Grégoire Ahongbonon, il "Basaglia nero" che da anni libera i malati di mente africani dalle catene

(70 anni) è considerato il "Basaglia nero" per il suo impegno nel restituireai malati mentali d'Africa. Da oltre 30 anni libera infatti idalle catene che - letteralmente - li imprigionano nei villaggi in cui vivono. Chi è affetto da queste patologie mentali viene, per motivi religiosi – dal momento che tanti credono ancora alla- legato mani e piedi con catene di ferro, rinchiuso in una stanza, oppure, nella peggiore delle ipotesi, tenuto all’aperto, legato a un albero, fino a quando non muore.Grégoire Ahongbonon nasce nel 1953 da unaa Ketoukpe, un piccolo villaggio del Benin al confine con la Nigeria e si trasferisce nel 1971 a Bouaké, in Costa d’Avorio, per lavorare come riparatore di pneumatici. Successivamente apreche in poco tempo lo fa diventare ricco, ma inspiegabilmente e repentinamente si ritrova sul lastrico. A causa del fallimento vive un periodo di profonda depressione e smarrimento, tanto da tentare il suicidio verso la fine degli anni Settanta. In questo periodo Grégoire si riavvicina alla, da cui si era allontanato durante il periodo di prosperità economica. Nel 1982 partecipa a un Gerusalemme nel corso del quale una frase pronunciata dal sacerdote durante l’omelia lo toccherà profondamente e cambierà il suo destino: “Ogni cristiano costruisce la Chiesa portando la sua pietra“. “Un giorno durante una omelia il prete disse che ogni cristiano avrebbe dovuto partecipare alla costruzione della propria chiesa: questa è la frase che mi ha sconvolto - racconta Grégoire -. Ho capito che. E così iniziai a chiedermi: qual è la mia pietra da porre?". Da anni Grégoire vive in auto e gira l'Africa insieme alla famiglia, "". In Africa sono "i dimenticati fra i dimenticati", costretti in ceppi oppure incatenati perché "posseduti dal maligno".Rientrato a Bouaké, Grégoire riflette su quale possa essere la “sua pietra” e un giorno, dopo anni di assoluta indifferenza, guarda una persona che vaga nuda per strada alla ricerca di cibo nella spazzatura. Contrariamente ai dettami della, Grégoire si avvicina a quella persona che sa essere un malato mentale in quanto la nudità ne è un segno distintivo. In lui vede il Cristo della sua religione e. “A forza di osservare quell’uomo mi dissi: 'È Gesù che cerco nelle Chiese, è Gesù che cerco nei gruppi di preghiera, è Cristo che incontro nei sacramenti, è Gesù in persona che'. Sul momento pensai: 'Mi fanno paura'. Una voce, dentro di me, mi rispose: 'Se queste persone rappresentano per te il Cristo, perché aver paura di loro?'. Su queste parole incominciai a girare in città per vedere dove questi ammalati di mente si coricavano. Ho parlato con loro e ho capito che noi 'benestanti' abbiamonei loro riguardi. Ho scoperto che erano persone che cercavano amore come tutti noi”. Questo il pensiero che attraversa laquella notte e improvvisamente capisce qual è la “sua pietra”. Con l’aiuto della moglie inizia a vagare per lealla ricerca dei malati mentali e offre loro cibo e abiti per coprirsi. Gradualmente scopre le condizioni disumane in cui vivono le persone affette da disturbo psichico in Costa d’Avorio e ben presto si rende conto che l’incatenamento e l’abbandono sono pratiche diffuse e accettate dalle comunità locali. A Bouaké, in, avvia un gruppo di preghiera che ben presto si trasformerà in un gruppo di carità per i malati bisognosi di cure: è l’Associazionedi Bouaké, con uno spazio all'interno dell'ospedale dedicato all'accoglienza dei malati.Il momento di svolta nella vita di Ahongbonon è stata segnata dal momento diin cui si è trovato: sull'orlo del suicidio, dopo insuccessi economici e personali, ha trovato consolazione nella fede. Osservando i malati mentali, chi di loro non è incatenato, si accorge che viene lasciato libero, diventa una specie di errante, solo e abbandonato a se stesso. Nessuno lo tocca per paura di essere contagiato dalla pazzia. Il "Basaglia nero" ha iniziato a, e a raccoglierli dalle strade, insieme a persone affette da altri problemi, come per esempio l'epilessia. Parlando con le famiglie e negoziando con i capi dei villaggi, Grégoire ha potuto recuperare la maggior parte di questi malati, li ha portati a essere consultati da psichiatri e ha assicurato loro un luogo di vita più degno appena si sono ristabiliti. Coloro chehanno imparato un lavoro, sono tornati attivi e in molti casi sono diventati il personale per curare altri malati mentali . Altri sono tornati nei loro villaggi, ma non più incatenati. Sono statie hanno ripreso una vita sociale. “Io non ho studiato, non sono istruito – dice Grégoire -. Credo che Dio sia venuto a prendermi da una tomba nel momento in cui avevo perso tutto e avevo deciso di suicidarmi. E quando avevo perso ogni speranza, Dio è venuto a prendermi da una tomba. Ed è per questo checon un occhio diverso. Dio miracolosamente ha visto la sofferenza di questi malati e questa catena è diventata un simbolo, una catena di amicizia e di fraternità. Per questi malati è diventata una catena d’amore che li salva”. Grégoire è statodi numerosi premi e riconoscimenti sia in Europa sia negli Stati Uniti. La sua testimonianza ha superato i confini degli Stati africani, tanto che i centri di psichiatria occidentali sono stati sfidati e si sono interrogati sulle storie diche continuano a contraddistinguere l’opera della Saint Camille. Questa storia ha varcato i confini dell’Africa ed è arrivata anche in Italia. “Io sono stato coinvolto da un infermiere che aveva un fratello sacerdote della diocesi di Gorizia – spiega lo-. Mi ha detto che in Africa aveva incontrato una persona che 'liberava' i malati. Allora gli ho chiesto: cosa significa 'liberare' i malati? E così, era il 1998, andai a vedere con un responsabile di salute mentale di Palmanova, in Friuli, cosa succedeva in Africa, e qui mi sono imbattuto in questee mi ritrovai a dare una mano a questa realtà. Ogni anno ci rechiamo per almeno venti giorni in Africa e cerchiamo di dare una mano come possibile. Sono decine di migliaia lee oggi vediamo che, dove sono impiantati i centri, la gente comincia a portare gli ammalati senza più incatenarli. L’esperienza di Grégoire ci insegna che affrontare la tematica della salute mentale va promossa, e importante è la relazione in famiglia, un’affettività espressa che non può diventare mai esclusione dell’altro. Ci insegna che una comunitàma nel sostegno e nell’aiuto reciproco: questo è il messaggio comunitario che cerchiamo di portare avanti nei nostri servizi pubblici sulla salute mentale che in Friuli io dirigo. Ripartirò per l’Africa a ottobre, è il mese in cui facciamo le nostre missioni. La specificità di Grégoire non è semplicemente la, ma l’accoglimento in struttura, l’ospitalità, la cura. E poi c’è una liberazione ulteriore: il ritorno a casa. È una grande festa quando la persona ritorna a casa e viene accolta nel villaggio. La famiglia, che era stata costretta a segregare quella persona, poiché mancano le capacità di intervento, festeggia il suo ritorno”.