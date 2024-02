Chi è R’Bonney Gabriel, la Miss Universo 2023 che insegna cucito alle vittime di violenze

Aiutare le donne in difficoltà e difendere l'ambiente

Obiettivi del concorso: sconfiggere pregiudizi e stereotipi

Ilnon smette di stupire. Ad incantare il pubblico, da varie edizioni a questa parte, non c’è solo la bellezza delle partecipanti, ma anche la loro, ilche portano in passerella, e cosaL’edizione di quest’anno – la- è stata speciale per tanti motivi. Innanzitutto per aver permesso, per la prima volta in assoluto, a madri e mogli di competere per il titolo. E poi l’organizzazione del concorso, opera della nuova proprietà, il Jjn Global Group Pcl, diche è magnate e attivista trans . Ma soprattutto per la vincitrice di Miss Universo, la 28enne, originaria di Houston, che è stata la prima filippino-americana ad aver vinto l’ambitissima corona di Miss Usa. Ma c’è di più: la più bella del mondo non è solo modella, ma anche stilista e insegnante di cucito per le donne vittime di violenza domestica e per le sopravvissute alla tratta di essere umani . “Il mio lavoro – ha dichiarato - è orientato non solo nell’aiuto delle donne in difficoltà, ma anche alla difesa dell’ambiente. E lo dico perché è molto importante investire nella nostra comunità e negli altri”.Miss Universo, che sostiene le altre donne ad uscire da situazioni di difficoltà insegnando loro un mestiere, ha deciso di prestare il proprio volto anche a una campagna sulla difesa dellaMa c’è di più: durante il concorso R’Bonney Gabriel ha cercato anche di infrangere il tabù dell'età per le concorrenti: lei si è iscritta avendo 28 anni, età massima per partecipare, non ritenendolo però giusto. "Vorrei che l’ età per poter competere aumentasse perché, come donna,che essa. Non è domani, non è ieri: il tempo è adesso".R’Bonney Gabriel è stata incoronata più bella del mondo il 14 gennaio a New Orleans, primeggiando sulleche provenivano da altrettanti Paesi. A rappresentare l'Italia c’era la 24enne trentina. Al secondo e al terzo posto si sono classificate rispettivamente Amanda Dudamel, originaria del Venezuela, e Andreína Martínez, originaria dalla Repubblica Dominicana.La vittoria della 28enne segna dunque una nuova tappa del concorso di bellezza, che da tempo è impegnato anche nel segno dell’cercando di sconfiggere pregiudizi e stereotipi . Basti pensare che la candidata a Miss Universo del Bhutan si è dichiarata lesbica facendo coming out mentre la transessuale Angela Ponce, sempre allo stesso concorso, ha sfilato rappresentando la Spagna. Un cambio di paradigma all’insegna dell’inclusione che già si è fatto concreto nelquando Mikayla Holmgeen è stata la prima miss con sindrome di down ad essere ammessa a un concorso di bellezza. Più di recente, Miss Universo 2021 ha visto Harnaaz Sandhu, attrice e modella indiana, oltre che attivista per l’ambiente, cercare di diffondere quanto più possibile, anche grazie alla popolarità del concorso, la consapevolezza sulla gestione dei rifiuti e il rispetto dell’ambiente.