"Darwin Day": sconfiggere i pregiudizi per preservare le specie. Una sfida per la conservazione

Il lupo

Il rinoceronte

Serpenti e pipistrelli

La lince

Lupi, serpenti, pipistrelli, rinoceronti bianchi, linci: cosa hanno in comune queste specie? Nulla. Se non il fatto di essere statidi superstizioni, paure ataviche e credenze popolari più o meno diffuse che, nei secoli, ne hanno messo a rischio la stessa sopravvivenza. A loro ildedica il, che si celebra ogni anno il 12 febbraio, in occasione dell’anniversario della nascita del naturalista padre della teoria dell’evoluzione ed ispiratore della scienza della conservazione. Tra i tanti meriti di Darwin infatti, oltre alla messa in discussione la visione antropocentrica del Pianeta, c’è infatti quello di averci illustrato e fatto capire come solo la scienza possa aiutarci a diffondere le corrette conoscenze, illuminando le tenebre della superstizione. E a vincere la sfida della conservazione grazie a tecnologie innovative e azioni coraggiose.Prendete il lupo , ad esempio: da sempre vittima diche lo hanno condannato alla persecuzione e alla caccia selvaggia, in Italia era giunto sull’orlo dell’estinzione negli anni ’70 del secolo scorso. Per fortuna, grazie alla scienza, al Wwf, al Parco Nazionale d’Abruzzo e ai primi studi scientifici, la sua, e molte delle credenze popolari sono state ribaltate, smentendo le leggende che lo dipingevano come specie sanguinaria, che oltre ad uccidere pecore al pascolo era solito anche assalire i bambini nel bosco. Grazie agli studi scientifici, si è capito come il lupo sia un predatore selvatico,altri, con il quale i pastori potevano convivere grazie ad alcuni accorgimenti, in quanto capace di predare bestiame domestico quando non custodito. È stata sempre la scienza a svelare anche la sua grande capacità di movimento edel tutto peculiare, che li avvicina addirittura al noi umani.Al(Ceratotherium simum cottoni) è andata addirittura peggio, tanto che, a causa della insensata e criminale caccia selvaggia, alimentata dalla, che nel mercato nero sono sempre richiesti per le loro presunte qualità terapeutiche ed afrodisiache. I bracconieri negli anni hanno fatto affari d’oro grazie ai prezzi elevatissimi e alle dimensioni della richiesta, fino a sterminare letteralmente l’intera popolazione di questo animale, che un tempo prosperava dal Congo fino alle savane di Kenya e Tanzania, ma la cui specie, già negli anni ’60, non arrivava a contare più di 2.000 individui. Negli anni scorsi restavano in vita solamente, madre e figlia,. Per fortuna le due sono state trasferite in una riserva naturale in Kenya, dove sono state sviluppate tecnologie avanzate di riproduzione assistita: campioni di sperma sono stati prelevati e accuratamente conservati prima che gli ultimi esemplari maschi morissero. Dopo molti tentativi, nell’agosto del 2019 gli scienziati sono riusciti a fecondare in vitro gli ovuli dalle ultime due femmine sopravvissute, Najin e Fatu.Simile al lupo è invece la storia deie deiin Italia: vipere, natrici, biacchi, cervoni e le diverse specie di chirottero che vivono nel nostro Paese sono state nei secoli perseguitate e uccise perché vittime dell’ignoranza e considerate. È stata la ricerca scientifica a mostrare il reale valore ecologico di questi animali. I serpenti sono stati dunque riconosciuti come importantidove vivono, mentre si è dimostrato che pipistrelli non sono avidi succhiatori di sangue, ma fondamentali aiutanti nele in particolare delle poco amate zanzare. Da loro dunque, nessun pericolo per l’uomo, nonostante le credenze secolari.Infine la(Lynx pardinus), in pratica la specie dia causa della progressiva riduzione dei conigli selvatici, che costituiscono il 90% della sua dieta, della persecuzione dell’uomo e della distruzione e frammentazione del suo habitat . Via via negli anni il numero delle linci si è talmente ridotto che, nel 2002, i primi censimenti hanno rilevato la presenza di appena 94 esemplari. Dal 2006, però, grazie allae la successiva reintroduzione di alcune linci in porzioni del suo areale storico in Andalusia, la tendenza verso l’estinzione si è decisamente invertita fino ad arrivare a più di 1.300 individui in natura.