’emancipazione delle donne ”, tra cui “She Is The Music” e “We Are Moving the Needle”, organizzazioni senza scopo di lucro che supportano le donne nell'industria musicale . Nonostante ciò, il pacchetto tutto al femminile ha creato polemiche in rete - soprattutto tra i conservatori - e sui social.Questa è la prima volta che le M&M marroni e verdi vengono presentate insieme da quando un tweet virale del 2015 fece circolare voci secondo cui erano una coppia lesbica. Il tweet conteneva una foto delleche si tenevano per mano sulla spiaggia, pubblicata appena due giorni dopo che la Corte Suprema aveva effettivamente legalizzato il matrimonio gay . Ora, Mars afferma che la loro relazione si basa sul fatto che le due “”.Insieme a Brown e Green c’è anche Purple, il primo nuovo personaggio di M&M'S in un decennio, che ha debuttato nei mesi scorsi come prima testimonial M&M femminile, progettata per rappresentare l'inclusività . Secondo il marchio, Purple è unache rinuncia ai tacchi alti in favore degli stivali stringati ed è “eccentrica, sicura di sé e autentica”.Negli ultimi tempi, Mars ha rinnovato molto il marchio per restare al passo con i tempi, per inserirsi in “mondo più dinamico e progressista”. Dopo l’arrivo di Purple, infatti, tutti ihanno avuto un restyling che ha interessato in particolare leha abbandonato gli stivali per passare alle comode. Questo perché in passato il produttore era stato criticato per aver realizzato Green troppo sexy. Togliendo i tacchi, Mars vuole che l'M&M verde rappresenti l’empowerment femminile , “una donna forte e apprezzata per molto di più dei suoi stivali”. Tacchi più bassi anche per Brown per valorizzare “”. Passando ai ‘maschi’ del gruppo,desso hanno le scarpe con i lacci, mentre i lacci delle scarpe dinon sono più slegati. E le scarpe di, sebbene poco cambiate, assomigliano a ciò che, presidente di Mars Wrigley North America, ha descritto come “una brutta versione degli Uggs”.