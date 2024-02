Serena Rossi e la maternità: "Se sei single o omosessuale, l'unica soluzione è l'Arcangelo Gabriele"

“Siamo in un Paese in cui la procreazione assistita solo per le coppie eterosessuali. Quindi se sei single o se sei omosessuale , forse l'è davvero l'unica possibilità che c'è se vuoi diventare mamma a un certo punto”. Parola di(37 anni), l’attrice napoletana protagonista di “”, la nuova commedia Sky Original, diretta da Paola Randi che affronta con toni leggeri il delicato tema della maternità e della libera scelta Il film, disponibile dalsu Sky Cinema (e in streaming su now) vede l’attrice nei panni di Marta, “una donna, una regista teatrale che a fatica nella sua vita ha cercato di affermarsi. Finalmente sta per debuttare con l’Amleto in un teatro molto importante. Non ha un compagno, ha tantissimi amici, non ha figli, è sola e sta bene così. E proprio la sera del suo 40esimo compleanno le arriva a casa l'” racconta Rossi durante l’intervista a “Stories” su Sky (nella puntata in onda il 23 dicembre alle 21 su Sky TG24).“Con questo film racconto la, e sono felice di averlo fatto in un momento in cui in Afghanistan le donne non possono andare all'università e in Iran se ti togli il velo ti ammazzano” dice sempre Rossi che sul tema della maternità la pensa così: “. Credo fermamente nella libera scelta di ognuno di noi. Io non ci pensavo ma in una relazione molto forte e molto stabile mi è venuto naturale”.L’attrice dal 2008 è legata sentimentalmente al collega, conosciuto sul set di “Un posto al sole”, con cui ha avuto un figlio nel 2016, Diego. “Un figlio è sempre un dono. Purtroppo le donne che lavorano e che sono anche mamme fanno più fatica . Spesso sento storie di donne che sono state propriooppure che sono state licenziate quando hanno detto di essere incinta . Anche a me l'avevano sconsigliato per la mia carriera che era in crescita.. Devo dire che da quando è arrivato Diego il mio percorso ha preso decisamente il volo” dice Rossi. E, a proposito del figlio, sicuramente sarà tra gli spettatori di “Beata te”. “Farò vedere il film a mio figlio, perché voglio chenel loro essere libere, imperfette forse, ma libere” aggiunge l’attrice ricordando che “il nostro mestiere a volte può servire a portare le persone a riflettere anche su