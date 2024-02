Dario Nardella: "Luce!, una voce alta e forte contro tutte le disuguaglianze"

Di anni,, il canale digitale del Gruppo Monrif, sembra averne molti di più dei due che festeggerà il sabato 26 novembre nel Salone di Cinquecento di Palazzo Vecchio , nel capoluogo toscano. Un magazine maturo, che affronta temi importanti e decisivi per informare e formare le persone. "Davvero un grande contributo alla discussione, alzando una voce forte e chiara contro le disuguaglianze ancora oggi presenti nella nostra società; disuguaglianze che ci circondano e che possono essere di vario tipo: etniche, di genere, sociali, di reddito, religiose". E se a dirlo è, il sindaco di una città come Firenze che ha fatto dell’inclusione una bandiera della propria visione sociale, forse non si è lontani dal vero. Mettere di fronte ai lettori i problemi e i punti interrogativi di una società che vuole crescere e convivere con la sua fluidità, è un obiettivo che la redazione si pone ogni giorno.Come dice la direttrice del Gruppo QN,: «Luce! è un moltiplicatore di empatia». E se sognare un mondo migliore è possibile, diventa fondamentale impegnarsi a realizzarlo, e in questo Luce! dimostra di avere una marcia in più. A partire da ’ Dream Time ’, l’evento organizzato per il 26 novembre, al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio in occasione del secondo anniversario di Luce! Il primo cittadino di Firenze, che non poteva mancare tra i grandi ospiti della serata, ricorda la nascita del sito e sostiene che questo abbia dato finora un supporto indispensabile a una comunicazione corretta su temi urgenti che, come si affrontano in quella che fu la culla del Rinascimento, lo stesso avviene in un mondo multiforme e in continua trasformazione. "Parlarne aiuta a prendere maggiore consapevolezza e ad analizzare i fenomeni che investono le nostre comunità in continua evoluzione", oltre a renderci tutti «più consapevoli di quanto sia urgente impegnarci per combattere le barriere». Luce!, i suoi ospiti, gli organizzatori di “Dream Time” e tutta la community del canale, insieme, posso creare qualcosa di importante. Quindi per essere partecipi e protagonisti del cambiamento è possibile iscriversi al Festival di LUCE! è necessario, aderendo all'invito online reperibile sul sito dell’evento www.luce.news/evento2022: questo consentirà di assistere gratuitamente -- al Destival di Luce!, che si svilupperà in una serie di incontri, talk, dibattiti e confronto con i protagonisti della società di oggi. L’accredito a Palazzo Vecchio inizierà alle 14.30, l’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. La registrazione è obbligatoria, ma non garantisce un posto riservato. Si consiglia quindi di arrivare con un po’ di anticipo.Curato dalla direttrice Agnese Pini , la redazione è composta da un pool di giornalisti appartenenti a tutte le testate Monrif – QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno – e coordinata da Letizia Cini , che si confronta ogni giorno nell’interpretazione e nel racconto di temi in continua evoluzione: diritti umani, condizione femminile, sessualità, etica del fine vita, sostenibilità aziendale, economia green, rivoluzione digitale, social network e tutti i rivoli di una società fluida tanto nel lavoro, quanto nella comunicazione e nei sentimenti.Dopo la grande festa dello scorso anno al Teatro della Pergola , per il secondo compleanno la manifestazione si espande: non più una serata ma un intero pomeriggio di incontri con grandi ospiti provenienti da vari settori, dall’economia allo spettacolo, oltre che con i personaggi più iconici delle storie raccontate sul sito: Oltre ae gli, animeranno la giornata il rapper sordo Brazzo , il creator transgender Francesco Cicconetti , Vittorio Emanuele Pars, Andrea Pinna ( Le Perle di Pinna ), Karin Falconi ed Emilia Russo (le MammeMatte dell’Associazione M’aMa-Dalla Parte dei Bambini ), i fratelli Damiano e Margherita Tercon, Philipp Carboni che con Philipp Carboni formano I Terconauti ). Ancora, annunciata la presenza di, imprenditrice dell’armocromia in Italia, conduttrice del programma “i“, e lo scrittore, autore, sceneggiatoree ancora tanti altri: il programma completo sul sito. Per l’occasione sarà garantito il servizio interpretariato Lis, Lingua dei Segni Italiana, mentre la conduzione sarà affidata a Monica Peruzzi