L'arbitro Benevenuto dopo il coming out: "Nel calcio il 30-40% degli uomini sono gay o bisex"

"Sono gay, mi attraggono gli uomini": la confessione dell'arbitro

Il precedente di altri arbitri

Un altro passo verso laè stato fatto., arbitro brasiliano, poche settimana fa ha fatto coming out dichiarando apertamente la propria, mi attraggono gli uomini. Il calcio è lo sport in cui sono cresciuto ma che ho odiato profondamente, perché non ne sopportavo l’ambiente, pieno diPer questo, per sopravvivere, ho inventato una versione falsa e ‘ingessata’ di me stesso. Ma sì, sono gay, finalmente me stesso, ma anche una persona normale, esolo perché vi piacciono le donne. Sapevo fin dall’adolescenza di essere gay", dichiarò circa un mese fa l'arbitro. Il direttore di gara proseguì poi sulla stessa linea ribadendo la propria omosessualità fin dall'adolescenza: "Il calcio è roba da uomini, tanti la pensano così, ma io sapevo fin dall'adolescenza di essere gay. Così ho trascorso la vitaper proteggermi dalla. E sono andato a finire in uno degli spazi, il calcio, più ostili verso gli omosessuali. Ma per avere degli amici dovevo far vedere che ero etero, allora interpretavo la mia parte. Familiari e amici mi portavano allo stadio, ma era una tortura". Benevenuto, che durante la prima ondata di covid in Brasile aveva temporaneamente lasciato il calcio per fare l'infermiere, si sfogò così: "Ho anche provato ad avere relazioni con delle ragazze ma stavoE c'era anche il fatto che nella mia famiglia la religione era molto presente, e nella Bibbia c'è scritto che un uomo che giace con un altro uomo è un peccatore. Per questo ho pensato a lungo che ci fosse qualcosa di, ed ero un ragazzo triste". Nonostante questo l'arbitro pochi giorni ha confessato che nel mondo del calcio ci sarebbe un numero infinito di persone che nascondono la propria omosessualità: "Se consideriamo tutte le persone coinvolte, funzionari, allenatori, giocatori e arbitri, il. Anche le persone al di fuori del mondo del calcio notano che ci sono unioni omosessuali segrete di calciatori o. Rimarreste sorpresi nel sapere chi è omosessuale in questo settore".Pur essendo nell’elenco internazionale degli arbitri FIFA, il 41enne non parteciperà alla Coppa del Mondo in Qatar, dove il rischioè altissimo. Negli ultimi mesi oltre al coming out fatto dai due calciatoriabbiamo assistito anche a quello dei due arbitri scozzesi Craig Napier e Lloyd Wilson . Entrambi riscossero tantissimi messaggi didefinendo il sostegno ricevuto come agghiacciante: "Di solito i direttori di gara vanno nel panico quando i tifosi si rivolgono loro sui social media, ma tutti i messaggi erano positivi. Sì, ci sono stati alcuni commenti negativi, ma nelle chat private sono state scritte solo cose positive. Sono stato contattato da giocatori e dirigenti di tutto il Paese. Le persone vogliono lavorare insieme per rendere".