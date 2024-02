Aleandro Baldi: "La cecità è nata con me ma non l'ho coltivata. La musica sì, con impegno e dedizione"

Ilsi celebra la, nota anche come Giornata internazionale dell’ alfabeto Braille e World Braille Day. Unper non vedenti , un codice che è stato realizzato da– nato proprio il 4 gennaio 1809 - nella prima metà del XIX secolo. Il sistema è basato sulla combinazione dipercepibili al tatto: molteplici possibili combinazioni, che possono corrispondere a lettere dell’alfabeto, numeri, segni di interpunzione, simboli matematici, informatici, musicali e chimici. In base agli ultimi dati dell’nel mondo ci sono almeno 2,2 miliardi di persone con un disturbo della vista ipovedenti o affette da cecità completa. In Italia, Italia ci sono circa 360.000 ciechi e oltre 1,5 milioni di ipovedenti ; di questi ultimi oltre il 60% ha un'età superiore a 50 anni. Sia la condizione di cieco sia di ipovedente sono delle disabilità visive che hanno ripercussioni sulla capacità di compiere azioni e attività in modo autonomo. C’è, però, chi ha sempre “guardato oltre” nonostante sia nato senza vedere E’ il caso di(63 anni) cantautore di successo nato a Greve in Chianti (in provincia di Firenze), dove tutt’ora vive. Diplomato nel 2010 in chitarra classica, è stato scoperto danegli anni Ottanta. E’ arrivato al successo nel 1992 vincendo, nella categoria Nuove Proposte, il Festival di Sanremo con la sua, in coppia con Francesca Alotta. La canzone è stata poi tradotta in spagnolo e cantata da Jennifer Lopez e Marc Anthony. Nel 1994 vince ancora il Festival di Sanremo con, questa volta nella categoria Campioni. L’artista ilsarà ospite del programma Rai Oggi è un altro giorno didove presenterà il nuovo brano dal titolo“Sì, Non mi serve a niente anticipa un album in uscita. E’ un brano che parla della semplicità dei sentimenti e dell’essere. Racconta quello che abbiamo dentro di noi e nasce proprio dalla ricerca della semplicità che mi caratterizza”.“Riuscire a fare le cose senza ritocchi, così come vengono. E questo vale nella musica e in tutti gli altri ambiti della vita”.“Non per me. La cecità è nata con me ma non l’ho coltivata: ho sempre pensato di non essere cieco, almeno di mente. Infatti sono estremamente curioso, dinamico e non mi piace piangermi addosso. Invece della cecità ho coltivato la musica, la mia grande passione ”.“No, è la musica che è arrivata a me . Mi sono appassionato fin da bambino e piano piano ho iniziato a studiare, a impegnarmi seriamente. E tutt’ora continuo a farlo perché, come si dice, gli esami non finiscono mai. E, infatti, mi sono diplomato in chitarra da ‘grande’, nel 2010”.“E’ il mio modo di esprimermi”.“Tutta la bella musica. Per esempio il nuovo album di Francesco Guccini, Canzoni da intorto. Lo trovo molto originale e musicale”.“Ci sono tanti rapper interessanti, ma quel genere non è tra i miei preferiti: fare rapper è un po’ come giocare a calcio con le mani”.“Alcuni belli e altri meno belli. Ovviamente tra i primi ci metto le vittorie. Mi ricordo una partecipazione, non andò proprio bene, ma l’affetto e la vicinanza di un’amica mi fecero capire il valore della vera amicizia”.“Ora non è tra le mie priorità ma se mi chiamano ci vado: quel palco è una vetrina importante per proporsi e proporre le proprie canzoni. Oggi, comunque, mi interessa solo fare musica e la musica non ha tempo o luogo”.“Sì, grazie a un progetto del Comune di Greve in Chianti, insegno ai bambini delle scuole elementari. Per me è un grande privilegio. Il mio obiettivo è farsì che la musica entri dentro all'anima e diventai parte delle persone, anche a chi non per forza farà il cantante o il musicista da grande. La musica, poi, è un tramite per tirare fuori emozioni e rafforzare i rapporti umani. Io lo vedo con questi ragazzini che durante le nostre lezioni riescono a confidarsi molto più che con gli insegnanti”.“Sarà diverso rispetto al passato, non 12 canzoni ma sette tracce tra cui una riedizione di Non amarmi cantata dal trio tutto al femminile La Dolce Vita, Giada Mercandelli, Martina Barani e Jade Tripaldi. Tra le altre canzoni, ci sono Il tuo nonno, un messaggio universale ai nipoti, e Zi’ Nicola, ispirata a un animatore di nome Nicola che lavora nelle case di riposo”.