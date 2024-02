Giornata della Memoria, a Milano il murales "Binario 21. I Simpson deportati ad Auschwitz"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da aleXsandro Palombo (@alexsandropalombo)

Alla stazione, davanti al binario da dove centinaia di, nei primi anni Quaranta, venivano caricati su vagoni bestiame diretti aidi Auschwitz–Birkenau, Mauthausen, Bergen-Belsen, Flossenbürg, Ravensbrück, Fossoli e Bolzano. Al "" della stazione centrale di Milano, questa volta, ci sono invece i membri della famiglia dei cartoni animati più amata: "". È questo il titolo dei nuovi murales dell’artista aleXsandro Palombo apparsi sui muri del Memoriale della Shoah per celebrare la Giornata della Memoria I volti scavati, le gambe scheletriche, lo sguardo triste. E i pigiami a righe, le tipiche divise degli 'ospiti' dei campi di concentramento. Sul viso e nei corpi di Homer, Marge, Bart, Lisa e Meggy si legge la sofferenza, il dolore della vita nei campi di concentramento nazisti . Le opere di Palombo vogliono infatti essere. L'artista realizza due murales significativi in cui racconta il prima e il dopo la deportazione: il primo è un ritratto della famiglia prima della deportazione, nel secondo i Simpson ormai prigionieri appaiono emaciati, patiti,. Una riflessione sul male assoluto che è stato il nazismo, un monito a custodire la memoria e a non permettere al tempo di farla cadere nell’oblio. Simbolica anche la scelta del luogo dello street artist, il Memoriale della Shoah di Milano , dove la storia, anche quella più drammatica, non può essere dimenticata. Per ricordare l’olocausto , Palombo ha scelto di usare il suo linguaggio neo pop, da sempre vicino alla sensibilità dei giovani, vero motore del futuro a cui è necessario però dare le basi necessarie della memoria per non ripetere gli orrori passati. "Queste opere ci costringono a vedere quello che non vediamo più. Le cose più terribili possono diventare realtà eperché è un potente antidoto ai rischi dell’oblio. Bisogna trasmettere senza filtri l’orrore del genocidio ebreo alle nuove generazioni per proteggere l’umanità da altri orrori come la Shoah", ha dichiarato aleXsandro Palombo.Palombo, artista contemporaneo e attivista, milanese d'adozione, è conosciuto in tutto il mondo per le sue opere satiriche, riflessive e irriverenti che si concentrano sulla cultura pop, la società, le disuguaglianze , l’etica e i diritti umani, prendendo spunto dall'attualità ma anche da eventi epocali che non possono essere lasciati all'oblio. Non è infatti la prima volta che l’artista affronta il(lo scorso anno aveva utilizzato ancora la famiglia Simpson per l'importante anniversario), i suoi lavori sull'olocausto sono stati pubblicati e analizzati in importanti saggi internazionali tra cui "Holocaust Icons in Art: The Warsaw Ghetto Boy and Anne Frank" scritto dall’autorevole storica israeliana Batya Brutin, critico d’arte e ricercatrice di arti visive della Shoah in Israele e nel mondo, vincitrice dello Yad Vashem award alla carriera nel campo dell'educazione all’Olocausto.La, il collettone arancione e una famosa pasta come sponsor, ma il volto del 'giocatore' raffigurato è quello, inconfondibile, diraffiguranti il dittatore nazista sono comparsi mercoledì 25 gennaio in diversi quartieri di Roma su saracinesche e segnali stradali, tra piazza Vescovio e il quartiere Trieste, ma anche a Talenti, Montesacro e al Tufello. Un triste episodio che, in vista della Giornata della Memoria, dovrebbe mettere in guardia sulla pericolosità di certi episodi , che non devono passare inosservati o come semplici bravate. "Una vera infamia gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della Roma apparsi oggi in città - il commento su Twitter del sindaco della Capitale Roberto Gualtieri -. Uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione.", denuncia.La vicenda riporta la memoria al 2017, quando alcunicontro i rivali della Curva Sud. In quella occasione sulla maglia della Roma era stato applicato il, la giovane ebrea tedesca morta nel lager e diventata con il suo "Diario" un simbolo universale della Shoah. Un gesto vergognoso da cui la Lazio si dissociò con fermezza. In questo caso però i sospetti, più che sul mondo della tifoseria biancoceleste, sembrerebbero andare verso la frangia del tifo romanista più vicina a. Ora il gesto degli adesivi con Hitler 'romanista' appare, anche per il sindaco Gualtieri, come un vero e proprio sfregio proprio perché arriva alla vigilia del Giorno della memoria , quel 27 gennaio che ricorda i milioni di ebrei vittime dell'Olocausto e la persecuzione e l'uccisione di sinti e rom, omosessuali e oppositori politici per mano dei nazisti.