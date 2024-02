Sanremo, Levante canta la depressione post parto. Condizione che affligge fino al 12% delle neomamme

Depressione post parto: ne soffre il 12% delle neomamme

Levante tra musica e cinema

canta la depressione post partum, condizione che affligge fino al 12% delle neomamme. L'artista si esibirà oggi,, durante la seconda serata della kermesse. Tra i 28 artisti in gara alla 73esima edizione del festival di Sanremo, in corso aldella Città dei fiori, fino all’11 febbraio, figura anche Levante, pseudonimo di, nata a Caltagirone il 23 maggio 1987. Cantautrice, performer, icona di stile,di successo per pubblico e critica,, live espressione di potenza ed energia, Levante torna per la seconda volta al f estival di Sanremo con il brano “”, primo inedito del nuovo album “” in uscita il 17 febbraio. Durante la serata delle cover di venerdì 10 febbraio, l’artista 35enne si esibirà in “”, il brano di culto di Vasco Rossi che uscì esattamente 30 fa (il 15 febbraio 1983) e sarà accompagnata al piano daCome spiega la stessa artista, “Vivo” “è il racconto di una rinascita dopo, che per me è stato il post parto. Oscillando tracostantemente opposti di gioia e scoramento, ho desiderato”. Il brano è, quindi, un’altalena di emozioni vissute. “La luce della bellezza di aver messo al mondo una vita, la tristezza di non riconoscermi più , l’impazzimento degli ormoni e il desiderio di riappropriarmi del corpo” spiega Levante.Al centro del brano “c'è l'ambizione di, in un elenco serrato di sensazioni e desideri, che raggiunge il culmine in un grido liberatorio carico di tensione vitale” aggiunge Levante che il 13 febbraio 2022 è diventata mamma per la prima volta della piccola, avuta dal compagno, l’avvocato siciliano. “Riappropriarsi di mente e corpo, avere la sensazione di poterli ancora amare, nonostante la trasformazione repentina, e gioirne, significa” dice Levante che da neomamma apprensiva si è portata a Sanremo la piccola: “La porterò in spiaggia ma la terrò lontana dai riflettori”.Con “Vivo” Levante parta sul palco di Sanremo un tema molto delicato e spesso sottovalutato. L’artista, cantando il suo stato d’animo e il suo malessere dopo aver dato alla luce la, racconta la storia di tante donne. La depressione post parto è un argomento che fa discutere perché legato allo stereotipo della “mamma perfetta ”: un concetto che il dibattito pubblico tende a proporre come unica interpretazione della maternità ma che è in realtà dannoso per ildella donna e del bambino. “Approfittiamo del faro acceso da Levante affinché le mamme che stanno attraversando una depressione post partum possano riconoscersi e” sostiene Alessandra Bellasio , ostetrica e divulgatrice sanitaria su unimamma.it . E aggiunge: “È un'occasione perla società e per ammettere la nocività dell’incompleta narrazione della, spesso descritta solo come un momento di gioia assoluta e incondizionata”.Secondo le statistiche, continua Bellasio “delle neomamme soffre di depressione post partum. Il dato allarmante è cheperché i sintomi vengonodalle stesse mamme e dalle persone loro intorno”. La depressione post partum è una condizione spessoper i non esperti che può manifestarsi attraverso tristezza, irritabilità, stanchezza, difficoltà ad addormentarsi o sonno prolungato, difficoltà a prendere decisioni, inclinazione al pianto frequente. “È fondamentale, dunque,durante la gravidanza e, in caso di sospetto, affidarsi agli specialisti per diagnosticare il disturbo e somministrare unappropriato” sostiene l’esperta. E prosegue: “È noto, infatti, che la depressione, i cui effetti possono pregiudicare il benessere psicofisico della donna e del bambino, sia un. Ancora una volta è necessario sottolineare l'importanza della rete attorno alla neomamma per un'esperienza sicura e salutare della gravidanza e della maternità ”.Il disco “”, in uscita il 17 febbraio, contiene 10 brani cheattraverso gli aspetti sensoriali, attraverso il corpo. Si allontanano dalla dimensione più impalpabile dello scorso album “Magmamemoria” (certificato disco d'oro) per entrare in una. Ma le novità non terminano qui:si esibirà per la prima volta all'Arena di Verona. Si potrà vedere Levante anche al cinema:uscirà nelle sale il film “” di Pilar Fogliati , al debutto da regista, ritratto affettuoso e ironico di quattro giovani ragazze molto diverse tra loro che, con le loro insicurezze, paure e desideri, cercano di farsi largo nel mondo. Lesono firmate da Levante che ha curato l'intera colonna sonora ed è presente anche nella pellicola con un