Dal massacro del Circeo alla scomparsa di Emanuela Orlandi: la cronaca italiana diventa serie tv

Uno dei casi dipiù spiazzanti della storia italiana come ile uno degli episodi più misteriosi degli ultimi anni come la scomparsa di. Due storie vere che hanno al centro vittime donne . Due casi che adesso sono serie televisive. “” è il titolo della miniserie indisponibile sulla piattaforma, prodotta da Cattleya, in collaborazione con Rai Fiction, Vis e Paramount+, ideata da Flaminia Gressi per la regia di Andrea Molaioli; “”, invece, è la docu-serie in quattro episodi, prodotta dalla società televisiva inglese Raw, disponibile dalsu, scritta e diretta da, vincitore di un Emmy per la docu-serie “Don't f**k with cats: hunting an internet killer”.Il massacro del Circeo (detto anche) è un caso diavvenuto nel comune italiano di San Felice Circeo, provincia di Latina (sul litorale pontino, nella zona dell’omonimo promontorio sul mar Tirreno) tra il. Le vittime furono due giovani amiche, Donatella Colasanti (Roma, 1958-2005) e(Roma, 1956-1975), che furono attirate con l’inganno dain una villa di proprietà della famiglia di quest'ultimo, col pretesto di una festa, e qui torturate fino a provocare la morte di una di loro, Rosaria.Nella serie “Circeo” il tema è, dunque, il feroce caso di rapimento che portò all' omicidio di Rosaria Lopez (interpretata da) e al ritrovamento di Donatella Colasanti (che ha il volto di), vicenda vista attraverso lo sguardo di un, l’avvocato Teresa Capogrossi, interpretata dall'attriceNella serie, le due adolescenti piene di vita e di sogni si preparano per uscire con dei ragazzi della ‘Roma bene’, da poco conosciuti. Con loro vanno a una festa al mare, una gita che si trasforma in un incubo: violentate per ore in una villa al Circeo. Le ragazze vengono poi rinchiuse nelperché credute morte. La mattina del, i giornali, le televisioni, le radio aprono tutti con la stessa notizia: in un’auto a viale Pola sono state trovat. Una è morta, l’altra è viva. Il processo che ne segue viene raccontato quotidianamente dai media e le donne da ogni angolo del Paese si presentano alper sostenere Donatella e assicurarsi che gli assassini siano condannati all’ergastolo. Donatella da quel momento diventa “”, simbolo del movimento femminista . In ballo, infatti, non c'è soltanto il desiderio di farla pagare ai suoi aguzzini e agli assassini di Rosaria, ma ci sono anche i diritti di tutte le donne : cambiare la legge e la mentalità di un Paese in cui lo, ma un’offesa alla pubblica morale. A difendere Donatella c’è Teresa Capogrossi, giovane e ambiziosa avvocatessa che lavora prima per il noto penalista Fausto Tarsitano (Enrico Ianniello) e poi per(Pia Lanciotti), l’“avvocato delle donne”, impegnata in prima linea per la riforma della legge sulla violenza sessuale La sparizione di, una ragazza di 15 anni, è avvenuta a Roma il. In poco tempo, il fatto divenne uno degli episodidella storia italiana e vaticana, che coinvolse lo stesso Stato Vaticano , lo Stato Italiano, l’Istituto per le opere di religione, il Banco Ambrosiano e i servizi segreti di diversi Stati, nonché la Banda della Magliana e alcune organizzazioni terroristiche internazionali. Alla scomparsa di Emanuela fu collegata la quasi contemporanea, Mirella Gregori, scomparsa il 7 maggio 1983 e anche lei mai più ritrovata. A tutt’oggi i due casi restano irrisolti.In anni e anni di indagini, testimonianze, ricostruzioni e storie strampalate sono nate, alcune seguite dalla, altre cadute nel nulla solo per poi riaffiorare. Sono state fattee il nuovo documentario cerca di fare chiarezza.La docu-serie “” racconta, infatti, in modo dettagliato la storia della scomparsa della “” (chiamata così per la foto sui manifesti che hanno tappezzato Roma dopo la sua scomparsa) attraversocon la famiglia Orlandi (in primis al fratello Pietro) e con. Il documentario, con la partecipazione del giornalista investigativo Andrea Purgatori che ha seguito il caso fin dall’inizio, ricostruisce ile si focalizza sulla cosiddetta. Il nuovo ‘segreto’ che indaga “Vatican Girl” ruota attorno all’di un altissimo prelato, che avrebbe approcciato la ragazza all’interno delle Mura vaticane e “turbato moltissimo Emanuela proprio alla vigilia della sua scomparsa” come spiega il giornalista. Un'ipotesi di pedofilia, quindi, o forse, ancora una volta, una pista che si dirama aprendo mille nuovi interrogativi, mentre il tempo continua a passare senza risposte.