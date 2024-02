Mondiali calcio 2022: perché quella che si giocherà in Qatar è già una partita persa

Un'occasione non sfruttata

Il calcio però non ci sta

Non è certo la privazione più grave che gli organizzatori del Mondiale abbiano deciso finora, ma è l’ultima in ordine di tempo e di certo sarà una delle più dibattute dai tifosi: "A seguito di discussioni tra le autorità del Paese ospitante e la FIFA , è stata presa la decisione di concentrare lanel FIFA Fan Festival, in altre destinazioni per i fan e in luoghi autorizzati,della birra dai perimetri delloFIFA 2022 del Qatar". Questo è il comunicato ufficiale della Federazione internazionale di calcio . Le partite devono ancora iniziare, ma per certi versi sembra che alcune sfide si siano già concluse, con pesanti sconfitte. La “squadra” che più di tutti risulta battuta sono gli organizzatori, nello specifico le autorità del Qatar.Il piccolo emirato, come Paese ospitante, sembra già: ha subito svariati gol, o potremmo dire. Quello dei diritti umani violati in modo palese e quasi senza vergogna è il peggiore, i dati lo dimostrano: il quotidiano inglese Guardian conferma che dal 2010, quando la FIFA ha assegnato i Mondiali di calcio al ricco Paese della penisola arabica, nella costruzione di stadi e impianti sportivi, metropolitane ed edifici pubblici per l'accoglienza sonoaccertati, provenienti soprattutto da Paesi poveri come India, Bangladesh, Pakistan, Nepal e Sri Lanka. Questi, la manodopera a basso costo che primeggia in tutto il mondo, risultano essere stati trattati in condizioni di, con paghe bassissime, turni di lavoro indecenti, in un ambiente dove le temperature superano senza difficoltà i 45 gradi. Le morti sono state ufficialmente attribuite a cause naturali, in realtà dalle indagini molte risultanoper il troppo lavoro,dovuti allo sforzo, agli stenti legati alle "abitazioni" in cui erano stati posti dal governo qatariota ecc. Un rapporto di Amnesty International ha calcolato che, per il risarcimento alle famiglie dei lavoratori , deceduti e non, la FIFA dovrebbe versare in totaleData la visibilità nell'ospitare uno degli eventi più importanti e seguiti al mondo in ambito sportivo, pari solo ai Giochi olimpici, il Qatar aveva la possibilità di presentarsi come undal punto di vista economico, sociale e di attenzione ai diritti. I soldi certo non mancano, ma per il resto possiamo dirlo già ora, un'altra sconfitta. Il tema deiè il primo autogol di questa partita: molte le testimonianze di restrizioni e, tantissimi i casi di depressione e autolesionismo, fino ad arrivare al suicidio. Negli stadi è stata bandita la bandiera arcobaleno , simbolo della comunità Lgbtq+ . La giustificazione è semplice: se qualcuno vuole sostenere orientamenti sessuali e identità di genere diversi da quelli considerati legali nel Paese, dovrebbe farlo in una società dove questi vengono accettati. Le autorità, infatti, non saranno tenute a difendere tifosi arcobaleno da quelli locali. Come a dire: "". Uno scaricabarile vero e proprio. Un altro autogol proviene dall', Khalid Salman, che poche settimane fa, in un'intervista ad una televisione tedesca, ha dichiarato: " l'omosessualità è una malattia mentale ". In effetti, in Qatar,, con pene che arrivano a 7 anni di carcere. Insomma, non proprio una Paese aperto a tutti , come almeno dovrebbe esserlo uno che ospita un evento come questo. Al contrario, la repressione è all'ordine del giorno, come accade tipicamente in una monarchia ereditaria assoluta (meglio conosciuta come emirato), come lo sono anche il Kuwaiut, Dubai o gli Emirati Arabi Uniti, nei quali(o “legge di Dio” in lingua araba). Ma non finisce qui. Sembra che il governo del Qatar abbia assoldatoper dimostrare che l'evento sarà un successone. Peccato che nei video che circolano sul web, che mostrano alcune tifoserie già presenti a Doha, si ha la netta sensazione che a girarli sia la stessa persona, poiché vengono utilizzate le stesse inquadrature, angolazioni, movimenti e gesti dei "tifosi", tutti vestiti a mo' di recita scolastica.Per fortuna però in questa situazione sull'orlo del disastro, non tutto è perduto. Il mondo del calcio , infatti, sembra aver detto no a tutti questi autogol: la Francia ha vietato i maxischermi nelle proprie piazze per protesta. Lo sponsor della Danimarca , il marchio Hummel, si è autocensurato per protestare sulle morti dei lavoratori. La stessa nazionale del nord Europa aveva di recente chiesto di poter indossare sulla propria maglia la scritta " diritti umani per tutti ", ma la FIFA in questo caso ha detto no . I capitani di molte nazionali presenti al torneo, come Harry Kane per l'Inghilterra e Manuel Neuer per la Germania, hanno fatto richiesta alla FIFA per poter indossare le fasce da capitano con. Insomma, la presenza per la prima volta di tre arbitri donna , anche se incoraggiante, di certoa nascondere crepe enormi sulla gestione, organizzazione e soprattutto sulla scelta da parte delle istituzioni calcistiche di scegliere il Qatar per ospitare i Mondiali. Vedremo come andrà, ma sicuramente, come non finiranno qui gli autogol.