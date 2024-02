Ambiente, la parola più ricercate del 2022 è "crisi energetica". In Italia tutti preoccupati per la siccità

Tempeste invernali e incendi: il contrasto tra Germania e Francia

Temperature sopra la media: il record in negativo della Spagna

Paese che vai, ambiente che trovi! Anche quest’anno, gli esperti di Babbel - l’azienda per l’apprendimento delle lingue che offre lezioni live e su app – hanno proposto un viaggio nel tempo attraverso l’analisi di alcune delleche sta per volgere al termine. Naturalmente i temi legati all’ ambiente e alcome oramai da qualche anno, si posizionano al vertice della classifica, a significare un interesse sempre maggiore da parte dell’opinione pubblica verso questi temi.Non tutti sanno però che in ogni paese ci sono parole particolari che emergono, a seconda anche del tipo di emergenza che ci si trova a fronteggiare. In Italia per esempio, in cima alle preoccupazioni degli italiani c’è la parola siccità La siccità in Italia indica delle difficoltà che hanno contrassegnato soprattutto l’estate del 2022, particolarmente avara di precipitazioni. "Siccità" deriva dal latino siccus, 'secco', e indica lae, in generale, di umidità per un periodo di tempo prolungato. Naturale che sia stata particolarmente usata nell'anno che va a chiudersi, a causa dellae del rialzo delle temperature che hanno provocato, nell’estate del 2022, una penuria idrica senza precedenti nella penisola, con la portata del Po ai minimi storici, e con forti ripercussioni sull’ambiente e sull’ agricoltura . Senza contare gli effetti a medio e lungo termine e quindi il rischio di importanti alterazioni degli ecosistemi, con intere specie vegetali ed animali a rischio. In Germania invece la parola più usata è statain tedesco "Winterstürme". Durante la terza settimana di febbraio nel Paese teutonico, infatti, si sono registrate tre diverse tempeste da record, con venti fino a 145,8 chilometri orari e alluvioni: "Zeynep", "Ylenia" e "Antonia" (i nomi delle tempeste) che hanno comportato danni per un valore stimato di 1,4 miliardi di euro. In Francia a preoccupare sono stati gli, incendi. Con l'aumento delle temperature legato all'emergenza climatica, il 2022 è stato infatti un anno da record per i. Secondo i dati del Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (EFFIS), più di 48.000 ettari di foresta erano già andati in fiamme dall'inizio dell'anno a inizio agosto, facendo di "incendies" una delle parole più menzionate in Francia durante il periodo estivo.Infine, l’è l’espressione ambientale più usata in Spagna nel 2022. Non di rado collegata ad un neologismo come "ecoansiedad" (in italiano ' ecoansia '), ovvero la paura sviluppata in relazione ai disastri ambientali . Questo a causa del fatto che, nell’estate appena trascorsa, la penisola iberica ha vissuto la peggioredella sua storia, battendo il record con 42 giorni consecutivi di temperature al di sopra della media. La ecoansiedad è spesso accompagnata da alti livelli di stress , talvolta cronici, indotti dalla preoccupazione per il proprio futuro e per quello delle generazioni che verranno. Riverberi delle preoccupazioni legate all’ambiente li ritroviamo anche ai vertici assoluti della classifica delle parole più ricercate e usate nel 2022, dove al secondo posti si colloca "crisi energetica", subito dopoe prima di, che abbiamo visto essere prima in Italia, invece, si colloca al 9 posto assoluto.