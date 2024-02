Le aziende a sostegno delle madri perché "Dare alla luce non ci faccia rimanere in ombra"

L'importanza del "Mom empowerment" nel contesto della genitorialità

Secondo Me First – e non solo – i numeri che parlano della maternità in azienda sono sempre più preoccupanti.

Ma il discorso su cosa voglia dire oggi essere madri non può prescindere da una riflessione più generale sull'essere genitori , sul ruolo anche del papà e quanto sia importante la sua figura come sostegno alla mamma e al suo benessere.

"L’importanza del Mom empowerment in azienda si respira dai documenti che parlano del closing the gap e dalla necessità di agire sul mindset di ognuno di noi - dichiara ancora la fondatrice di Me Firs

da 100 a 132 anni il tempo necessario a ridimensionare il gender gap nel mondo: siamo disposti ad attendere? O possiamo iniziare ad agire sulle nostre potenzialità e visioni? Come dico spesso 'Dare alla luce non dovrebbe mai farci rimanere in ombra', oggi invece ancora molte, troppe madri in Italia vivono i loro desideri al buio. Oggi abbiamo acceso un faro: esistono aziende che non lasciano le madri in ombra e le accompagnano in questo viaggio. E noi siamo onorati di poterlo fare insieme a loro". . Il Global Gender Gap Report 2022 stimail tempo necessario a ridimensionare il gender gap nel mondo: siamo disposti ad attendere? O possiamo iniziare ad agire sulle nostre potenzialità e visioni? Come dico spesso 'Dare alla luce non dovrebbe mai farci rimanere in ombra', oggi invece ancora molte, troppe madri in Italia. Oggi abbiamo acceso un faro: esistono aziende che non lasciano le madri in ombra e le accompagnano in questo viaggio. E noi siamo onorati di poterlo fare insieme a loro".

Le aziende virtuose che sostengono le mamme

"BIP si prende cura della genitorialità delle proprie persone – afferma

–. La collaborazione con i professionisti di Me First ci permette di aiutare concretamente i genitori a vivere meglio la propria vita e a sviluppare le proprie potenzialità attraverso strumenti efficaci applicabili nella quotidianità".

"La maternità è un momento di apprendimento di competenze trasversali preziose” – dichiara invece

TIM siamo in una fase di cambiamento generazionale e puntiamo sull’ascolto delle nostre persone per individuare bisogni e opportunità. Per valorizzare le neomamme e il loro bagaglio personale di skill servono policy adeguate, azioni mirate di sviluppo e mentoring, e soprattutto azioni di cura, in parallelo con quelle che loro mettono in atto nella vita familiare, affinché possano coltivare il senso di appartenenza e il legame con l’azienda". -. Insiamo in una fase di cambiamento generazionale e puntiamo sull’ascolto delle nostre persone per individuare bisogni e opportunità. Pere il loro bagaglio personale di skill servono policy adeguate, azioni mirate di sviluppo e mentoring, e soprattutto azioni di cura, in parallelo con quelle che loro mettono in atto nella vita familiare, affinché possano coltivare il senso di appartenenza e il legame con l’azienda".

sono le donne (con il 64%) ad avere una maggiore necessità di conciliazione in ottica work-life balance. E le donne fanno bene alle organizzazioni: studi dimostrano che più alta è la rappresentazione femminile nella fascia dirigenziale, maggiore è la probabilità di sovraperformance a livello di risultati e fatturato (McKinsey, 2020)".

"Le imprese italiane continuano apreparate e competenti per la difficoltà di conciliare vita e lavoro". Il campanello d'allarme suona, per l'ennesima volta, sulla questione del difficilissimo tra vita privata e attività lavorativa delle donne , o meglio, delle madri . "Per invertire il trend, la maternità dovrebbe essere accompagnata da programmi di training e supporto psicologico adeguati anche in azienda". Un obiettivo che si pone in prima persona, psicologa, psicoterapeuta (e mamma), fondatrice dellache ieri, 28 ottobre, a Milano ha organizzato la prima edizione delNel 2019 in Italia circahanno rassegnato le lorodichiarando, in circa 21mila casi, che il motivo era l’impossibilità di conciliare la vita lavorativa con quella familiare. Nell’anno dellasono state. Tra queste 4 su 5 hanno figli con meno di 5 anni.t -, HR senior specialist people caring & culture di BIP, head of TIM Academy e development, CEO della, esperta di change management e flessibilità organizzativa evidenzia poi che secondo il loro ufficio studi "Fondamentale ", per accogliere tutti i momenti della nostra vita, compresa la genitorialità, valorizzando gli insegnamenti e le abilità acquisite" per, managing director di. "I genitori di oggi stanno crescendo– aggiungegroup HR director-. È responsabilità di tutti, aziende e istituzioni, favorire un ambiente in cui professionalità e genitorialità possano coesistere senza rinunce"., IT SR manager Barilla-GD&BT customers development commenta: "Da diversi anniè impegnato nella diffusione di una cultura comune della genitorialità: con Winparenting offriamo alle nostre persone un supporto concreto nellecon programmi di valorizzazione delle nuove competenze e di counseling individuali e di gruppo . Abbiamo pertanto aderito con entusiasmo a questa bellissima e importante iniziativa". "La visione di– interviene infine, country manager-Linkedin italy - è quella di crearea nel mondo. Il programma di Cristina Di Loreto che sostiene e promuove le carriere al femminile, soprattutto nel momento della maternità, è in linea con la nostra filosofia di inclusione e valorizzazione delle professioniste nel nostro network".