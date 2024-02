Grammy Awards: Beyoncé nella storia, il premio alla cantante trans e l'omaggio all'inno delle proteste in Iran

Beyoncé la più premiata nella storia dei Grammy

Harry Styles vince il premio per l'album dell'anno

Kim Petras e l'orgoglio transgender nella musica

Sorprese e conferme. Trevor Noah: la "musica per unire oltre le differenze"

Dai record alle prime volte all'attualità, la 65esima edizione dei Grammy Awards non delude quanto a sorprese. Domenica 5 febbraio, in una serata sfavillante a Los Angeles, la cerimonia dell'Oscare della musica della Recording Academy ha fatto entusiasmare sia per i big presenti sia per i riconoscimenti assegnati. Intanto ad essere simbolicamente premiate sono state le donne e i manifestanti contro la dittatura della Repubblica Islamica: "", l'inno delle proteste in Iran, ha vinto infatti il primo Grammy per lanel mondo. Ad annunciarlo dal palco è stata nientemeno che la first lady americana Jill Biden.L'autore, il 25enne, era praticamente sconosciuto quando è stato eliminato dalla versione iraniana di American Idol, ma la sua canzone è diventata un simbolo delle proteste degli ultimi mesi in Iran evocando sentimenti di dolore, rabbia, speranza e desiderio di cambiamento. Hajipour vive nel Paese in rivolta ed è stato arrestato dopo che proprio questo brano, a settembre, è diventata virale generando oltre 40 milioni di click sul web in 48 ore.Ma le sorprese non si fermano qui e stupire è stata ancora una volta lei, Queen B. Beyoncé è infatti diventata l'artista più premiata nella storia degli Oscar della musica, cone 88 nomination. La 41enne, arrivata in ritardo alla cerimonia perché bloccata nel traffico, porta a casa quattro premi: Best Dance/Electronic Recording per "Break My Soul", Best/Dance Electronic Album per "Renaissance", Best Traditional R&B Performance per "Plastic Off the Sofa" e Best R&B Song per "Cuff it". "Sto cercando di non essere eccessivamente sentimentale - ha detto la cantante sul palco dopo ha ritirato il premio per l'album dance/elettronico -. Vorrei provare a godermi questa serata". Beyoncé ha voluto ancheal suo "bellissimo marito" Jay-Z e alla "per il loro amore e per aver inventato questo genere (musicale)". Per la cantante, seduta tra i vip della Crypto.com Arena (l'ex Staples Center) trasformata in bistrò, è stata comunque una serata agrodolce: con tre vittorie ancora prima che cominciasse la diretta da Los Angeles e altre due durante la trasmissione sulla Cbs, Queen B si è confermata la regina dei Grammy Awards, e con uno in più del primato precedente detenuto fino a oggi dal direttore d'orchestra Georg Solti, morto nel 1997, svetta sul gradino più alto tra gli artisti di tutti i tempi. Ma allo stesso tempo l'interprete di "Halo" è stata, per l'ennesima volta,. È la quarta volta che Beyoncè perde l'album dell'anno e l'averla relegata - per così dire - tra i riconoscimenti marginali, oggi come in passato, ha provocato polemiche. Lei, del resto, come ha detto Lizzo rendendole omaggio dal palcoscenico, "".E se di premi di rilievo si parla non si può non citare Harry Styles , che con "Harry's House" si porta a casa il. Il premio è il più prestigioso tra gli Oscar della musica. "Sono stato molto, molto motivato da tutti gli artisti presenti in questa categoria insieme a me", ha detto il cantante superando proprio Beyoncé e un altro mostro sacro dei premi, Adele . "Penso che in occasioni come quella di stasera sia così importante ricordare che non esiste di meglio nella musica... questo non accade spesso a persone come me". L'ex One Direction ha vinto anche il premio per il miglior album vocale pop mentre ad Adele è andato il premio per lacon "Easy on Me", il suo sedicesimo Grammy fino ad oggi. "Non vedevo l'ora di partecipare a questa serata", ha detto all'inizio di un breve ma emozionante discorso di accettazione che l'ha vista commuoversi quando ha parlato di suo figlio.è diventata invece la, portando a casa il premio per la migliore performance di un duo/gruppo pop insieme a Sam Smith per la loro canzone "Unholy". "Voglio ringraziare tutte le leggende transgender che mi hanno preceduto", ha detto Petras, prima di rendere omaggio alla compianta cantante Sophie, dicendo che la sua "ispirazione sarà per sempre nella mia musica". Madonna ha introdotto una performance di Petras e Smith nel corso della serata, dicendo: "Se vi definiscono sconvolgenti, scandalosi, fastidiosi, problematici, provocatori o pericolosi,".Ancora, serata amara per i Maneskin , rimasti a bocca asciutta dopo che la cantante jazzha vinto il Grammy per il. La band romana era in lizza e considerata tra i favoriti tra i dieci candidati al riconoscimento, uno dei quattro più importanti della serata. Gli altri due premi di rilievo sono andati a Lizzo per la registrazione dell'anno con "About Damn Time", che ha dichiarato: "È una cosa inaspettata. Voglio dedicare questo premio a Prince. Quando l'abbiamo perso, ho deciso di dedicare la mia vita a fare musica positiva", rendendo omaggio anch a Beyoncé per averle cambiato la vita; e, di nuovo a sorpresa, alla 73enneper aver scritto la canzone dell'anno, "Just Like That", un brano folk tradizionale su un trapianto di cuore: "Sono così sorpresa che non so cosa dire", ha affermato prima di rendere omaggio al suo amico e ispiratore John Prine. "Grazie mille, sono profondamente onorata". Viola Davis , con l'audio-libro del suo memoir "Finding Me", è entrata nell'esclusivo club degli. L'edizione 2023 dei premi ha reso omaggio con un tributo di 12 minuti - curato da Questlove - all' hip hop , un genere finora secondo molti trascurato ai Grammy. Il nuovo riconoscimento, volto a celebrare gli artisti che hanno dato un contributo importante alla musica nera e intitolato "Dr Dre global impact award" è stato assegnato allo stesso Dr Dre nell'anno in cui ricorre il 50° anniversario dell'hip-hop. La cerimonia è tornata a Los Angeles dopo essersi spostata a Las Vegas l'anno scorso a causa dell'aumento dei tassi di Covid in città. Il conduttore Trevor Noah ha celebrato la. "La musica non è solo l'armonia dei suoni, ma l'armonia degli esseri umani", ha detto. L'ha definita un mezzo per "rifiutare la divisione per trovare momenti di gioia". La serata è stata inaugurata da un'energica esibizione dei Bad Bunny, che ha visto protagonisti personaggi come Jack Harlow e Taylor Swift, che ha vinto il premio per il miglior video musicale per All Too Well: The Short Film.