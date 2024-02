Ballando con le stelle, prima finale con una coppia gay. Iva Zanicchi: "Se vinco mi metto in bikini"

La coppia omosessuale

L’infortunato Garko

Dichiarazione choc di Iva Zanicchi

Rosanna Banfi e il tumore al seno

Alessandro Egger e il rapporto tormentato con la famiglia

L’infanzia difficile di Ema Stokholma

Alla primadi Ballando con le stelle 2022 c’è anche la coppia tutta al maschile composta dall’ ex nuotatore Alex Di Giorgio e dal ballerino Moreno Porcu , in prima serata (ore 20,35) su Raiuno, va in onda la penultima puntata del dance show condotto da Milly Carlucci : una serata ad alta tensione visto che si scelgono le coppie chesi giocheranno, senza esclusione di colpi, ladi Ballando con le stelle 2022.La puntata del 17 dicembre, dunque, vede in ‘ballo’ leancora in gara (Iva Zanicchi – Samuel Peron, Rosanna Banfi – Simone Casula, Ema Stokholma – Angelo Madonia, Gabriel Garko – Giada Lini, Alex Di Giorgio – Moreno Porcu, Alessandro Egger – Tove Villfor) e una delle coppie precedentemente eliminata ha la posibilità di rientrare in gioco tramite la staffetta del ripescaggio. Si giocano lale coppie composte da Marta Flavi – Simone Arena, Giampiero Mughini – Veera Kinnunen, Paola Barale – Roly Maden, Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca, Dario Cassini – Lucrezia Lando, Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina.A giudicare i balli, come sempre, lacomposta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli e il pubblico da casa attraverso i canali social dello show, arricchito per la prima finale dal cast della soap opera “” e l’attrice(al posto dell’annunciata ospite Francesca Chillemi, out a causa del Covid).L’ex nuotatore Alex Di Giorgio e il ballerinosono la prima coppia gay della storia del programma arrivato alla 17esima edizione. E’ stato lo stesso atleta a chiedere di poter danzare con un compagno omosessuale che avesse la sua stessa sensibilità, lo stesso vissuto, con l’idea di poter raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro orientamento. E il 32enne che in passato ha rappresentato l’Italia ai Giochi Olimpici, ha raccontato nel corso delle puntate il suo coming out . Se nella famiglia ha trovato un rifugio sicuro, altrettanto non si può dire nel mondo del nuoto, una realtà dove non si è sentito accettato.Nel corso delle puntate i due uomini hanno piano piano creato un’intesa, fondamentale per una, e passo dopo passo (di danza) sono arrivati fino alla prima finale. Dopo la semifinale del 2 dicembre, il maestro Porcu ha mandato via social unal nuotatore: “Si è aggiunto un altro pezzetto del nostro puzzle magico e questo è stato possibile grazie a tutto l’amore che riceviamo tutti i giorni”. Poi, rivolgendosi direttamente al compagno di ballo, dice: “A te Ale… posso solo dire che quei bellissimi cerchi che hai tatuati sulla pelle, io non li attribuisco solo al campione di nuoto che tutti conoscono…ma sono, per me, quelli di un… un campione che ce l’ha fatta e che porta con sé la costante voglia di far riflettere a chi non si rende conto di quanto sia importante. Con te riesco ad esprimere cose che avevo bisogno di dire da anni. Mi sento fortunato. Grazie”., indiscusso sex symbol italiano che ha fatto il suo coming out in diretta tv (al Grande Fratello Vip 5, nella puntata del 25 settembre 2020), durante “Ballando” ha dimostrato di avere un grande talento per la danza e di essere, danzando con un braccio solo in coppia con Giada Lini. Per tutti è lui il vincitore di questa edizione. Alla prima finale arriva reduce di un nuovo infortunio. “Questo programma è un grande romanzo a capitoli. Durante l'allenamento il nostro amatissimo Gabriel ha subito un infortunio” dice la Carlucci in un video pubblicato sui profili social. L’attore si era già infortunato ale per questo ha ballato con unper più puntate, prima e dopo essere stato operato. “Il suo stato d'animo è combattivo come sempre. Ci sarà delle modalità in cui riuscirà ad essere in pista” spiega la conduttrice rassicurando i fan di Garko.Protagonista (nel bene e nel male) della 17esima edizione di “Ballando” èche fa coppia con Samuel Peron.con i suoi 82 anni e doti danzanti non proprio perfette, ha tenuto banco fin dalle prime puntate creando più di una polemica (anche se il top delle polemiche è il caso di Montesano ). Accusata dalla giurata Selvaggia Lucarelli – a cui nelle prime puntate arrivò a dare della poco di buono – “di buttarla in caciara” raccontando barzellette, “sessiste” e “squallide”, la Zanicchi ha scelto comunque di puntare tutto sulla sua verve e la sua simpatia conquistando l’attenzione del pubblico. E alla vigilia della prima semifinale fa una dichiarazione choc: “”. E sottolinea: “”.Tra un giro di pista e l’altro,, figlia di Lino, non solo ha dimostrato di avere talento per il ballo (fa coppia con, ndr) ma ha anche fatto capire di essere una. La donna, infatti, ha vinto la battaglia contro il tumore al seno . Nel 2009 l’attrice si era accorta di una pallina dura nel seno destro e aveva fatto la mammografia. Il responso era stato una doccia fredda: quella pallina era un nodulo e andava rimossa subito. “Nodulo è una parola che non si capisce all'inizio. Che roba è? I medici non si sbilanciano, non ti dicono che forse hai il cancro. Come non ti dicono tutto quello che ti può succedere quando fai la chemio. Da una parte forse è un bene, ma la verità è che. A me lo ha raccontato la signora che fa le parrucche . 'Conta diciotto' mi ha detto. E così è stato: dopo diciotto giorni via i capelli” ha ricordato la Banfi durante il programma., modello e attore italo-serbo, che fa coppia con, è noto per la pubblicità delle barrette Kinder. E presto, come ha svelato alla vigilia della prima finale dello show della Carlucci. Il suo percorso a “Ballando” è stato inevitabilmente segnato dal racconto sui rapporti con la famiglia. Il modello ha, infatti, raccontato di essere stato, versione ampiamente contrastata dalla madre. “. Credo che mia mamma abbia scelto di fare una vita senza di me e io l’abbia accettato. Il mio dolore più grande è che sento di non essere mai stato accettato da chi mi ha dato la vita, da chi mi ha voluto, e credo che quando nasci sia un dono, a prescindere, e io credo di non aver fatto mai niente di male” le parole del concorrente.La dj e speaker radiofonica dai capelli rosa,a "Ballando con le stelle 2022" ha trovato l’amore. Tra lei e il suo maestroè nato un feeling che va oltre la pista da ballo. “Angelo è una persona seria, sto imparando a conoscerlo e a capire che posso anche espormi.” racconta la speaker che ha difficoltà a lasciarsi andare a causa della sua infanzia difficile . Stokholma, nome d'arte di, è figlia un italiano, tornato in patria prima della sua nascita, così è cresciuta con la madre e il fratello. Ma a 15 anni è scappata di casa ed è venuta in Italia dove ha iniziato la sua carriera da modella. Ha lasciato la casa perché, come ha raccontato più volte, è stata, sia fisiche che verbali, inflittele dalla madre.