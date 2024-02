Spiderman, chi è l'Uomo Ragno in ospedale che fa sorridere 1500 bambini l'anno: "Nato per fare questo"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐝𝐢𝐭𝐚 𝐒𝐩𝐢𝐝𝐞𝐫𝐌𝐚𝐧🕸 (@mattiavillardita)

Si chiama, ha ventinove anni e lavora come impiegato logistico portuale a Vado Ligure, in provincia di Savona. Ma quando si infila il costume e copre il suo volto con quellache, da generazioni, incanta e fa sognare migliaia di bambini in tutto il mondo, lui diventa Spiderman . E, come il vero supereroe della Marvel , anche Mattia dedica tutto il proprio tempo libero, specialmente dei bambini che riempiono i reparti ospedalieri della sua città, ma anche di tutti gli altri ospedali d'Italia. “Inizialmente, quando cinque anni fa ho iniziato questa mia attività di volontariato puro - racconta a- andavo a trovare solo i bambini dell'ospedale di Savona e di Genova. Ma presto le chiamate hanno cominciato ad arrivare anche dal resto della Penisola e ad oggi posso dire che non ci sia stato ospedale in cui Spiderman non si sia recato”.Ogni dettaglio della sua apparizione è studiato per rendere, dinanzi agli occhi increduli e appassionati dei suoi piccoli fan. “Quando la situazione lo consente, piuttosto che dalla porta. Nel corso degli anni passati nelle corsie ospedaliere a fianco dei bambini affetti dalle peggiori patologie , ho aumentato e migliorato le mie attività facendo esperienza. Cerco di portare stupore e distrazione all'interno di realtà grigie, tristi e noiose come le stanze degli ospedali. Ho sempre con me delle medaglie da donare ai miei piccoli amici, con l'immagine dell'uomo ragno e delle frasi legate all'amicizia, perché laè un premio per aver superato le fatiche di una giornata in ospedale e io sono onorato ogni volta che incontro gli occhi commossi ed emozionati di un bambino. Porto loro anche le, ossia t-shirt tutte bianche che coloreremo insieme con dei colori appositi. Per i miei piccoli e coraggiosi amici ho anche dei bei regali , che mi vengono donati da persone desiderose di contribuire alla mia missione”.Quando ha iniziato a vestire i panni di quello stesso supereroe che da piccolo lo aveva tanto fatto sognare, Mattia aveva solo ventiquattro anni, molti dei quali trascorsi a stretto contatto con la, a causa di tre: “Fino all'età di ventidue anni ho subito diversi, a cominciare da una brutta appendicite, già in peritonite, per colpa della quale stavo per morire. Avevo sette anni. Ricordo che proprio in una triste giornata ospedaliera guardavo fuori dalla finestra, con il mio fumetto di Spiderman nelle mani, e immaginavo che il mio supereroe sarebbe venuto a trovarmi. Ma non è mai arrivato. In seguito ho continuato la mia carriera di paziente per via di una patologia congenita che ha colpito l'arto destro inferiore, motivo per cui ho solo tre dita ad un piede e una gamba e più corta dell'altra di dieci centimetri. A questo problema ho ovviato con, subite tra i quattordici e i diciannove anni. Dopo di che, fino ai ventidue anni, i medici hanno dovuto occuparsi dell'altro mio problema, la semi paresi del nervo ulnare, che ha colpito ilmettendo fuori uso due dita della mano. Per finire, ho anche una malattia cronica intestinale chiamata Colite linfocitica microscopica, pronta a sfociare in un Morbo di Crohn alla prima occasione. Insomma, si può dire che anche la mia salute richieda un bel po' di dedizione”. Non c'è dubbio che, da Peter Parker, il giovane Mattia abbia ereditato anche l'ironia e la capacità di sdrammatizzare, oltre che l'altruismo e il coraggio.“Il merito è del volontariato , che mi riempie completamente. Da bambino volevo fare il calciatore, lo stuntman oppure il militare, come papà. Ma purtroppo, per ovvi motivi, non ci sono riuscito. Il calcio ho dovuto abbandonarlo perché, pur giocando con con un grosso rialzo nella scarpa, non reggevo i ritmi degli allenamenti. Diventare stuntman neanche a pensarci, secondo i miei dottori, e la carriera militare è stata stroncata sul nascere dal fatto che non superavo le visite mediche militari. Alla fine il destino ha scelto per me, e non poteva scegliere niente di meglio. Da quando ho iniziato a fare il volontario ci metto tutto me stesso, e posso dire di essere nato per diventare quello che sono”.“Non è semplice, perché il lavoro mi porta via energie fisiche e mentali. Al volontariato dedico tutto il mio tempo libero da cinque anni a questa parte, ma non sono un volontario ospedaliero. Faccio esperimenti sociali, diversifico, a volte vado nelle piazze indossando il mio costume per abbracciare semplicemente le persone”.“Oggi uso i social per raccontare le mie avventure , ma quando cinque anni fa ho cominciato non volevo assolutamente. Fu il primario della pediatria di Savona, Alberto Gaiero, a convincermi che avrei dovuto utilizzarli. Mi disse: 'Esci fuori dal guscio e racconta quello che stai vivendo, perché potresti invogliare altri giovani a seguire il tuo esempio'. Così, sui social racconto le mie esperienze da Spiderman, e le persone mi seguono e si sensibilizzano su varie tematiche che riesco a portare alla loro attenzione. Per esempio la carenza di donatori di sangue e di midollo tra i giovani, una vera emergenza sanitaria. Spero che, attraverso i miei appelli e le testimonianze che riporto, le persone diventino donatori di sangue o si iscrivano al registro dei donatori di midollo. Ma le realtà che hanno bisogno sono moltissime, dalla Croce Rossa ai bambini in ospedale, fino agli anziani nelle Rsa e così via”.“Le più frequenti sono stupore, meraviglia, pianti di gioia. Emozioni pazzesche che condividono con me e che rappresentano la benzina che mi fa andare avanti. Di mio ci metto la presenza e la delicatezza, perché il costume non è tutto e i bambini hanno bisogno di vivere un momento di distrazione e leggerezza. Spero che, crescendo, i miei piccoli amici capiscano perché sono andato a trovarli e diventino volontari a loro volta”.“È facile fare il conto: l'azienda per cui lavoro mi dona ogni anno 1.500 medaglie di Spiderman da consegnare ai bambini... e io le finisco tutte”.“No, nel senso che ormai riesco a coinvolgere anche il pubblico femminile, benché - si sa - le bambine prediligano le principesse . Ma io cerco di adattarmi al momento che viviamo insieme. Se vedo che un bambino ha paura gli faccio capire che sono lì per lui, che sono un amico su cui contare. Ma, generalmente, di reazioni avverse non ne capitano anche perché ho regali adatti anche alle signorine”.“Purtroppo in questi reparti non tutte le storie finiscono bene. Negli anni ho perso tanti piccoli amici. Posso chiamarli così perché la mia apparizione non si limita alla corsia: con alcune famiglie nascono amicizie che ci portano ad incontrarci anche fuori, per andare a mangiare insieme per esempio. E quando un bambino non ce la fa perdo un amico”.“Gli unici due bambini che mi hanno scoperto portano due nomi mitologici: Ettore e Achille. Il piccolo Ettore mi chiamava comunque “Spiderman nudo”, aveva 4 anni e oggi non c'è più. Achille grazie a Dio sta bene. Con loro ho imparato cosa siano la forza e il coraggio, nonostante le prove che la vita riserva. La mia speranza è quella di generare bei ricordi, per loro e per le loro famiglie, perché so bene cosa significhi trovarsi a vivere giornate ospedaliere infinite”.“Non esiste un numero di volte preciso, ma potremmo dire mediamente tre volte. Su Savona sono operativo h24. Se il primario mi chiama arrivo subito. Se invece a cercarmi sono ospedali più lontani, allora devo prendere ferie da lavoro. Ecco perché non vado in vacanza da tre anni, perché le ferie le assorbe tutte Spiderman. A cercarmi possono essere anche gli infermieri di un reparto o le famiglie stesse. Allora mando una richiesta formale all'Urp perché venga organizzata una giornata in struttura. Alla fine, mi reputo un freelance, un semplice volontario che ha ben inteso la propria missione”.“A metà gennaio presenterò ad Arezzo il mio libro Io e Spiderman (Salani Editore), uscito il 25 ottobre scorso. Una storia molto bella che racconta di tutte le mie avventure con i bambini e che ricostruisce il mio percorso di volontario. A fine gennaio invece andrò in Puglia per ritirare il Premio Donato Carbone per il sociale, e già che sarò lì visiterò il Centro Oncologico Nadia Toffa di Taranto”.