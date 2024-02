Da icona del calcio canadese a clochard: la storia dell'ex difensore Paul John James

Da icona del calcio canadese a clochard . E’ la storia di, l’ex calciatore canadese di origine gallese, oggi 59enne, tra i grandidella Nazionale del Canada negli anni Ottanta con la quale ha partecipato alle Olimpiadi del 1984, ha vinto il campionato Concacaf nel 1985 e ha preso parte alin quella che fino alla recentissima Coppa del Mondo di Qatar 2022 era stata l'unica apparizione nella rassegna iridata per il Paese nordamericano. Oggi è possibile incrociarlo per le, come racconta il “Daily Mail Sport”: l’ex calciatore , che si ripara dal freddo con una, tende il suo cappello rosso di lana e un uomo in giacca e cravatta lascia cadere tre monete, un altro passante gli compra un caffè. In tanti si fermano per fargli una piccola elemosina ma forse non tutti lo riconoscono.James è stato uno dei calciatori del Galles e del Canada. È nato al’11 novembre 1963 ed è cresciuto nella fattoria dei suoi genitori prima che la famiglia si trasferisse a Toronto nel 1980. Ha vestito la maglia della nazionale delcomprese le tre gare ai Mondiali nelle quali si è trovato a marcare fenomeni del calibro di. In Messico, con la maglia delha conquistato il titolo nazionale nel 1986. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, l’ex difensore ha intrapreso la carriera da allenatore (dal 1989). Ha allenato l’del Canada vincento il titolo Concacaf, mentre con la squadra maschile Under 20 è arrivato alla Coppa del Mondo. E’ stato anche ilnel 2010. Quella è stata la suanel mondo del calcio. In Galles il suo volto campeggia a fianco di altrecome il vincitore del Tour de France Geraint Thomas, l'ultima bandiera della nazionale gallese Gareth Bale e il campionissimo di rugby Sam Warburton nel “Wall of fame” della Whitchurch High School di Cardiff.Nonostante ciò oggi è un senzatetto che girovaga per Londra e vive di elemosina (parola a cui lui preferisce “”). È disoccupato da 13 anni e, racconta ancora il “Daily Mail Sport”. È tornato nel Regno Unito dal Canada poco prima della pandemia. L’ex calciatore sostiene di aver subito discriminazioni nel Paese nordmaericano per la sua dipendenza da droghe . Ha fumato cocaina per la prima volta nel 1998 e per il decennio successivo ha sviluppato, come James esorta tutti a descriverlo, un problema di uso di sostanze. Il peggioramento delle sue condizioni mentali a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti hanno fatto sì che perdesse il suo posto di allenatore allacon cui ha intrapreso una lunga battaglia legale che lo ha però visto uscire sconfitto. Visto il disprezzo con cui veniva visto e le discriminazioni, a causa del fatto che fosse ormai etichettato come un, ha deciso di trasferirsi in Gran Bretagna. A Londra vive daei sobborghi di Embankment, Piccadilly e Strand, girovagando con i suoi averi (coperte, vestiti e un piccolo iPad con lo schermo rotto) in un borsone nero e dormendo su ritagli di cartone a Charing Cross o alla cattedrale di Westminster. Recentemente ha trovato rifugio in un ostello vicino a Holborn. “. Ma anche se vuoi vedere momenti di straordinaria gentilezza e umanità da parte delle persone” racconta al “Daily Mail Sport”. E aggiunge: “Per cosa raccogliere fondi?, per ritrovare una parvenza di normalità. Poter indossare i miei vestiti e le mie scarpe e non quelli di seconda mano. Per non dover raccogliere più fondi per acquistare i miei oggetti”.